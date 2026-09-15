В обстановке тяжелого бреда канцлер Мерц обвинил Россию в развязывании «гибридной войны» и объявил о комплексе мер по сдерживанию России «всеми возможными средствами». На робкие вопросы: «Почему это русские?» – следует единственный ответ: «Потому».0 комментариев
Захарова констатировала полный провал попыток Киева сорвать российские выборы
МИД сообщил о неспособности Украины помешать проведению выборов в России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о безуспешности попыток украинского руководства воспрепятствовать проведению голосования за депутатов Государственной думы.
Попытки украинской стороны дестабилизировать избирательный процесс оказались безрезультатными. Выборы депутатов Госдумы девятого созыва состоятся в плановом порядке с 18 по 20 сентября, отмечает РИА «Новости».
«Сорвать выборы они у нас не смогли. Не то что не смогут, а все – это свершившийся факт. Но в этой самой бессильной злобе нагадить они все равно пытаются», – подчеркнула официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга в Екатеринбурге.
Она добавила, что украинское руководство продолжает использовать западное финансирование и вооружение для атак на мирное население и избирательные комиссии. Однако российские военнослужащие и правоохранители успешно отражают большинство подобных нападений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе президент России Владимир Путин заявил о провале попыток противника сорвать сентябрьские выборы.
Глава МИД Сергей Лавров обвинил западные страны в поощрении действий Киева для провоцирования паники перед голосованием в Госдуму.
Весной глава государства предупредил о планах украинского режима помешать проведению выборов в Донбассе и Новороссии.