    Смена власти в Нидерландах несет для Зеленского хорошую и плохую новость
    Туроператоры предложили увеличить лимит ввоза наличной валюты в Россию
    Глава ГРУ Костюков оценил переговоры с Киевом без участия США фразой «А когда было легко?»
    Эксперт по ЖКХ назвал норматив очистки снега на тротуарах до асфальта
    Начальник ГРУ сообщил о проведении переговоров по Украине на русском языке
    Лавров назвал главную проблему украинского кризиса
    Подаренные Грузией Украине генераторы продают на черном рынке
    ВЦИОМ зафиксировал высокий интерес россиян к историческим поселениям
    Минфин предложил ограничить вес вывозимого за границу россиянами золота в слитках
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис История превратила Давосский форум в ничто

    Глобализм стал отступать, а его самая престижная площадка – Давосский форум – неуклонно превращается в малоинтересный захолустный междусобойчик, с которого он и начинался в 1970-х.

    3 комментария
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему ближневосточный конфликт не поддается урегулированию

    Российское руководство на данный момент достаточно осторожно оценивает идею Дональда Трампа о создании Совета мира. Представляется, что это в первую очередь связано с пониманием, что подобные инициативы редко бывают успешны.

    2 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Зачем США возобновили поставки HIMARS

    Обстрелы Белгорода не смогут оказать никакого влияния на темпы нашего наступления даже в соседней Харьковской области. И, разумеется, американцы, которые являются главным источником развединформации для ВСУ, не могут этого не понимать. Тогда зачем они санкционировали применение HIMARS?

    11 комментариев
    29 января 2026, 20:04

    В Свердловской области женщина осквернила Вечный огонь

    Жительницу Свердловской области обвинили в осквернении Вечного огня

    В Свердловской области женщина осквернила Вечный огонь
    @ кадр из видео

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сотрудники следствия задержали женщину после того, как она установила корзину с искусственными цветами на пламя Вечного огня в Серове в Свердловской области.

    Следователь предъявил жительнице Серова в Свердловской области обвинение в осквернении Вечного огня. Инцидент произошел 21 января у мемориала воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, сообщает СУ СК России по области. Женщина сознательно поместила корзину с искусственными цветами на пламя, что привело к возгоранию корзины.

    Серовским межрайонным следственным отделом СУ СК России по региону предъявлено обвинение в преступлении по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества). Женщина была установлена и задержана.

    В рамках расследования назначены амбулаторная судебная психолого-психиатрическая экспертиза и судебная трасологическая экспертиза по следам обуви, обнаруженным на месте происшествия. Также продолжаются иные необходимые процессуальные действия в отношении обвиняемой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Каменске-Уральском той же области две пятиклассницы пожарили зефир на Вечном огне мемориала воинам-рабочим завода по обработке цветных металлов.

    А до этого прокуратура Красноуральска Свердловской области направила в суд дело об осквернении 14-летним школьником обелиска Славы, который входит в состав комплекса «Мемориал Славы».


    28 января 2026, 21:42
    В Казани выставили на торги изъятый особняк уехавшего из России режиссера «Ночного дозора»

    В Казани выставили на торги изъятый особняк уехавшего из России режиссера Бекмамбетова

    В Казани выставили на торги изъятый особняк уехавшего из России режиссера «Ночного дозора»
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти объявили электронные торги по продаже исторического особняка, изъятого у режиссера Тимура Бекмамбетова, с обязательством реставрации здания.

    Особняк XIX века на улице Марджани в Вахитовском районе центра Казани, который был изъят у режиссера Тимура Бекмамбетова по решению суда, будет реализован на электронном аукционе, передает ТАСС.

    Начальная цена лота составляет 9,3 млн рублей, шаг аукциона – 466 тыс. рублей. Здание, известное как Дом Багаутдиновой (Марджани) – Апанаевой и построенное в 1873 году, признано объектом культурного наследия регионального значения. Общая площадь помещений превышает 200 квадратных метров.

    Победитель аукциона, помимо выплаты стоимости покупки, должен будет провести восстановительные работы, оцененные в 91,8 млн рублей.

    Торги организованы на основании решения Вахитовского районного суда Казани. Иск был подан прокуратурой после проверки, показавшей, что памятник архитектуры содержался бесхозяйственно. После пожара и обрушения крыши в 2021 году были проведены только противоаварийные мероприятия, а полноценная реставрация не началась. По состоянию на май 2025 года здание находилось в состоянии консервации.

