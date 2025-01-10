ВКС России за неделю сбили МиГ-29 воздушных сил Украины

Tекст: Мария Иванова

Средствами ПВО за минувшую неделю сбиты восемь американских оперативно-тактических ракет ATACMS, пять французских управляемых авиабомб Hammer, 41 снаряд РСЗО HIMARS производства США, а также 689 беспилотников, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

С начала спецоперации уничтожены 652 самолета, 283 вертолета, 39 896 беспилотников, 590 ЗРК, 20 467 танков и других бронемашин, 1507 боевых машин РСЗО, 20 385 орудий полевой артиллерии и минометов, 30 135 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

В начале года Минобороны сообщало, что средства ПВО за неделю сбили украинский Су-27 и три бомбы Hammer.

Ранее сообщалось, что ВСУ потеряли почти 13 тыс. бойцов за первую неделю 2025 года.