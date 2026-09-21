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Сход грузовых вагонов задержал четыре поезда в Ростовской области
ФПК: Четыре поезда задержатся из-за схода вагонов в Ростовской области
В Ростовской области из-за схода грузовых вагонов на перегоне Двойная – Ельмут задержано отправление четырех пассажирских поездов, сообщила Федеральная пассажирская компания (ФПК, «дочка» РЖД).
Четыре пассажирских поезда отправятся позднее из-за схода грузовых вагонов в Ростовской области, передает РИА «Новости». Авария произошла днем 20 сентября на перегоне Двойная – Ельмут. Движение на участке Куберле – Сальск было временно остановлено.
«Из-за временной приостановки движения… изменяется время отправления поездов с начальных станций: № 14 Сириус – Саратов отправится 21 сентября не ранее 21:30 вместо 18:02, № 270 Адлер – Чита отправится 21 сентября не ранее 23:30 вместо 17:22, № 346 Адлер – Нижневартовск отправится 21 сентября не ранее 20:00 вместо 19:10, № 254 Новороссийск – Уфа отправится 21 сентября не ранее 20:10 вместо 19:15», – сообщили в ФПК.
Железнодорожники принимают все необходимые меры для восстановления движения и сокращения времени отставания пассажирских составов от графика. Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении и на сайте РЖД, а также по круглосуточному бесплатному телефону Центра поддержки клиентов.
Напомним, накануне на перегоне станций Двойная – Ельмут сошел с рельсов грузовой поезд.
В Орловском районе Ростовской области из-за масштабной аварии ввели режим чрезвычайной ситуации.
В конце прошлого года сход локомотива в этом же регионе привел к задержке более 20 поездов дальнего следования.