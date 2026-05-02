    США поставили многоточие в конфликте с Ираном
    Рар: Вывод войск США из Германии станет наказанием для Мерца
    Политолог: Трамп оставляет за собой право на продолжение конфликта с Ираном
    Медведчук назвал организаторов массового убийства в Одессе в 2014 году
    Командование ВСУ скрыло от штаба ситуацию в Сумской области
    Туск назвал катастрофой вывод американских войск из Германии
    Эксперт спрогнозировал создание в России оружия на новых физических принципах
    На Западе заявили о переломе в конфликте на Украине
    Китай высмеял «контрабандный перелет» главы Тайваня в Африку
    Ольга Андреева Ольга Андреева Бог стал понятием политическим

    Об этой войне не сообщают новостные ленты. Но от того, кто победит, будет зависеть уже не мир, а мы сами. Наше взаимодействие со стремительно вторгающимися в жизнь технологиями, самими собой и обществом переживает необратимые изменения.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Великим державам пора экономить силы

    Мировая политика перестает быть спортивным состязанием, а становится гонкой на выживание, где в строю останется не самый яркий, а тот, кто сумеет грамотно распределить наличные ресурсы. Трата военных и политических активов ради мелких задач или престижа становится нерациональной.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Революция ИИ – последний шанс Запада

    Впервые в истории у людей появился повод объединиться не по принципу принадлежности к одной расе, религии или идеологии, а только потому, что они люди. Может быть, это в итоге нас и спасет от мрачного владычества цифровой элиты.

    2 мая 2026, 16:17 • Новости дня

    Китай высмеял «контрабандный перелет» главы Тайваня в Африку

    МИД КНР назвал перелет Лай Циндэ в Африку фарсом международного уровня

    Tекст: Вера Басилая

    Перелет главы тайваньской администрации Лай Циндэ в Эсватини на самолете иностранного государства напоминает контрабанду, говорится в заявлении МИД КНР.

    Поездка руководителя тайваньской администрации вызвала резкую критику со стороны Пекина, передает РИА «Новости».

    Визит планировался на конец апреля, однако Сейшельские Острова, Маврикий и Мадагаскар запретили пролет его борта. В итоге политик воспользовался частным самолетом короля Эсватини.

    «Лай Циндэ тайно сел на иностранный самолет и покинул Тайвань, растратив казенные средства и устроив фарсовую контрабандную поездку, став посмешищем на международной арене», – заявили в китайском внешнеполитическом ведомстве.

    Дипломаты подчеркнули, что сговоры с внешними силами не изменят статуса острова как части КНР. Пекин призвал Эсватини и другие страны трезво оценивать исторические тенденции и не рисковать интересами ради сепаратистов.

    Сейчас у Тайбэя осталось 12 дипломатических союзников, с остальными государствами поддерживаются лишь неформальные связи. Официальные отношения между центральным правительством КНР и островной провинцией прервались в 1949 году.

    Ранее официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что Вашингтон должен строго следовать принципу «одного Китая».

    Представитель китайского МИДа призвал прекратить вмешательство США во внутренние дела КНР под предлогом обсуждения тайваньского вопроса.

    1 мая 2026, 19:57 • Новости дня
    «Единая Россия» представила новые меры поддержки семей с детьми

    Tекст: Валерия Городецкая

    Партия «Единая Россия» выступила с инициативой расширить социальную поддержку семей с детьми, включая создание новых сервисов и материальную помощь многодетным.

    Среди инициатив – создание центров подготовки к родам при женских консультациях, дополнительная материальная помощь многодетным семьям, внедрение принципа «единого окна» для семей с детьми на портале «Госуслуги» и запуск добровольной сертификации для нянь с внесением их в специальный реестр, сообщается на сайте «Единой России».

    На пленарном заседании форума партии председатель Дмитрий Медведев отметил, что поддержка семьи – стратегический приоритет партии и одна из главных национальных целей, обозначенных президентом.

    В Народной программе «Единой России» будут отражены все социальные обязательства, а также инициативы по поддержке многодетных семей. «Сформирован каркас мер поддержки, на который мы добавляем новые решения. Семьи, у которых родился третий ребенок, могут получить 450 тыс. рублей из бюджета на погашение ипотеки», – заявил Медведев.

