    Ирина Алкснис История превратила Давосский форум в ничто

    Глобализм стал отступать, а его самая престижная площадка – Давосский форум – неуклонно превращается в малоинтересный захолустный междусобойчик, с которого он и начинался в 1970-х.

    Сергей Лебедев Почему ближневосточный конфликт не поддается урегулированию

    Российское руководство на данный момент достаточно осторожно оценивает идею Дональда Трампа о создании Совета мира. Представляется, что это в первую очередь связано с пониманием, что подобные инициативы редко бывают успешны.

    Борис Джерелиевский Зачем США возобновили поставки HIMARS

    Обстрелы Белгорода не смогут оказать никакого влияния на темпы нашего наступления даже в соседней Харьковской области. И, разумеется, американцы, которые являются главным источником развединформации для ВСУ, не могут этого не понимать. Тогда зачем они санкционировали применение HIMARS?

    29 января 2026, 21:22 • Новости дня

    Лавров назвал выступление Зеленского в Давосе критикой Европы

    Лавров назвал выступление Зеленского в Давосе критикой Европы за мягкость к Трампу

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимир Зеленский, по словам главы МИД России Сергея Лаврова, выражал недовольство позицией Европы по отношению к Дональду Трампу на форуме в Давосе.

    В интервью турецким СМИ глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский критиковал европейские страны за излишне мягкую позицию по отношению к президенту США Дональду Трампу, передает ТАСС.

    Лавров подчеркнул, что это произошло на форуме в Давосе.

    По словам Лаврова, Зеленский призывал европейские государства действовать жестче и добиваться от США более активной поддержки боевых действий.

    Министр отметил, что украинский лидер настаивал на вовлечении Вашингтона в конфликт на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экономист Иван Лизан заявил, что энергетических, военных и финансовых ресурсов Украины хватит максимум на девять месяцев.

    Европейские политики начали просчитывать, что для Брюсселя может означать вступление Украины в Евросоюз. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц исключил быстрое вступление Украины в ЕС.

    Президент США Дональд Трамп предлагал рассмотреть возможность встречи между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

    29 января 2026, 11:19 • Новости дня
    Камера на украинском Су-25 сняла попадание в самолет российской ракеты
    Камера на украинском Су-25 сняла попадание в самолет российской ракеты
    @ Кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Камера на крыле украинского Су-25 зафиксировала момент поражения самолета российской ракетой и его разрушение в небе Донбасса, сообщает The War Zone.

    Видео с гибелью украинского штурмовика Су-25 опубликовано в сети. Кадры сняты камерой, установленной под крылом самолета, и фиксируют попадание, последующий взрыв и разрушение фюзеляжа. Самолет с тактическим номером «21 синий» был сбит, предположительно, ракетой большой дальности Р-37М, используемой российскими Су-35С и МиГ-31БМ, сообщает The War Zone.

    Пилот Станислав Рыков, командир 299-й бригады тактической авиации, погиб при выполнении боевого вылета 7 февраля 2024 года. Украинские власти подтвердили его смерть. Российское Минобороны заявило об уничтожении Су-25 в этот же день возле Новотроицкого в Донецкой области.

    На видео запечатлено, как после поражения происходит отрыв топливного бака и фюзеляж разрушается на части. Крыло и кабина отделяются друг от друга, затем камера фиксирует падение обломков и столб дыма на земле. С момента попадания до падения крыла проходит менее 20 секунд, что практически не оставляет пилоту времени для катапультирования.

    Су-25 ВВС Украины несут большие потери из-за ограниченных возможностей и сложных условий применения. С начала конфликта подтверждено уничтожение 22 украинских Су-25, но реальные потери могут быть выше. Для увеличения дальности ударов украинские самолеты стали применять французские корректируемые авиабомбы Hammer, так как запасы неуправляемых ракет были исчерпаны.

    Ранее российские военнослужащие сбили истребитель Су-27, которым управлял подполковник ВСУ Евгений Иванов.

    Украинский летчик Шемет погиб после удара дроном «Герань» по вертолету Ми-24 ВСУ.

    В феврале авиция ВКС России сбила украинский Су-27. 831-я бригада тактической авиации ВСУ подтвердила гибель летчика Болотова.

