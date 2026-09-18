Путин дистанционно проголосовал на выборах депутатов Госдумы

Tекст: Елизавета Шишкова

Глава государства в шестой раз воспользовался электронным форматом голосования, сделав это из своего кабинета в Кремле, передает РИА «Новости».

Впервые президент отдал голос онлайн на выборах в Госдуму в сентябре 2021 года.

Впоследствии Владимир Путин выбирал дистанционный формат на муниципальных выборах, выборах мэра Москвы, а также на президентских выборах в марте 2024 года. В сентябре того же года он проголосовал онлайн на выборах в Мосгордуму из резиденции в Ново-Огарево.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва стартовали 18 сентября и продлятся три дня, до 20 сентября. В единый день голосования 2026 года планируется заместить 20,7 тыс. мандатов. Ранее президент называл эти выборы важнейшим внутриполитическим событием.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил дистанционное участие главы государства в пятничном голосовании.

Перед началом выборов Владимир Путин выступил со специальным обращением к нации.

Министр иностранных дел Сергей Лавров также воспользовался электронным форматом волеизъявления.