    Партия предлагает расширять сеть комнат матери и ребенка в вузах, строить семейные блоки в студенческих общежитиях, а для студенческих семей с детьми вводить особый график учебы.

    Вице-премьер Татьяна Голикова напомнила, что с 2020 года в России действует целостная модель поддержки семей, включая соцконтракты, а также предложила ввести корпоративный семейный стандарт. Она подчеркнула, что меры поддержки многодетных семей должны предоставляться без критерия нуждаемости.

    Участники форума выступили за создание в регионах с низкой рождаемостью дополнительных мер поддержки вторых и последующих детей, включая выделение земельных участков. Также внесено предложение закупать натуральную помощь – школьную форму, кроватки, детские коляски и продуктовые наборы – исключительно у российских производителей, при условии высокого качества товаров.

    По итогам круглого стола «Молодая семья – фундамент будущего» предложено комплексное развитие инфраструктуры для молодых семей: комнаты матери и ребенка, группы кратковременного пребывания для малышей, а также запуск программ послеродовой реабилитации и школы молодых отцов. «В молодом возрасте больше сил и энергии, которые можно тратить на ребенка. Чем раньше появится первенец, тем больше шансов, что в семье будут еще дети», – заявил руководитель «Молодой Гвардии Единой России» Александр Амелин.

    Все инициативы будут проработаны и переданы Экспертному совету партии, который объединяет представителей науки, промышленности, общественников и участников СВО.

    1 мая 2026, 18:11 • Новости дня
    «Единая Россия» заступилась за уроженку Бурятии после инцидента в автобусе
    «Единая Россия» заступилась за уроженку Бурятии после инцидента в автобусе
    Tекст: Валерия Городецкая

    Руководитель ЦИК партии «Единая Россия» и координатор проекта «Историческая память» Александр Сидякин прокомментировал нападение на уроженку Бурятии в московском автобусе.

    В своем канале в Max Сидякин подчеркнул, что такие случаи – «это не просто бытовое хулиганство, а прямой удар по самому фундаменту нашего государства. Россия – это страна, которая веками формировалась как единый дом для множества народов и культур».

    «Сегодня наши братья, будь то русские, буряты, татары, чеченцы или башкиры, плечом к плечу защищают нашу Родину на передовой», – подчеркнул он.

    По словам Сидякина, особенно возмутительно, что нападавшими оказались женщины: «Самое удивительное, что нападавшими были не какие-то опустившиеся маргиналы или уличные хулиганы, а женщины. И вот уж действительно задаешься вопросом: как можно было опуститься до такого уровня одичания?» – поразился он.

    Сидякин подчеркнул, что агрессия по отношению к человеку из-за внешности или языка недопустима и не может быть оправдана никакими обстоятельствами.

    Он сообщил, что уже направил обращения в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру для проверки этого инцидента, отметив, что безопасность на улицах городов России должна быть гарантирована каждому, вне зависимости от цвета кожи, языка общения или места рождения

    Как писала газета ВЗГЛЯД, речь идет о Наталье Сундуповой, дизайнере интерьера из Бурятии, которая опубликовала видео после конфликта в общественном транспорте.

    Пострадавшая рассказала, что одна из женщин оскорбила ее из-за внешности и языка, а затем ударила, заявив, что Наталья должна «жить в своей стране». Сундупова попыталась объяснить, что Бурятия – часть России, но это не помогло.

    После происшествия Наталья вызвала полицию, а представители Бурятии в Москве уже связались с ней и пообещали держать ситуацию под контролем.

    1 мая 2026, 13:52 • Видео
    Война с Ираном развалила ОПЕК

    Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК. Это прямое следствие войны с Ираном. Означает ли это, что Организация стран – экспортеров нефти теперь развалится? Это хорошо или плохо для России?

    2 мая 2026, 01:39 • Новости дня
    Медведчук назвал организаторов массового убийства в Одессе в 2014 году

    Медведчук: Трагедию в Одессе в 2014 году готовили Турчинов, Аваков и Парубий

    Медведчук назвал организаторов массового убийства в Одессе в 2014 году
    Tекст: Антон Антонов

    Глава движения «Другая Украина», бывший лидер партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук назвал имена украинских политиков, ответственных за массовое убийство в одесском Доме профсоюзов в 2014 году.