    29 января 2026, 12:11 • Новости дня
    Боевик «Азова» рассказал о трансляции пыток российских военных

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Националисты из «Азова» (террористическая организация, запрещена в России) получили приказ уничтожать российских солдат и транслировать записи жестоких допросов через радиоэфир, заявил сдавшийся в плен темнокожий наемник Даниэль Жарков.

    Националисты намеренно выводят в эфир звуки истязаний военнослужащих, сказал Жарков, передает ТАСС.

    Группировка использует радиочастоты для устрашения противника, казал он.

    «Слышал, по радиостанции слышал, что русские солдаты, когда находятся в плену, их при допросе бьют, потом убивают», — заявил пленный.

    Командование формирования поставило задачу не брать россиян в плен, а подвергать их допросу и немедленному уничтожению. По словам боевика, украинская сторона старается неукоснительно следовать этой жестокой инструкции. Ранее сам Жарков признался в убийстве российского военного.

    Ранее посольство России в Австралии возмутилось эфиром телеканала Sky News Australia с с «Азова». В дипмиссии указали, что канал проигнорировал истории «карательных операций» боевиков «Азова» против мирного населения Донбасса, пытки и убийства, в том числе женщин и детей, начиная с 2014 года.

    29 января 2026, 16:30 • Видео
    Трамп решил сменить власть на Кубе

    Вашингтон готовит полную морскую блокаду Кубы, утверждают американские СМИ. Президент США Дональд Трамп на этом фоне выступил с утверждением, будто «из-за Венесуэлы» Куба «близка к краху». Так ли это? Устоит ли Остров свободы?

    29 января 2026, 10:15 • Новости дня
    Каллас допустила серьезные уступки Украины на переговорах
    Каллас допустила серьезные уступки Украины на переговорах
    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила о вероятности серьезных уступок Киева на переговорах в обмен на гарантии безопасности.

    Каллас перед началом заседания глав МИД стран Евросоюза в Брюсселе заявила, что Украина может пойти на серьезные территориальные уступки ради достижения мира, передает РИА «Новости».

    Она подчеркнула: «Если украинцы идут на очень жесткие уступки, то они делают это ради мира для остальной части Украины. И тогда должно быть совершенно ясно, что мир для остальной части Украины есть, это американцы должны тоже учитывать».

    Каллас обратила внимание на необходимость четких гарантий безопасности для Киева в случае заключения мира. По ее словам, такие гарантии должны быть приняты не только Евросоюзом, но и Соединенными Штатами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Марко Рубио заявил, что позиции сторон по территориальному вопросу на Украине сближаются.

    Мерц приветствовал продолжение переговоров по Украине в Абу-Даби.

    В Европе назвали паранойей опасения Киева из-за переговоров России и США.

    29 января 2026, 14:54 • Новости дня
    Эксперт: Стармер в Китае не повторил ошибок лидеров ЕС

    Китаист Маслов: Стармер на встрече с Си Цзиньпином не повторил ошибок фон дер Ляйен и Макрона

    Эксперт: Стармер в Китае не повторил ошибок лидеров ЕС
    @ Carl Court/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Кир Стармер на переговорах с Си Цзиньпином не повторил ошибок европейских коллег и сумел удержаться от обсуждения болезненных для Пекина вопросов. Тактика премьера Британии объясняется рядом причин, одна из которых связана с историческими событиями: Британская империя была главным автором опиумных войн в XIX веке, и в КНР это помнят, сказал газете ВЗГЛЯД китаист Алексей Маслов.

    «Еще до Brexit Китай рассматривал Британию в качестве «входных ворот» в Европу. Однако после выхода Соединенного Королевства из ЕС китайские инвестиции в страну резко упали. Теперь Лондон пытается восстановить эти инвестиционные связи», – отметил Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова. Он напомнил, что Британия открыла несколько университетов на территории Китая и готовит там свои кадры.

    Кроме того, добавил собеседник, в Поднебесной работают сотни компаний с британским капиталом. «Для главы правительства Британии важно защитить их интересы», – указал эксперт, обратив внимание на то, что в последнее время активизировалась деятельность британско-китайского делового союза, который является основным проводником интересов бизнесов двух стран.