    В решении суда отмечается, что Бекмамбетов, являвшийся ответчиком по делу, не предпринимал мер по сохранению объекта, и его бездействие носило систематический характер. Как сообщал «Царьград», режиссер стал одним из первых деятелей культуры, покинувших Россию после начала специальной военной операции.

    Тимур Бекмамбетoв – российский кинорежиссёр, сценарист и продюсер, известный как создатель блокбастеров «Ночной Дозор» и «Дневной Дозор», а также новогодней серии фильмов «Ёлки».

    Ранее суд в Казани лишил прав на жилье собственника квартиры из-за нарушений спокойствия и безопасности соседей, и квартира будет продана на торгах.  До этого активы компаний «Южгазэнерджи» и «Кейтеринг-Юг» в Адыгее, принадлежавшие Игорю Коломойскому (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) выставили единым лотом за 3,97 млрд рублей.


    Комментарии (2)
    29 января 2026, 05:50
    В МИД раскрыли, как ЕС «поделил» активы России
    В МИД раскрыли, как ЕС «поделил» активы России
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Евросоюз давно распределил замороженные российские активы между Киевом и своим военно-промышленным комплексом, что подтверждает заинтересованность в продолжении конфликта, считает директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.

    В Брюсселе уже поспешили на бумаге поделить, как хрестоматийную шкуру неубитого медведя, между киевским режимом и собственными военно-промышленными предприятиями, греющими руки на продолжении украинского конфликта», – заявил он ТАСС.

    Масленников подчеркнул, что нежелание Евросоюза расстаться с суверенными государственными резервами России, незаконно замороженными в юрисдикции ЕС, стало дополнительным препятствием для пересмотра политики антироссийских санкций.

    Он выразил уверенность, что именно этот фактор мешает Брюсселю поставить под сомнение целесообразность дальнейших ограничительных мер против России.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Банк России потребовал от Euroclear 18,1 трлн рублей. Песков заявил о намерении России добиваться разблокировки  замороженных активов. Подсчитана сумма заблокированных в Евросоюзе российских активов.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему деньги для Украины разрывают  Евросоюз изнутри.

    Комментарии (6)
    29 января 2026, 16:30
    Трамп решил сменить власть на Кубе

    Вашингтон готовит полную морскую блокаду Кубы, утверждают американские СМИ. Президент США Дональд Трамп на этом фоне выступил с утверждением, будто «из-за Венесуэлы» Куба «близка к краху». Так ли это? Устоит ли Остров свободы?

    Комментарии (0)
    29 января 2026, 13:31
    Россия и Украина провели обмен телами погибших солдат

    Мединский: Россия и Украина провели обмен телами погибших солдат

    Россия и Украина провели обмен телами погибших солдат
    @ vr_medinskiy

    Tекст: Вера Басилая

    В рамках стамбульских договоренностей состоялся обмен телами, в ходе которого Украина получила тела тысячи своих солдат, а России были переданы 38 погибших военных, сообщил помощник президента России Владимир Мединский.

    Как сообщил Владимир Мединский в своем Telegram-канале, обмен между Россией и Украиной прошел обмен телами погибших солдат.

    В результате Украина получила тела тысячи своих военных, а Россия – 38 тел погибших российских солдат. Мединский отметил, что процедура обмена осуществлялась на основе договоренностей, достигнутых в Стамбуле.

    Замглавы МИД Михаил Галузин заявил, что Россия вернула около 2,3 тыс. военнослужащих и примерно 170 гражданских лиц после достигнутых в Стамбуле в 2025 году договоренностей с Украиной.

    Комментарии (9)
    28 января 2026, 23:02
    Главный раввин заявил о гордости евреев за жизнь в России

    Главный раввин Лазар заявил, что евреи гордятся жизнью в России

    Главный раввин заявил о гордости евреев за жизнь в России
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    На встрече с президентом Владимиром Путиным главный раввин Берл Лазар заявил, что евреи гордятся жизнью в России, потому что чувствуют себя комфортно.

    На встрече с президентом Владимиром Путиным главный раввин России Берл Лазар заявил, что евреи гордятся жизнью в России, сообщается на сайте Кремля.

