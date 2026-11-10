Капитализация Microsoft впервые с прошлого лета превысила стоимость Nvidia

Tекст: Тимур Шайдуллин

Цена акций Microsoft на бирже Nasdaq опустилась на 0,27% – до 543,69 доллара, а рыночная стоимость компании составила 4,037 трлн доллара, передает РИА «Новости».

В то же время акции Nvidia подешевели на 6,54% – до 166,88 доллара. Капитализация разработчика графических процессоров снизилась до 4,03 трлн долларов. В последний раз стоимость Microsoft превышала показатели Nvidia летом 2025 года.

Акции Nvidia заметно дешевеют второй день подряд. Падение котировок происходит на фоне сообщений о возможной связи генерального директора компании Дженсена Хуанга с женщиной, которую американские спецслужбы считают информатором китайской разведки.

В понедельник генеральный директор Nvidia признался в отношениях с подозреваемой в шпионаже китаянкой. Компания заявила, что Хуанг останется главой Nvidia после скандала с разведкой КНР.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник расследование связей Дженсена Хуанга с иностранной разведкой осложнило его участие в саммите АТЭС.