    Примечательно, что Кир Стармер в ходе визита пока не повторил ошибок Урсулы фон дер Ляйен и Эммануэля Макрона: он сумел удержаться от обсуждения болезненных для Пекина вопросов – Тайвань, Синьцзян, Тибет. «Это было мудрое решение. И Си Цзиньпин обозначил Британию как дружественное по отношению к Китаю государство, подчеркнув, что именно это и есть модельное поведение политика, который не влезает во внутренние дела КНР», – детализировал Маслов.

    По его мнению, британский премьер избрал отличную от своих европейских коллег тактику по ряду причин. Первая связана с принципиальной разницей между курсами Британии и Брюсселя. «В Евросоюзе есть кризисный разрыв между заявлениями политиков, которые против Китая, и европейского бизнеса, который как раз за взаимодействие с Поднебесной. В Соединенном Королевстве исторически политика и бизнес идут в одном направлении по отношению к Пекину», – пояснил аналитик.

    Вторая объясняется историческими событиями. «Британская империя была главным автором опиумных войн в XIX веке, и Китай это помнит. Кроме того, приближается очередная годовщина передачи Гонконга КНР, поэтому Лондон ведет себя крайне аккуратно, чтобы не получить никаких обвинений в колониальных и имперских замашках», – считает китаист.

    Как бы то ни было, по оценкам Маслова, нынешний визит Стармера в Китай и его переговоры с Си – это подготовка к целому ряду соглашений. «На повестке – вопросы упрощения торговли, пребывания британского бизнеса на территории Поднебесной, а также обмен научными, научно-техническими, образовательными данными», – отметил он, напомнив, что за неделю до поездки главы правительства Британии китайцам наконец было выдано разрешение на возведение посольства в центре Лондона.

    «В последние пять лет основной подход европейских политиков к Китаю заключался в принципе «кнута и пряника». Сейчас на фоне непредсказуемых мер со стороны Дональда Трампа они пытаются заручиться неким взаимодействием с Пекином. КНР становится страной, за которую страны будут конкурировать», – подчеркнул китаист.

    По его словам, одна из задач европейцев – уменьшить закупки Пекином российских энергоресурсов и тем самым разбить связку между Россией и Поднебесной на экономическом уровне. «На деле у них это вряд ли получится. Но в этой связи Москве было бы полезно выйти с новыми инициативами в плане взаимодействия с КНР», – заключил Маслов.

    В четверг в Пекине прошли переговоры Си Цзиньпина и Кира Стармера. Британский премьер заявил о готовности Лондона расширять и укреплять сотрудничество с КНР по различным направлениям. Он также выразил заинтересованность в поддержании высокого уровня взаимодействия с КНР, в усилении сотрудничества в области торговли, инвестиций, в таких направлениях, как финансы и охрана окружающей среды.

    «Китай готов взаимодействовать с Британией, руководствуясь широкими историческими перспективами, преодолевать разногласия, проявлять взаимное уважение, преобразовывать большой потенциал китайско-британского сотрудничества в значительные достижения, которые изменят ситуацию к лучшему», – сказал, в свою очередь, Си.

    Председатель КНР указал на заинтересованность китайской стороны в расширении взаимовыгодного сотрудничества с Лондоном в области образования, здравоохранения, в сфере финансов и услуг, в плане совместных исследований, а также в использовании новейших разработок, связанных с искусственным интеллектом, биотехнологиями и альтернативными источниками энергии.

    Он выразил признательность Стармеру за то, что глава британского правительства публично заявил о благоприятных возможностях, которые предоставляет Китай, и о том, что взаимодействие с Пекином – это «необходимая опция». Си Цзиньпин подчеркнул, что этот визит «откроет новую главу в китайско-британских отношениях». При этом он «сделал выговор» лидеру Консервативной партии Британии, которая раскритиковала Стармера за поездку в Китай, передает The Guardian.

    Как отмечает издание, Стармер после встречи с председателем КНР отметил, что стороны достигли ощутимых результатов по снижению тарифов на виски и безвизовым поездкам. Политики также уделили особое внимание обмену информацией и сотрудничеству по вопросам нелегальной миграции, включая проблему малых судов и деталей для моторов. Премьер добавил, что обсуждение было конструктивным и принесло реальные итоги.

    Напомним, Стармер прибыл в Пекин 28 января. Это первая поездка главы британского правительства в Китай за восемь лет. Политик назвал своей задачей вывести из «ледникового периода» взаимодействие Британии и КНР. «У нас был золотой век отношений при Дэвиде Кэмероне и Джордже Осборне, который затем сменился ледниковым периодом. В результате, в то время как наши союзники разработали более сложный подход, Великобритания стала исключением», – посетовал он на одном из публичных мероприятий в декабре.