    «Прежде всего мы гордимся тем, что мы живем здесь, потому что здесь реально, слава Богу, чувствуем себя комфортно. Мы чувствуем этот многонациональный мир, это что-то особенное», – заявил Лазар.

    Лазар отметил, что российские евреи выражают большую благодарность президенту за повседневные усилия по обеспечению комфорта и безопасности. Главный раввин также подчеркнул, что понимает важность этого вопроса для главы государства.

    Ранее президент России Владимир Путин отметил, что мир и согласие между представителями разных конфессий обеспечивают стабильность страны.

    Владимир Путин подчеркнул, что в России придают особое значение памяти о Холокосте.

    Комментарии (35)
    29 января 2026, 00:45
    Лавров предложил реформу Совбеза ООН
    Лавров предложил реформу Совбеза ООН
    @ Roman Naumov/URA.RU//Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр иностранных дел Сергей Лавров встретился в Москве с сокоординаторами Межправительственных переговоров (МПП) по реформе Совета Безопасности ООН, чтобы представить своё видение о реформе структуры.

    «Лавров акцентировал принципиальную позицию России в пользу выверенных преобразований СБ ООН, которые призваны способствовать повышению авторитета и эффективности этого органа, а также приданию ему более демократического характера за счет расширения представленности государств Глобального Юга и Востока», – приводит российский МИД позицию Лаврова, которую он изложил постпредставителям Кувейта и Нидерландов при ООН Тареку Альбанаи и Лиз Грегуар-ван Хаарен.

    Стороны признали, что между участниками переговорного процесса есть существенные разногласия по всем аспектам реформ. В этой связи необходимо дальнейшее кропотливое обсуждение темы без установления крайних сроков ради  достижения широкого согласия среди государств-членов, договорились участники переговоров.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия и Китай поддерживают возможную реформу ООН с целью восстановления авторитета организации. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Россия вместе со странами БРИКС и ШОС поддерживает систему международных отношений с центральной ролью ООН. Генсек Антониу Гутерреш признал необходимость реформирования ООН.

    Комментарии (13)
    29 января 2026, 18:04
    На украинском аэродроме уничтожили полноразмерный макет истребителя F-16

    Центр «Рубикон» уничтожил макет F-16 на Украине

    На украинском аэродроме уничтожили полноразмерный макет истребителя F-16
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    На аэродроме Канатово в Кировоградской области Украины уничтожили полноразмерный макет американского истребителя F-16ADV.

    Макет находился примерно в 180 км от линии боевого соприкосновения во время нанесения удара, сообщает телеканал «Звезда» в Telegram-канале. Противник применял этот макет для тренировок инженерно-технического персонала.

    Удар по объекту нанес испытательный центр «Рубикон».

    Ранее командующий зенитно-ракетным дивизионом с позывным «Север» рассказал, что расчет российского зенитного комплекса С-300 поразил самолет F-16 ВСУ, выпустив по цели две ракеты.

    Комментарии (2)
    29 января 2026, 04:56
    Подсчитана сумма заблокированных в Евросоюзе российских активов

    Tекст: Катерина Туманова

    В странах Евросоюза (ЕС) заблокированы значительные суммы активов российского Центробанка, основная часть которых размещена на счетах Euroclear в Бельгии.

    В документах Еврокомиссии указано: «Около 210 млрд евро активов Центрального банка России заблокированы в ЕС». Отдельно отмечается, что ежегодный доход от замороженных средств может составлять от 2,5 до 3 млрд евро в зависимости от процентных ставок, передаёт РИА «Новости».

    Большая часть суммы, а именно 180 млрд евро, осталась на счетах бельгийской компании Euroclear. Еще около 20 млрд евро размещены во Франции. Оставшиеся средства находятся в Люксембурге и Германии.

    Помимо государственных активов, в Евросоюзе заблокировали частные средства российских граждан и компаний на сумму 28 млрд евро.

    В материалах Еврокомиссии подчеркивается, что речь идёт о капитале, который власти ЕС рассматривают в качестве источника потенциальных доходов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Банк России потребовал от Euroclear 18,1 трлн рублей. ЦБ объяснил конфиденциальность разбирательства с Euroclear по активам. Песков заявил о намерении России добиваться разблокировки замороженных активов.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему деньги для Украины разрывают Евросоюз изнутри.

