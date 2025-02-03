ВКС России сбили Су-27 Воздушных сил Украины

Tекст: Мария Иванова

Кроме того, средствами ПВО сбиты четыре французские управляемые авиабомбы Hammer, семь американских снарядов РСЗО HIMARS и 199 беспилотников самолетного типа, в том числе 124 дрона вне зоны спецоперации, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

С начала спецоперации уничтожено 653 самолета, 283 вертолета, 42 338 беспилотников, 590 ЗРК, 21 007 танков и других бронемашин, 1513 боевых машин РСЗО, 21 190 орудий полевой артиллерии и минометов, 31 149 единиц спецтехники, перечислили в Минобороны.

Отметим, что ВС России уничтожили 64 танка и два самолета ВСУ в январе. В частности, 10 января сообщалось, что ВКС России сбили МиГ-29 воздушных сил Украины.