    Как напоминают «Ведомости», только за январь 2026 года в Китае побывали премьер Ирландии Михол Мартин и премьер Канады Марк Карни. В частности, Оттава обязалась снизить пошлины на китайские электромобили в обмен на согласие Пекина сократить пошлины в отношении ряда канадских сельскохозяйственных товаров. Также было объявлено об их «стратегическом партнерстве» в энергетике. Дональд Трамп раскритиковал Канаду и пригрозил 100%-ными пошлинами в случае заключения некоей сделки с Китаем.

    29 января 2026, 13:31 • Новости дня
    Россия и Украина провели обмен телами погибших солдат

    Мединский: Россия и Украина провели обмен телами погибших солдат

    Россия и Украина провели обмен телами погибших солдат
    @ vr_medinskiy

    Tекст: Вера Басилая

    В рамках стамбульских договоренностей состоялся обмен телами, в ходе которого Украина получила тела тысячи своих солдат, а России были переданы 38 погибших военных, сообщил помощник президента России Владимир Мединский.

    Как сообщил Владимир Мединский в своем Telegram-канале, обмен между Россией и Украиной прошел обмен телами погибших солдат.

    В результате Украина получила тела тысячи своих военных, а Россия – 38 тел погибших российских солдат. Мединский отметил, что процедура обмена осуществлялась на основе договоренностей, достигнутых в Стамбуле.

    Замглавы МИД Михаил Галузин заявил, что Россия вернула около 2,3 тыс. военнослужащих и примерно 170 гражданских лиц после достигнутых в Стамбуле в 2025 году договоренностей с Украиной.

    29 января 2026, 14:59 • Новости дня
    Глава ГРУ оценил переговоры с Киевом без участия США фразой «А когда было легко?»
    Глава ГРУ оценил переговоры с Киевом без участия США фразой «А когда было легко?»
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Начальник Главного разведывательного управления Генштаба России Игорь Костюков прокомментировал предстоящие переговоры с Украиной без участия США.

    В ответ на вопрос о возможных трудностях он заявил: «А когда было легко?», передает ТАСС. В беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным Костюков также дал оценку прошедшим 23–24 января российско-американско-украинским переговорам в Абу-Даби. По его словам, атмосфера на встрече была «конструктивная».

    «Все все понимают», – отметил адмирал, уточнив, что речь идет о прямом смысле этого выражения. Костюков подчеркнул, что участники консультаций проявили взаимопонимание по ключевым вопросам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские переговорщики по Украине всегда заявляли о готовности к продолжению контактов.

    Кремль подчеркнул удовлетворение началом прямых переговоров по украинскому урегулированию в Абу-Даби и отметил сложность обсуждений.

    Трехсторонние переговоры по урегулированию ситуации на Украине в Абу-Даби намерены продолжить 1 февраля.

    29 января 2026, 18:04 • Новости дня
    На украинском аэродроме уничтожили полноразмерный макет истребителя F-16

    Центр «Рубикон» уничтожил макет F-16 на Украине

    На украинском аэродроме уничтожили полноразмерный макет истребителя F-16
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    На аэродроме Канатово в Кировоградской области Украины уничтожили полноразмерный макет американского истребителя F-16ADV.

    Макет находился примерно в 180 км от линии боевого соприкосновения во время нанесения удара, сообщает телеканал «Звезда» в Telegram-канале. Противник применял этот макет для тренировок инженерно-технического персонала.

    Удар по объекту нанес испытательный центр «Рубикон».

    Ранее командующий зенитно-ракетным дивизионом с позывным «Север» рассказал, что расчет российского зенитного комплекса С-300 поразил самолет F-16 ВСУ, выпустив по цели две ракеты.

    29 января 2026, 14:41 • Новости дня
    Welt: Зеленский оказался в политическом кризисе на Украине
    Welt: Зеленский оказался в политическом кризисе на Украине
    @ Aleksandr Gusev/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Дарья Григоренко

    Владимир Зеленский сталкивается с самым сложным внутриполитическим кризисом на Украине за всё время с начала конфликта, сообщили СМИ.

