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На выборах в Госдуму за два дня проголосовали 3 млн 120 тыс. москвичей
На выборах в Москве за два дня проголосовали 3 млн 120 тыс. избирателей, из них 400 тыс. с помощью бумажных бюллетеней, сообщил заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут.
Более 3 млн москвичей уже приняли участие в выборах депутатов Государственной думы и муниципальных депутатов района Щукино, передает РИА «Новости». Подавляющее большинство избирателей предпочли дистанционный формат.
«В общем и целом на конец второго дня голосования в Москве проголосовали 3 млн 120 тыс. избирателей, из них 400 тыс. выбрали голосование при помощи бумажных избирательных бюллетеней», – рассказал заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут на брифинге в Общественном штабе.
Голосование в столице проходит с 18 по 20 сентября 2026 года. Участвовать могут совершеннолетние граждане с постоянной регистрацией в городе. Онлайн-голосование доступно до вечера 20 сентября, также можно воспользоваться специальными терминалами на избирательных участках.
К утру второго дня голосования избиратели в Москве получили более 2,4 млн бюллетеней.
Московская система дистанционного электронного голосования успешно отразила масштабные кибератаки.
Общественный штаб по наблюдению за выборами сообщил об отсутствии ночных нарушений на столичных участках.