    Комментарии (0)
    29 января 2026, 02:40
    Путину доложили о запуске проектов центра «Сириус» в Казахстане
    Путину доложили о запуске проектов центра «Сириус» в Казахстане
    @ Пресс-служба Кремля

    Tекст: Катерина Туманова

    В Алма-Ате стартовало строительство первой международной школы и образовательного центра «Сириус» для поддержки талантливых детей, рассказала руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелёва в среду президенту России Владимиру Путину.

    «Мы создаём международную школу «Сириус» и центр по работе с талантами в Алма-Ате – с республикой, с Министерством образования, акиматом», – сказала Шмелёва.

    Она рассказала, что в рамках трёхдневного Саммита талантов в Казахстане были представлены интегрированные образовательные программы по математике, физике, информатике и биологии, а также междисциплинарные проекты, аналогичные конкурсам «Большие вызовы». Мероприятие вызвало большой интерес среди школьников и педагогов республики.

    «Таким образом, мы заложили камень, школу мы уже начали строить, начали создавать эти программы. Соответственно, Касым-Жомарт Кемелевич пригласил меня, выслушал и поддержал все наши инициативы, в том числе предложив создать школу ещё и в Астане», – указала Шмелёва. – «Казахстан первый на постсоветском пространстве создаёт полноформатную модель образовательного центра «Сириус» и международной школы для того, чтобы работать с талантами всей республики».

    В школе планируется разместить 600 проживающих детей, 600 учащихся и 400 работающих специалистов, что делает проект одним из крупнейших в регионе.

    Президент Путин подчеркнул, что накопленный опыт «Сириуса» поможет успешно реализовать проект в Казахстане. Он выразил уверенность, что образовательная модель центра станет удачной и востребованной.

    «В Казахстане, так же как и в России, очень много молодых, талантливых детей, и создать условия для их полноценного развития, для того, чтобы они вносили потом вклад в развитие своих стран, – это чрезвычайно важно», – отметил президент.

    Как писал ранее газета ВЗГЛЯД, молодые ученые представили 76 изобретений на конгрессе в «Сириусе». Научная сфера названа успешным социальным лифтом для россиян. Анонсировано подписание соглашения по созданию Квантового университета.

    Комментарии (0)
    28 января 2026, 23:25
    Спортсменка Клишина объяснила причину отстранения России от соревнований
    Спортсменка Клишина объяснила причину отстранения России от соревнований
    @ Alexander Stupnikov/spartak.com/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Дисквалифиция сборной России по лёгкой атлетике – не более чем способ устранить сильного соперника, считает двукратная чемпионка Европы, серебряный призёр чемпионата мира по лёгкой атлетике, чемпионка России (2019) Дарья Клишина.

    «Зачем дисквалифицировали всю сборную? Чтобы убрать самого сильного соперника. Мы приезжали на Олимпиаду в самом большом составе в сравнении с любой сборной», – сказала она в интервью YouTube-каналу Виктора Кравченко.

    Клишина не верит в некий системный допинг в российской лёгкой атлетике, так как, если бы какая-то придуманная допинговая система и существовала, она должна была быть более структурирована и защищена.

    К тому же, отметила легкоатлетка, Россия никогда не становилась лидером по числу  положительных допинг-проб.

    Напомним, в августе 2016 года российских легкоатлетов лишили права участвовать в  международных соревнованиях из-за допинговых скандалов. В 2023 году международный статус Всероссийской федерации лёгкой атлетики вернули, но вступили новые ограничения из-за СВО.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, легкоатлет Никитин побил рекорд России в беге на 10 тыс. метров. Федор Иванов обновил национальный рекорд в беге на 400 метров с барьерами на чемпионате России по легкой атлетике в Казани. ВФЛА предложила поэтапно вернуть россиян на мировые турниры. Российские легкоатлеты заработали 17 млн рублей за три дня на чемпионате в Токио.

    Комментарии (0)
    29 января 2026, 10:45
    Россия осталась крупнейшим поставщиком удобрений в ЕС вопреки санкциям
    Россия осталась крупнейшим поставщиком удобрений в ЕС вопреки санкциям
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Несмотря на введенные тарифы и пошлины, Россия сохранила ведущие позиции на европейском рынке удобрений по итогам последних четырех лет, следует из данных Евростата.