    Медведчук подчеркнул, что за десять дней до массового убийства прошло специальное совещание под руководством исполняющего обязанности президента Украины Александра Турчинова, передает ТАСС.

    «Трагедия Одессы 2 мая 2014 года показала истинные намерения коллективного Запада относительно русскоязычного населения Украины, которые украинские неонацисты воплотили в жизнь», – заявил Медведчук.

    Он отметил, что в обсуждении операции участвовали глава МВД Арсен Аваков (внесен в России в список террористов и экстремистов), глава СБУ Валентин Наливайченко и секретарь Совета нацбезопасности и обороны Андрей Парубий. К консультациям по операции был привлечен также Игорь Коломойский (внесен в список террористов и экстремистов в России), который на тот момент был главой Днепропетровской областной государственной администрации.

    Датой проведения операции специально выбрали день футбольного матча, чтобы оправдать присутствие фанатов и 500 радикалов «Правого сектора». Доставку участников обеспечивали Аваков (внесен в России в список террористов и экстремистов), Парубий, Коломойский (внесен в список террористов и экстремистов в России) и Игорь Палица, который позднее стал губернатором Одесской области, он руководил акцией на месте, пояснил Медведчук.

    По словам Медведчука, западные кураторы начали создание государства, нацеленного на уничтожение русского языка и культуры, что стало сигналом для Донбасса. Он добавил, что успешная денацификация на Украине возможна только после суда над виновными в одесской трагедии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский суд по правам человека в 2025 году обвинил украинские власти в непринятии мер для предотвращения насилия в Одессе. Российские спецслужбы установили исполнителей теракта в Доме профсоюзов. Министерство внутренних дел России объявило в розыск Авакова (внесен в России в список террористов и экстремистов).

    Экс-спикер Рады и бывший глава СНБО Андрей Парубий был убит во Львове в конце августа. В декабре на Украине Коломойскому (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) продлили содержание под стражей по нескольким уголовным делам.

    После государственного переворота на Украине в 2014 году активисты «антимайдана» разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в знак протеста. Днем 2 мая в центре Одессы произошли столкновения между «антимайдановцами», футбольными «ультрас» из Харькова и Одессы, а также участниками «евромайдана».

    В результате конфликта палаточный лагерь был разрушен, а Дом профсоюзов, где укрылись противники госпереворота, был подожжен сторонниками госпереворота и националистами. Жертвами трагедии стали 48 человек, свыше 250 пострадали.

    1 мая 2026, 21:47 • Новости дня
    Белый дом уведомил Конгресс США об окончании войны с Ираном
    Белый дом уведомил Конгресс США об окончании войны с Ираном
    Tекст: Мария Иванова

    Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп направил официальное послание спикеру Палаты представителей Майку Джонсону о полном прекращении вооруженного конфликта на Ближнем Востоке.

    Американская администрация официально оповестила законодателей о завершении силовой операции против исламской республики, передает ТАСС. Соответствующий правительственный документ был напрямую направлен спикеру Палаты представителей Майку Джонсону.

    В тексте послания главы Белого дома констатируется завершение кампании. «Военные действия, начавшиеся 28 февраля 2026 года, закончились», – говорится в официальном письме главы государства.

    В пятницу президент США отказался запрашивать у конгресса разрешение на возможное продолжение военной операции против Ирана после истечения предусмотренного законом 60-дневного срока. Кроме того глава Белого дома выразил недовольство последним предложением Ирана по ядерной сделке.

    Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов напомнил, что 1 мая истек срок, после которого президент США не может вести военные действия без разрешения Конгресса. «В связи с этим Белый дом сообщил законодателям, что считает войну с Ираном законченной, то есть никакого разрешения уже не требуется. Элегантно. Какая война?», – написал политолог в Telegram-канале.

    Ранее Пентагон приостановил отсчет 60 дней ведения военной операции без одобрения Конгресса из-за временного перемирия.

