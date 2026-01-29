В Свердловской области женщина осквернила Вечный огонь

Жительницу Свердловской области обвинили в осквернении Вечного огня

Tекст: Тимур Шайдуллин

Следователь предъявил жительнице Серова в Свердловской области обвинение в осквернении Вечного огня. Инцидент произошел 21 января у мемориала воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, сообщает СУ СК России по области. Женщина сознательно поместила корзину с искусственными цветами на пламя, что привело к возгоранию корзины.

Серовским межрайонным следственным отделом СУ СК России по региону предъявлено обвинение в преступлении по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества). Женщина была установлена и задержана.

В рамках расследования назначены амбулаторная судебная психолого-психиатрическая экспертиза и судебная трасологическая экспертиза по следам обуви, обнаруженным на месте происшествия. Также продолжаются иные необходимые процессуальные действия в отношении обвиняемой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Каменске-Уральском той же области две пятиклассницы пожарили зефир на Вечном огне мемориала воинам-рабочим завода по обработке цветных металлов.

А до этого прокуратура Красноуральска Свердловской области направила в суд дело об осквернении 14-летним школьником обелиска Славы, который входит в состав комплекса «Мемориал Славы».