    Как пишет Welt, «на официальных мероприятиях в Европе Зеленскому почти гарантированно аплодируют. Дома же ему становится все неуютнее. <...> Система власти Зеленского начинает трещать по швам», передает РИА «Новости».

    Отмечается, что среди главных причин текущей напряженности в украинской политике – частые кадровые перестановки, усиление позиций политических противников Зеленского, а также многочисленные коррупционные скандалы в окружении президента.

    Ранее сообщалось, что европейские представители назвали опасения Украины по поводу якобы достигнутых Россией и США договоренностей по Донбассу проявлением паранойи.

    Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Владимира Зеленского в ударах по гражданским объектам и мирному населению ради срыва переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский поставил перед военными задачу вывести потери России на фронте до 50 тыс. человек в месяц.

    29 января 2026, 18:16 • Новости дня
    Туроператоры предложили увеличить лимит ввоза наличной валюты в Россию
    Туроператоры предложили увеличить лимит ввоза наличной валюты в Россию
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Ассоциация туроператоров России считает необходимым увеличить лимит недекларируемого ввоза наличной иностранной валюты для иностранных туристов в Россию.

    Ассоциация туроператоров России обратилась в Банк России с предложением повысить действующий лимит в 10 тыс. долларов на ввоз недекларируемой наличной иностранной валюты для иностранных туристов, передает РИА «Новости». В ассоциации считают, что существующий лимит недостаточен для состоятельных гостей из стран Ближнего Востока и Азии, которые сейчас преобладают среди иностранных туристов, посещающих Россию.

    АТОР отмечает, что многие зарубежные гости сталкиваются с отказами банков обменивать старые купюры, а критерии определения ветхости банкнот различаются и не всегда прозрачны. Участники рынка сообщают, что обменные пункты либо устанавливают невыгодный курс, либо вовсе отказываются принимать купюры, выпущенные ранее.

    Также ассоциация обращает внимание на неудобный график работы обменных пунктов, большая часть которых закрывается в 18:00, что особенно неудобно для туристов премиум-сегмента. В этой связи АТОР предлагает Центробанку рекомендовать банкам иметь минимум один круглосуточный обменный пункт в каждом городе или регионе и ввести четкие стандарты по определению ветхости купюр и правилам обмена.

    По мнению АТОР, реализация подобных мер повысит туристическую привлекательность России и будет способствовать росту въездного туризма.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, туристическая отрасль России демонстрирует устойчивый рост благодаря национальному проекту и инвестициям в инфраструктуру, сервис и обучение кадров.

    На XXI съезде Российского союза туриндустрии уделили внимание мерам по увеличению турпотока и запуску мониторинга для выявления «слепых зон» развития отрасли.

    Рост въездного туризма в России в прошлом году превысил один млн человек.

    29 января 2026, 19:28 • Новости дня
    Начальник ГРУ сообщил о проведении переговоров по Украине на русском языке

    Начальник ГРУ Костюков: Переговоры по Украине ведутся на русском языке

    Начальник ГРУ сообщил о проведении переговоров по Украине на русском языке
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры между делегациями России, США и Украины проходят на русском языке, рассказал начальник ГРУ Генштаба Вооруженных сил России Игорь Костюков, который возглавляет российскую делегацию на переговорах в Абу-Даби.

    «На великом русском языке», – ответил Костюков на вопрос журналистов о том, на каком языке ведутся обсуждения, передает «Российская газета».

    Кроме того, он подтвердил, что представители Киева понимают российскую сторону, кивнув в ответ на соответствующий уточняющий вопрос.

    Ранее Костюков заявил, что российские переговорщики по Украине всегда готовы к продолжению контактов.

    Он также прокомментировал предстоящие переговоры с Украиной без участия США.

    29 января 2026, 12:38 • Новости дня
    Скачко: Мерц отказал Украине в быстром вступлении в ЕС из-за борьбы с Макроном

    Политолог Скачко: Мерц отказал Украине в быстром вступлении в ЕС из-за борьбы с Макроном

    Скачко: Мерц отказал Украине в быстром вступлении в ЕС из-за борьбы с Макроном
    @ Andreas Gora/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Европейские лидеры в нынешнем году активизируют попытки «оседлать» проект под названием «вступление Украины в ЕС». Они используют дискурс в своих карьерных интересах. Но о реальном украинском членстве в Евросоюзе речи не идет, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц исключил вступление республики в ЕС к 2027 году.