    2 мая 2026, 11:36 • Новости дня
    На Западе заявили о переломе в конфликте на Украине

    Le Journal du Dimanche сообщил о переломе в конфликте на Украине

    На Западе заявили о переломе в конфликте на Украине
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Выделение Евросоюзом кредита в размере 90 млрд евро Украине знаменует переломный момент в конфликте с Россией, пишет Le Journal du Dimanche.

    Евросоюз согласовал выделение Украине кредита на сумму 90 млрд евро, что, по мнению французского издания Le Journal du Dimanche, стало переломным моментом в конфликте с Россией, передает РИА «Новости». В публикации отмечается: «Это переломный момент. Европа больше не ограничивается тем, что помогает Украине выжить. Она организует продолжение конфликта – без обсуждения цены этой стратегии, ее целей или условий выхода. Помощь преподносится как доказательство силы».

    Автор материала считает, что предоставление такого крупного займа свидетельствует о том, что финансирование боевых действий теперь стало постоянной статьей расходов в бюджете Евросоюза. Кредит будет предоставлен Украине на два года: по 45 млрд евро в 2026 и 2027 годах.

    Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что ЕС изучает возможность ужесточения условий кредита. В частности, часть выплат может быть увязана с проведением Киевом непопулярных налоговых реформ для бизнеса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские дипломаты поддержали предоставление киевским властям финансовой помощи в размере 90 млрд евро.

    Американская газета Wall Street Journal заявила о переходе главного финансового бремени украинского конфликта на Евросоюз.

    В свою очередь Брюссель рассматривает введение новых жестких условий для выделения макрофинансовой помощи Украине.

    1 мая 2026, 21:48 • Новости дня
    Дмитриев назвал «смертельным ударом» пошлины США на автоэкспорт ЕС
    Дмитриев назвал «смертельным ударом» пошлины США на автоэкспорт ЕС
    Tекст: Валерия Городецкая

    Новые пошлины США на автомобили и грузовики из Евросоюза в размере 25% могут стать фатальным испытанием для промышленности блока, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    Он подчеркнул, что в условиях продолжающегося энергетического кризиса европейская промышленность и так испытывает серьезные трудности, передает РИА «Новости».

    По словам Дмитриева, введение столь высоких тарифов в сочетании с ростом цен на энергоносители будет «смертельным ударом по и без того разваливающемуся промышленному сектору союза».

    Напомним, США объявили о повышении ставки пошлины на автоэкспорт ЕС до 25%.

    1 мая 2026, 18:48 • Новости дня
    В Армении заявили о риске ухудшения отношений с Россией из-за визита Зеленского
    В Армении заявили о риске ухудшения отношений с Россией из-за визита Зеленского
    Tекст: Валерия Городецкая

    Визит Владимира Зеленского в Армению может осложнить отношения республики с Россией, заявил представитель партии «Сильная Армения», возглавляемой предпринимателем Самвелом Карапетяном, Нарек Карапетян.

    По словам политика, Армения рискует ухудшить отношения с важным экономическим партнером, и действующие власти должны нести ответственность за свои внешнеполитические решения, передает РИА «Новости».

    «Я считаю, что отношения с экономическим партнером осложнит визит в Армению... (Зеленского), и, учитывая столь обострившиеся отношения, нынешнее правительство должно нести ответственность за все свои геополитические и международные виражи», – отметил Карапетян во время общения с журналистами.

    Он также добавил, что каждый политический шаг может привести к непредсказуемым последствиям. По его мнению, сейчас крайне важно избегать новых кризисов, действовать максимально осторожно и не допускать дальнейшего обострения ситуации, чтобы не нанести ущерб экономике страны.

    Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил об ожидании Зеленского на саммите Армения – ЕС.

    Политолог Николай Силаев в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что приглашение Зеленского на саммит ЕС – Армения подтверждает курс Еревана на шаги в сторону разрыва отношений с Москвой.

    2 мая 2026, 02:32 • Новости дня
    МИД назвал требование к НАТО для завершения конфликта на Украине

    Дипломат Белоусов: НАТО должно отказаться от курса на поражение РФ на Украине

    МИД назвал требование к НАТО для завершения конфликта на Украине
    Tекст: Антон Антонов

    Мирное разрешение украинского кризиса станет возможным только после прекращения попыток Североатлантического альянса нанести стратегический урон Москве, заявил посол по особым поручениям МИД России и глава российской делегации на обзорной конференции по ДНЯО Андрей Белоусов.

