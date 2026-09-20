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Якушев: Явка в единый день голосования превысила показатели 2021 года
Активность избирателей в единый день голосования оказалась выше показателей 2021 года, несмотря на попытки сорвать процесс масштабными кибератаками из-за рубежа, заявил секретарь генерального совета «Единой России» Владимир Якушев.
Показатели активности избирателей превзошли результаты голосования в Государственную думу пятилетней давности, передает «Интерфакс». Секретарь генерального совета партии Владимир Якушев подчеркнул, что граждане активно делают выбор ради развития страны, несмотря на попытки вмешательства.
«Сейчас, когда закрываются участки на Дальнем Востоке, уже можно говорить, что явка в единый день голосования превышает показатели 2021 года», – отметил политик.
Партийная инфраструктура подверглась беспрецедентным кибератакам, которые начались накануне выборов. Специалисты успешно отражают угрозы, блокируя адреса злоумышленников. Основной поток вредоносного трафика фиксируется из Франции, Британии, Нидерландов и с Украины. Представитель партии добавил, что подобные действия ожидались, но они не достигнут цели.
Как писала газета ВЗГЛЯД, явка на выборах в Госдуму превысила показатель кампании 2016 года.
Секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев сообщил об отсутствии подтвержденных нарушений в ходе голосования.
Президент России Владимир Путин пожелал партии успехов на этих выборах.