    «Канцлер ФРГ Фридрих Мерц отказывает Украине в быстром вступлении в ЕС, поскольку страна действительно не сможет выполнить условия ни за год, ни за два. А по моему мнению, вообще никогда», – отметил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    «Но Брюсселю и не нужно вступление Украины в ЕС ни в какой перспективе. Киев для Европы – расходный материал в рамках нынешней попытки ослабления России. Уверен, в реальности вопрос украинского членства в Евросоюзе среди еврочиновников высокого уровня даже не рассматривается в качестве реалистичного сценария», – признался он.

    «Украина близка к выработке своего ресурса. Боевые действия «до последнего украинца» никто в Брюсселе не отменял. Когда страна перестанет быть нужной в этом контексте, ЕС оставит ее один на один со своими проблемами. Впрочем, возможно Европа даже начнет давить на украинскую сторону. Тем более, что «финансовая узда» на Киев уже накинута», – заметил спикер.

    «Но до тех пор Брюссель будет тянуть время. Думаю, в этом году еврочиновники активизируют «политический туризм» на Украину. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а также представители европейских стран будут регулярно приезжать в Киев, одобрительно кивать, говорить, что реформы «идут в нужном направлении», но этим все и ограничится», – продолжил эксперт.

    «К процессу урегулирования украинского кризиса происходящее тоже не будет иметь никакого отношения. Брюссель не может дать Киеву никаких гарантий безопасности – ни в обмен на территориальные уступки, ни на что-то еще», – детализировал Скачко.

    «Нынешнее выступление Мерца объясняется еще и внутриевропейской борьбой за статус регионального лидера. Канцлер ФРГ, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Британии Кир Стармер и ряд других акторов пытаются в своих карьерных интересах «оседлать» проект под названием «вступление Украины в ЕС», – резюмировал политолог.

    Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц исключил вступление Украины в ЕС к 2027 году. «Этого не произойдет», – подчеркнул он, напомнив, что каждая страна-кандидат должна сначала выполнить «Копенгагенские критерии», а этот процесс обычно занимает не один год.

    В то же время Мерц отметил, что республика должна иметь перспективу стать членом ЕС. «На этом пути мы можем постепенно приблизить Украину к Евросоюзу. Это всегда возможно, но такого быстрого присоединения просто не может быть», – сказал политик.

    Напомним, Владимир Зеленский заявил, что Украина «полностью технически» будет готова стать членом в ЕС в следующем году. «Вступление Украины в Евросоюз является одной из ключевых гарантий безопасности не только для нас, но и для всей Европы. Именно поэтому мы говорим о конкретной дате – 2027 год – и рассчитываем на поддержку нашей позиции со стороны партнеров».

    Экономист Иван Лизан в разговоре с газетой ВЗГЛЯД объяснял, почему Зеленский назвал такие сроки. «Энергетических, военных и финансовых возможностей Украины хватит еще на шесть, максимум – девять месяцев при нынешнем ходе СВО. У Банковой нет ответа, как действовать дальше. Соответственно это грозит коллапсом не только стране, но и всей команде Зеленского, а также ему самому», – отмечал эксперт.

    Кроме того, 2027 год упоминается в этом контексте и в проекте мирного соглашения, подготовленном украинскими и европейскими чиновниками и представленном Вашингтону. Как сообщала Financial Times, Киев согласится на урегулирование кризиса и территориальные уступки России, только если Украина станет полноценным членом ЕС.

    В 1993 году на саммите Евросовета в Копенгагене были приняты критерии для стран, планирующих вступить в ЕС. Основные пункты: создание институтов, гарантирующих демократию, верховенство закона и защиту меньшинств, а также конкурентоспособная рыночная экономика. Еще одно условие: способность страны интегрировать в свое правовое пространство так называемые Acquis communautaire – базу европейского права.

    29 января 2026, 18:54 • Новости дня
    Губерниев ответил на внесение в санкционный список Евросоюза
    Губерниев ответил на внесение в санкционный список Евросоюза
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спортивный комментатор и тележурналист Дмитрий Губерниев прокомментировал свое попадание в санкционный список Евросоюза.

    Губерниев подчеркнул, что будет поддерживать Россию и российский спорт вне зависимости от санкционных ограничений.