    «Идет интенсивная ремилитаризация Европы, в том числе в пользу обеспечения украинского режима смертоносными вооружениями. Что касается надежного урегулирования украинского конфликта, то путь к нему лежит через отказ всех членов НАТО от стремления нанести России стратегическое поражение и ущемить наши коренные интересы», – сказал дипломат.

    Представитель ведомства добавил, что эскалация кризиса продолжается. Большинство европейских государств сохраняют враждебный антироссийский курс, используя провокационную риторику и планируя опасные авантюры для нанесения ущерба Москве руками Киева, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белоусов предупредил о недопустимости передачи Украине элементов ядерного оружия. Дипломат сообщил о серьезных угрозах глобальному режиму нераспространения. Посол Родион Мирошник отметил отсутствие европейских инициатив для мирного урегулирования конфликта.

    1 мая 2026, 18:59 • Новости дня
    Эксперт объяснил значение взятия под контроль Покаляного в Харьковской области

    Эксперт Онуфриенко: Взятие Покаляного откроет новые направления для наступления

    Эксперт объяснил значение взятия под контроль Покаляного в Харьковской области
    Tекст: Олег Исайченко

    ВС России на сегодня контролируют не только село Покаляное в Харьковской области, но и высоты к северу. Это открывает новые направления для наступления, а также дает возможность дроноводам активнее работать по противнику, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Российские военные уже несколько недель развивают наступление восточнее ранее освобожденного Волчанска и Волчанских Хуторов. Незадолго до этого мы заняли небольшой плацдарм к югу от реки Волчья, которая является притоком Северского Донца», – рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    На данный момент ВС России смогли расширить плацдарм, взяв под контроль близлежащее село Покаляное. «То есть выстроенный на скорую руку вдоль естественной преграды укрепрайон противника рухнул. Можно считать, что его больше не существует», – пояснил спикер.

    Все это открывает возможности для дальнейшего наступления российских войск на юг, на Белый Колодезь. Собеседник счел неудивительным тот факт, что противник активно цеплялся за Покаляное, даже привлекая опытных инструкторов.

    «Населенный пункт был, по сути, преградой для наших войск и облегчал для ВСУ оборону. Сейчас ВС России контролируют не только само село, но и высоты к северу. Это, в свою очередь дает возможность дополнительно работать дроноводам на больших дистанциях, так как увеличивается дальность прямой видимости», – описывает Онуфриенко.

    «Кроме того, теперь мы можем продолжить наступление, причём угрожать противнику с разных направлений. До сих пор наступление шло к западу от Волчанска, вдоль Северского Донца по левому берегу Печенежского водохранилища», – добавил собеседник.

    По его словам, чтобы затормозить продвижение ВС России, украинское военное командование перебрасывает на участок подразделения из Купянска. «Но в результате противник начинает отступать и в Купянске тоже. Буквально накануне сообщалось, что наши военные развивают успех в центре города и окончательно взяли под контроль развалины Центральной больницы», – заключил Онуфриенко.

    Группировка «Север» накануне установила контроль над Покаляным в Харьковской области, сообщили в Минобороны. По имеющейся информации, штурмовые группы 71-й мотострелковой бригады под прикрытием артиллерийского огня и ударных дронов зашли в село Покаляное и закрепились на новых рубежах.

    В оборонном ведомстве отметили безуспешные попытки противника сохранить позиции. «Противник пытался удержать контроль над населенным пунктом за счет переброски опытных инструкторов механизированной бригады, но боевики ВСУ были уничтожены», – говорится в официальном сообщении. После освобождения населенного пункта бойцы продолжили формирование буферной зоны на территории Сумской и Харьковской областей.

    Кроме того, на прошедшей неделе подразделениями группировки были взяты под контроль Бочково, Землянки в Харьковской области, Корчаковка, Новодмитровка и Таратутино в Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.

