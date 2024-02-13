Если русскую Реконкисту нужно делать заново, с нуля, то получается, что труды московских государей и особенно Алексея Михайловича в 1654 году, а затем подвиги российского воинства под началом Миниха, Румянцева и Суворова были бессмысленны?0 комментариев
Канада отказалась выдать России бывшего эсэсовца Гуньку
РИА «Новости»: Канада отказалась выдать России бывшего эсэсовца Гуньку
Оттава ответила Москве отказом на запрос о выдаче 98-летнего бывшего эсэсовца Ярослава Гуньки, которому стоя аплодировал парламент Канады, сообщили в МИД.
Источник РИА «Новости» сообщил, что канадская сторона формально объяснила свое решение отсутствием договора об экстрадиции между Россией и Канадой.
Ранее сообщалось, что по поручению генерального прокурора России Игоря Краснова министру юстиции и генеральному прокурору Канады Арифу Вирани направлен запрос об экстрадиции Гуньки, которому в сентябре рукоплескал парламент Канады.