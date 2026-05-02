Фицо заявил о расхождении позиций с Зеленским «по некоторым темам»

Премьер Словакии Фицо сообщил о различных взглядах с Зеленским по ряду тем

Tекст: Вера Басилая

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал о различии позиций с Владимиром Зеленским по ряду вопросов, передает ТАСС. Несмотря на разногласия, оба лидера выразили заинтересованность в сохранении дружеских отношений между Словакией и Украиной.

Словацкий премьер отметил, что Братислава поддерживает стремление Украины стать членом Евросоюза. По его словам, Словакия желает видеть своего соседа стабильной и демократической страной. Также Фицо обратил внимание на то, что итог любого мирного соглашения в конфликте с Россией невозможен без согласия украинской стороны.

В ходе разговора Фицо и Зеленский договорились о краткой встрече 4 мая в Ереване на полях саммита Европейского политического сообщества. Кроме того, правительства двух стран продолжат совместные консультации, в том числе на уровне заседаний кабинетов министров. Обсуждается также обмен официальными визитами в столицах Словакии и Украины.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что европейские политики публично критикуют контакты с президентом России Владимиром Путиным, но в кулуарах активно интересуются деталями этих переговоров.

Вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар предупредил, что при визите Фицо в Киев ему может грозить реальная опасность покушения.