    ЕС не смог найти альтернативу российским удобрениям за четыре года. Согласно данным Евростата, Россия по-прежнему занимает первое место среди поставщиков этой продукции в Евросоюз, ее доля составила 23% от общего импорта против 28% четырьмя годами ранее. передает РИА «Новости».

    В январе-ноябре 2025 года российские предприятия поставили в Европу удобрения на сумму 1,5 млрд евро, что практически совпадает с показателем за аналогичный период 2021 года – 1,49 млрд евро.

    Доля азотных удобрений в европейском импорте также практически не изменилась: четверть объемов по-прежнему приходится на Россию. Вторым по величине экспортером на европейский рынок стало Марокко с долей 15%, за ним следуют Канада и Алжир (по 7%), а пятерку замыкает Норвегия (5%).

    После начала спецоперации на Украине Евросоюз начал вводить дополнительные ограничительные меры на импорт удобрений из России. В июле 2025 года была введена специальная пошлина – 40 евро за одну тонну азотных удобрений и 45 евро за тонну смешанных, помимо действующего тарифа в 6,5%.

    Президент Владимир Путин ранее отмечал, что с точки зрения интересов экономики и сельского хозяйства такое решение Евросоюза является «полной глупостью».

    Евросоюз увеличил закупки российских удобрений в январе-ноябре 2025 года до максимальной за четыре года суммы.

    Польша нарастила ввоз российских удобрений за этот же период до рекордных 555,1 млн евро.

    Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил устойчивый рост экспорта и высокий интерес зарубежных партнеров к российской продукции несмотря на санкции.

    Комментарии (8)
    29 января 2026, 18:16
    Туроператоры предложили увеличить лимит ввоза наличной валюты в Россию
    Туроператоры предложили увеличить лимит ввоза наличной валюты в Россию
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Ассоциация туроператоров России считает необходимым увеличить лимит недекларируемого ввоза наличной иностранной валюты для иностранных туристов в Россию.

    Ассоциация туроператоров России обратилась в Банк России с предложением повысить действующий лимит в 10 тыс. долларов на ввоз недекларируемой наличной иностранной валюты для иностранных туристов, передает РИА «Новости». В ассоциации считают, что существующий лимит недостаточен для состоятельных гостей из стран Ближнего Востока и Азии, которые сейчас преобладают среди иностранных туристов, посещающих Россию.

    АТОР отмечает, что многие зарубежные гости сталкиваются с отказами банков обменивать старые купюры, а критерии определения ветхости банкнот различаются и не всегда прозрачны. Участники рынка сообщают, что обменные пункты либо устанавливают невыгодный курс, либо вовсе отказываются принимать купюры, выпущенные ранее.

    Также ассоциация обращает внимание на неудобный график работы обменных пунктов, большая часть которых закрывается в 18:00, что особенно неудобно для туристов премиум-сегмента. В этой связи АТОР предлагает Центробанку рекомендовать банкам иметь минимум один круглосуточный обменный пункт в каждом городе или регионе и ввести четкие стандарты по определению ветхости купюр и правилам обмена.

    По мнению АТОР, реализация подобных мер повысит туристическую привлекательность России и будет способствовать росту въездного туризма.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, туристическая отрасль России демонстрирует устойчивый рост благодаря национальному проекту и инвестициям в инфраструктуру, сервис и обучение кадров.

    На XXI съезде Российского союза туриндустрии уделили внимание мерам по увеличению турпотока и запуску мониторинга для выявления «слепых зон» развития отрасли.

    Рост въездного туризма в России в прошлом году превысил один млн человек.

    Комментарии (2)
    29 января 2026, 18:38
    Лавров назвал главную проблему украинского кризиса

    Лавров: Нацистский режим на Украине является главой проблемой конфликта

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что корень конфликта на Украине не связан с территориальными вопросами.

    Как отметил министр в интервью турецким СМИ, суть проблемы заключается в существовании нацистского режима, который, по его словам, стремится уничтожить все русское, что формировалось на этих территориях веками, передает ТАСС.

    «Говорят, что проблема в территории. Проблема не в территории, а проблема в нацистском режиме, который хочет изничтожить, истребить все русское, что столетиями укреплялось русскими людьми на этих территориях», – подчеркнул Лавров.

    Ранее Лавров заявил о приоритете восстановления прав русскоязычных на Украине.

