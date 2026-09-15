МИД сообщил о неспособности Украины помешать проведению выборов в России

Tекст: Тимур Шайдуллин

Попытки украинской стороны дестабилизировать избирательный процесс оказались безрезультатными. Выборы депутатов Госдумы девятого созыва состоятся в плановом порядке с 18 по 20 сентября, отмечает РИА «Новости».

«Сорвать выборы они у нас не смогли. Не то что не смогут, а все – это свершившийся факт. Но в этой самой бессильной злобе нагадить они все равно пытаются», – подчеркнула официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга в Екатеринбурге.

Она добавила, что украинское руководство продолжает использовать западное финансирование и вооружение для атак на мирное население и избирательные комиссии. Однако российские военнослужащие и правоохранители успешно отражают большинство подобных нападений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе президент России Владимир Путин заявил о провале попыток противника сорвать сентябрьские выборы.

Глава МИД Сергей Лавров обвинил западные страны в поощрении действий Киева для провоцирования паники перед голосованием в Госдуму.

Весной глава государства предупредил о планах украинского режима помешать проведению выборов в Донбассе и Новороссии.