Tекст: Валерия Городецкая

«Людей, которые живут на своих землях и не согласились с тем, что незаконным путем госпереворота на Украине в 2014 г. к власти пришли неонацисты, когда вся Европа наплевала на свои обещания, в очередной раз наврала, этих людей только за то, что они отказались принять незаконную власть, объявили террористами, призывали их «проваливать в Россию». Без этих двух вопросов ничего не решить», – сказал Лавров в интервью НТВ, передает ТАСС.

Лавров подчеркнул, что невозможно достичь урегулирования на условиях, которые сейчас активно продвигает Европа вместе с Владимиром Зеленским. По словам министра, в случае немедленного прекращения огня украинская сторона не собирается признавать новые юридические реалии и уступки, а лишь временно остановит боевые действия, параллельно получая значительно увеличенную военную поддержку под лозунгом «гарантии безопасности Украины».

Он также отметил, что формат второго раунда переговоров в Абу-Даби был изменен с двустороннего на трехсторонний с участием США, однако это решение не связано с какими-либо серьезными причинами. Лавров пояснил, что изначально спецпосланник США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер планировали быть заняты другими делами, но затем их график изменился и они смогли принять участие в переговорах. По мнению министра, этот организационный момент не имеет особого значения для сути обсуждений.

Лавров указывал, что европейские страны не прекращают попыток вбивать клинья между Москвой и Вашингтоном.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование на Украине продвигается хорошо.