    «Ой, санкции ЕС подъехали! Я был, есть и буду со своей страной! Вместе с Россией! И за Российский Спорт!» – написал он в своем Telegram-канале.

    Напомним, Совет ЕС опубликовал решение о введении санкций против российских тележурналистов Дмитрия Губерниева, Екатерины Андреевой, Павла Зарубина и Марии Ситтель, а также артистов Романа Чумакова и Сергея Полунина.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва считает западные антироссийские санкции незаконными и неприемлемыми.

    29 января 2026, 10:45 • Новости дня
    Россия осталась крупнейшим поставщиком удобрений в ЕС вопреки санкциям
    Россия осталась крупнейшим поставщиком удобрений в ЕС вопреки санкциям
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Несмотря на введенные тарифы и пошлины, Россия сохранила ведущие позиции на европейском рынке удобрений по итогам последних четырех лет, следует из данных Евростата.

    ЕС не смог найти альтернативу российским удобрениям за четыре года. Согласно данным Евростата, Россия по-прежнему занимает первое место среди поставщиков этой продукции в Евросоюз, ее доля составила 23% от общего импорта против 28% четырьмя годами ранее. передает РИА «Новости».

    В январе-ноябре 2025 года российские предприятия поставили в Европу удобрения на сумму 1,5 млрд евро, что практически совпадает с показателем за аналогичный период 2021 года – 1,49 млрд евро.

    Доля азотных удобрений в европейском импорте также практически не изменилась: четверть объемов по-прежнему приходится на Россию. Вторым по величине экспортером на европейский рынок стало Марокко с долей 15%, за ним следуют Канада и Алжир (по 7%), а пятерку замыкает Норвегия (5%).

    После начала спецоперации на Украине Евросоюз начал вводить дополнительные ограничительные меры на импорт удобрений из России. В июле 2025 года была введена специальная пошлина – 40 евро за одну тонну азотных удобрений и 45 евро за тонну смешанных, помимо действующего тарифа в 6,5%.

    Президент Владимир Путин ранее отмечал, что с точки зрения интересов экономики и сельского хозяйства такое решение Евросоюза является «полной глупостью».

    Евросоюз увеличил закупки российских удобрений в январе-ноябре 2025 года до максимальной за четыре года суммы.

    Польша нарастила ввоз российских удобрений за этот же период до рекордных 555,1 млн евро.

    Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил устойчивый рост экспорта и высокий интерес зарубежных партнеров к российской продукции несмотря на санкции.

    29 января 2026, 11:42 • Новости дня
    Рар объяснил отказ Мерца Украине в быстром вступлении в ЕС

    Политолог Рар: Мерц отказал Украине в быстром вступлении в ЕС из-за денег

    Рар объяснил отказ Мерца Украине в быстром вступлении в ЕС
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    По мере приближения заключения мирного соглашения европейцы начали просчитывать, что для Брюсселя означало бы принятие такой страны, как Украина, в свои ряды. В брюссельских и других европейских кабинетах пришли к неутешительному для Киева выводу, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц исключил быстрое вступление Украины в Евросоюз.

    «Запад обещал дать Украине некие гарантии безопасности. Дональд Трамп давит на европейских лидеров с тем, чтобы они приняли Украину в ЕС», – сказал германский политолог Александр Рар. Он напомнил, что вступление республики в НАТО исключалось всеми сторонами, а членство в экономическом блоке считалось разумным компромиссом.

    «Но по мере приближения окончания военных действий и заключения мирного соглашения европейцы начали не только на словах, но и на деле просчитывать, что для Брюсселя означало бы принятие такой страны, как Украина, в свои ряды. Видимо, в брюссельских и других европейских кабинетах пришли к выводу, что у Евросоюза для этого недостаточно денег», – рассуждает собеседник.

    Кроме того, продолжил эксперт, в ЕС заключили, что вступление абсолютно не готовой к членству в объединении страны послужило бы «плохим поводом» для ряда других неподготовленных к приему стран, в частности Албании. «Отказ Фридриха Мерца может сильно обидеть Владимира Зеленского, который видит именно в канцлере Германии свою последнюю надежду. Впрочем, немецкий политик известен тем, что он скачала что-то говорит, а потом с легкостью забирает свои слова назад», – заключил Рар.