    В июне Россия передала на Украину меморандум, в котором предлагается закрепить за русским языком официальный статус и обеспечить соблюдение прав русскоговорящих граждан на Украине.

    Комментарии (2)
    29 января 2026, 06:03
    Судебные приставы наложили арест на компании детей депутата Дорошенко

    Tекст: Катерина Туманова

    Судебные приставы арестовали компании, связанные с Миланой и Эльдаром Дорошенко, чтобы предотвратить вывод активов на сумму 2,8 млрд рублей, сообщили в правоохранительных органах.

    «Обеспечительный арест наложен на две компании, учредителями которых являются Милана и Эльдар Дорошенко. Еще одна компания арестована, где учредителем значится только Милана Дорошенко», – сказал источник ТАСС.

    Арест компаний был проведен в рамках иска Генпрокуратуры, которая требует обратить имущество депутата Госдумы Андрея Дорошенко, экс-депутата Анатолия Вороновского и аффилированных лиц в доход государства.

    Арестованные компании занимаются строительством автомобильных дорог и перевозкой грузов, а одна из них по итогам 2024 года продемонстрировала выручку свыше 4,41 млрд рублей. Арест введён для предотвращения продажи имущества и вывода средств.

    Напомним, в отношении Миланы и Эльдара Дорошенко возбуждено уголовное дело, и они были взяты под стражу по решению Центрального районного суда Сочи.

    Дорошенко связывают с экс-депутатом Госдумы Анатолием Вороновским, который ранее был обвинен во взяточничестве и сейчас находится в СИЗО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, судебные приставы наложили обеспечительный арест на имущество депутата Госдумы Андрея Дорошенко и бывшего депутата Анатолия Вороновского в рамках иска Генпрокуратуры. Генпрокуратура потребовала изъять недвижимость экс-депутата Вороновского.

    Комментарии (2)
    29 января 2026, 03:25
    Финны рассказали, как живут у закрытой третий год границы с Россией

    Tекст: Катерина Туманова

    На Сайменском канале восемь шлюзов, пять из них – на российской стороне, а подъездная дорога к каналу является основной, по которой проходит весь транспорт между финской границей и Выборгом, поэтому финские работники канала, несмотря на границу на замке, следят за оборудованием и ухаживают за дорогами.

    «Граница между Финляндией и Россией закрыта третий год. На арендованном участке Саймаского канала всё ещё проводятся ремонтные работы. Там проверяют и обслуживают оборудование канала, регулируют расход и уровень воды», – пишет портал Yle.

    За обслуживание арендованной зоны Сайменского канала отвечает Финляндия в соответствии с соглашением между двумя странами. Финны работают в России несколько дней в неделю. Большинство из них передвигаются парами. На арендуемую территорию распространяется российское законодательство.

    Протяженность канала составляет 43 км, примерно половина из них находится в Финляндии, а половина – в России. К каналу применяется финское законодательство о водном транспорте. Финны ценят имущество своей страны, поэтому в любую погоду «заботятся о своей собственности».

    Сейчас на арендованной территории очень тихо. Помимо финнов, там также присутствуют российские пограничники и таможенники.

    «Россиянам необходимо разрешение от российского комиссара по проливу для въезда в этот район. Такие разрешения там уже давно не выдаются», – сказал местный работник.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, у заграждения на восточной границе Финляндии отмечен заметный поток иностранных туристов, которые рискуют получить штраф за несанкционированные селфи.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова предложила финским властям при строительстве заборов оборудовать туалеты у границы для борьбы с собственными страхами. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что элита Финляндии демонстрирует «животную русофобию», от которой не помогли излечиться долгие десятилетия добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества с Россией.

    Финляндия занимает шестое место в декабрьском «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    Комментарии (0)
    28 января 2026, 22:47
    Макрон назвал Россию «развязавшей войну» и пообещал новые санкции

    Tекст: Катерина Туманова

    Французский президент Эммануэль Макрон переговорил с главой киевского режима Владимиром Зеленским и представил в соцсети масштабный пост о непоколебимой поддержке Украины и решительном «давлении на Россию» ради мира.

    «Франция по-прежнему полна решимости усилить давление на Россию до тех пор, пока она отказывается от мира. Мы работаем над новыми санкциями на европейском уровне и продолжим наши усилия по пресечению деятельности «теневого флота», –  написал Макрон в соцсети Х.

    Он пообещал Украине поддержку Франции и G7+, сопредседателем которой является Франция. В частности, Украине отправят генераторы для помощи населению пережить зиму.

    «Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется, чтобы она могла защитить себя и противостоять агрессивной войне, развязанной Россией. Украина может рассчитывать на Францию и в рамках «коалиции желающих», – пообещал президент Франции.

    Макрон заверил, что работа над созданием условий для справедливого и прочного мира, гарантирующего безопасность Украины и Европы, продолжается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры «коалиции желающих» подписали декларацию о намерении разместить на Украине войска. СМИ сообщали, что Британия и Франция планируют направить до 15 тыс. военных при условии заключения мирного соглашения с Россией. При этом Франция выступила против покупки ракет Storm Shadow для ВСУ. Но телеканал France 24 сообщил, что французская компания передала ВСУ дроны дальностью до 500 км.

    Комментарии (0)
    Российские самолеты впервые выходят на уровень стран БРИКС

    Россия заключила с Индией уникальные экспортные соглашения. Тесное сотрудничество в военной авиации и ракетостроении впервые продолжится по гражданской линии. Дели решил опробовать уникальный российский самолет Ил-114-300 и начать производство нашего SJ-100. Отечественные лайнеры впервые получают такую высокую зарубежную оценку. Зачем Дели наши самолеты? Подробности

    Между Урсулой и Каей Каллас началась борьба за выживание

    Как утверждают СМИ ЕС, глава евродипломатии Кая Каллас окончательно восстала против своего начальника – председателя Еврокомиссии Урсулы фон дел Ляйен. Урсула известна тем, что извела всех своих внутренних врагов. Но история требует, чтобы она отправилась в политическое небытие вслед за ними. Подробности

    ВСУ превращают угрозы Киева в имитацию

    Главком ВСУ Александр Сырский в начале года сделал ряд заявлений о якобы готовности украинской армии к наступательным операциям. Однако реальная обстановка на фронте и отсутствие у ВСУ полноценных резервов указывают, что заявления главкома нацелены скорее на информационный эффект, чем на реальное изменение стратегии войск. Тем не менее ВСУ способны на разовые бессмысленные операции. Как они могут выглядеть и где вероятно их проведение? Подробности

    Смена власти в Нидерландах несет для Зеленского хорошую и плохую новость

    В Нидерландах меняется власть: ровно через три месяца после парламентских выборов три партии заключили соглашение о создании правительства во главе с Робом Йеттеном. Новый премьер молод, далек от традиционных ценностей, понравится главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен, но не понравится Владимиру Зеленскому. Подробности

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Приметы погоды на февраль 2026 года: что предвещают морозы, снег и оттепели

      Февраль всегда считался на Руси месяцем-«переломом» – последней и часто самой коварной главой зимы. Его характер переменчив: сегодня лютует метель, а завтра пригревает солнце. Именно по нему наши предки с особым вниманием судили о том, какой будет грядущая весна и даже лето. Эти наблюдения, отточенные веками, складывались в короткие, емкие фразы, которые передавались из поколения в поколение. Вспомним эти народные подсказки и посмотрим, о чем может рассказать февраль 2026 года.

    • Лунный календарь на февраль 2026 года: лучшие дни для сада, стрижки, ухода за собой и финансов

      Февраль – месяц активной подготовки к весне. Садоводы начинают высевать рассаду, многие задумываются о смене имиджа, планируют крупные покупки и уделяют больше внимания здоровью. В этом планировании помогает лунный календарь – система, которая связывает различные виды активности с циклами Луны. Считается, что на растущую Луну хорошо начинать новые дела и все, что должно расти, а на убывающую – завершать проекты, проводить очищение и ухаживать за тем, что уже есть.

    • График выплат пенсий и пособий на детей в феврале 2026 года: точные даты, переносы и важные нюансы

      Февраль – месяц короткий, но с точки зрения социальных выплат напряженный. Его наступление всегда волнует и пенсионеров, и семьи с детьми. Нужно планировать бюджет, учитывая не только сокращенное количество дней, но и государственные праздники, которые напрямую влияют на график перечислений. Когда в феврале 2026 года стоит ждать пенсии и все основные детские пособия, как работают переносы из-за выходных и 23 февраля и на что важно обратить внимание?

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