    Ранее Фридрих Мерц исключил вступление Украины в ЕС к 2027 году. «Этого не произойдет», – подчеркнул канцлер ФРГ. Он напомнил, что каждая страна, желающая вступить в Евросоюз, должна сначала выполнить так называемые Копенгагенские критерии, а этот процесс обычно занимает несколько лет.

    Отметим, речь идет о ряде условий, которым страна, претендующая на членство в объединении, обязана соответствовать, в частности: быть демократическим государством; обеспечивать верховенство права и закона, соблюдение прав человека и гражданина, включая защиту национальных меньшинств; иметь нормально функционирующую рыночную экономику.

    Киев едва ли отвечает этим требованиям. В то же время Мерц отметил, что республика должна иметь перспективу стать членом. «На этом пути мы можем постепенно приблизить Украину к Европейскому союзу. Это всегда возможно, но такого быстрого присоединения просто не может быть», – сказал немецкий политик.

    Напомним, Владимир Зеленский заявил, что Украина «полностью технически» будет готова вступить в Евросоюз в 2027 году. На следующий день после этого он вновь сделал заявление на эту тему: «Вступление Украины в Евросоюз является одной из ключевых гарантий безопасности не только для нас, но и для всей Европы… Именно поэтому мы говорим о конкретной дате – 2027 году – и рассчитываем на поддержку нашей позиции со стороны партнеров».

    Экономист Иван Лизан в разговоре с газетой ВЗГЛЯД объяснял, почему Зеленский озвучивает именно такие сроки. «Энергетических, военных и финансовых возможностей Украины хватит еще на шесть, максимум – девять месяцев при нынешнем ходе СВО. У Банковой нет ответа, как действовать дальше. Соответственно это грозит коллапсом не только стране, но и всей команде Зеленского, а также ему самому», – говорил эксперт.

    Впрочем, 2027-й как возможный год вступления Украины в ЕС упоминается и в проекте мирного соглашения, подготовленного украинскими и европейскими чиновниками и представленного Вашингтону. Как сообщала Financial Times, Киев согласится на мирные договоренности с Москвой, в том числе на территориальные уступки, только если республика станет полноценным членом союза.

    29 января 2026, 17:19 • Новости дня
    Комик сравнил заявления Трампа о Гренландии с испортившей ковер собакой

    Комик Махер жестко высмеял Трампа за угрозы захватить Гренландию

    Комик сравнил заявления Трампа о Гренландии с испортившей ковер собакой
    @ Evan Agostini/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский телеведущий и комик Билл Махер в резкой форме высмеял президента США Дональда Трампа из-за его заявлений о возможном «силовом» получении контроля над Гренландией. Он сравнил действия главы Белого дома с собакой, которую стошнило на ковер, а она потом все съела.

    «Гренландия – я думал, он о ней забыл, – иронизировал Махер. – Помните, в начале срока он тоже говорил про Гренландию? А потом я подумал: "Ок, иногда проблемы с мозгом проходят"». Но на этой неделе Трамп снова заговорил: «Мы возьмем ее силой!»

    Махер пошутил, что министр обороны Пит Хегсет от волнения даже запустил дрон по собачей упряжке гренландцев, сообщает TV Insider.

    Махер также рассказал, что Трамп во время встречи на Всемирном экономическом форуме в Давосе несколько раз путал Гренландию с Исландией, что, по словам комика, выглядело неловко. Он пошутил, что это похоже на ситуацию, когда «занимаешься сексом с одной страной, а выкрикиваешь название другой».

    Комик также отметил, что Трамп сначала угрожал применить силу против Гренландии, а затем отказался от этой идеи. Махер назвал это «победой над проблемой, которой не было, пока он ее не создал». «Собаку стошнило на ковер – и она сама все съела. Проблема решила сама себя», – пошутил он на эту тему.

    Махер также подверг сомнению заявления президента о наличии «рамочного соглашения» по Гренландии, назвав их абстрактными и не подкрепленными деталями. Ведущий иронизировал, что США и раньше имели базы и возможность добычи полезных ископаемых в Гренландии, но теперь «их все ненавидят». «То, что Fox News называет «искусством сделки», – заключил комик.

    Агентство Bloomberg писало, что Трамп и генсек НАТО Рютте договорились о размещении ракет в Гренландии.