    1 мая 2026, 16:48 • Новости дня
    Соловьев предложил итальянским политикам извиниться за слова о России
    Соловьев предложил итальянским политикам извиниться за слова о России
    Tекст: Валерия Городецкая

    Телеведущий Владимир Соловьев в ходе интервью итальянской газете Fatto Quotidiano предложил политикам Италии начать с себя и извиниться за «ужасные слова» в адрес России и русского народа.

    Он отметил, что инициаторами резких высказываний были именно политические лидеры Италии, а не журналисты, передает РИА «Новости». По словам Соловьева, российские лидеры никогда не позволяли себе даже малой доли таких оскорблений.

    Журналист издания спросил Соловьева, считает ли он, что Европа допустила большую ошибку в отношении ситуации на Украине. В ответ телеведущий подчеркнул, что для осмысления этого вопроса европейцам нужно было бы полностью поменять свою современную точку зрения. «Сегодня большинство европейцев, как бабочки, совершенно ничего не помнят. Они помнят только один день. Русские, как и многие образованные итальянцы, совершенно другие. У нас есть историческая память», – заявил он.

    Соловьев обратил внимание собеседника на то, что большинство европейцев утратили историческую память, в отличие от россиян. Он добавил, что итальянцы не помнят, сколько их соотечественников погибло во время Второй мировой войны, тогда как россияне точно знают число своих потерь. В беседе телеведущий спросил журналиста, сколько членов его семьи погибло в той войне, но тот не смог дать ответ.

    В заключение Соловьев отметил, что в каждой российской семье есть родственники, погибшие в годы Второй мировой войны. По его мнению, сохранение исторической памяти – это важная черта российского народа, отличающая его от большей части современного европейского общества.

    На прошлой неделе МИД Италии вызвал посла России из-за слов Соловьева о премьере страны Джордже Мелони.

    Мелони в ответ на оскорбления подчеркнула, что интересы страны для нее остаются приоритетом.

    2 мая 2026, 10:42 • Новости дня
    Эксперт спрогнозировал создание в России оружия на новых физических принципах

    Коротченко: В России могут разрабатывать оружие на новых физических принципах

    Эксперт спрогнозировал создание в России оружия на новых физических принципах
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Оружие на новых физических принципах могут разрабатывать в России, заявил главный редактор журнала «Национальная оборона», директор Центра анализа мировой торговли оружием, военный аналитик Игорь Коротченко.

    Коротченко заявил, что Россия может разрабатывать оружие на новых физических принципах, передает ТАСС.

    Эксперт отметил: «Очевидно, мы говорим о тех перспективных проектах военного назначения, которые есть у предприятий и конструкторских бюро российского оборонно-промышленного комплекса. Во-первых, можно предположить, что речь может идти о разработках в области создания систем оружия на новых физических принципах. Разумеется, это оружие стратегического класса».

    Коротченко добавил, что современные гиперзвуковые технологии позволяют создавать новые виды ракет различного класса. По словам аналитика, Дмитрий Медведев в своем недавнем выступлении анонсировал возможное завершение испытаний и начало серийного производства целого ряда новых вооружений, что актуально на фоне разрушения прежнего миропорядка и активного использования военной силы Западом для решения политических и экономических вопросов.

    Эксперт считает, что обладание Россией новыми системами вооружения крайне важно для сдерживания потенциальных противников. По его мнению, это становится особенно актуально в нынешних условиях глобального противостояния.

    Ранее Дмитрий Медведев сообщил, что в арсенале России, помимо баллистических ракет «Орешник» и беспилотных подводных аппаратов «Посейдон», есть и другие перспективные виды вооружения, подробности о которых он раскрывать не стал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин лично курирует создание вооружений на новых физических принципах.

    Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил о наличии у страны уникального секретного оружия.

    Ранее глава государства анонсировал успешное прохождение новейшими образцами этапа испытаний.

    1 мая 2026, 23:18 • Новости дня
    CNN заявила о разрушении Ираном военных баз США на Ближнем Востоке

    Tекст: Антон Антонов

    В ходе конфликта с Ираном военная инфраструктура США на Ближнем Востоке получила сильный ущерб, некоторые из военных баз непригодны для использования, сообщает CNN.

    По данным CNN, «удары нанесли ущерб по меньшей мере 16 объектам США в восьми странах». «Это большинство американских военных баз в регионе, и некоторые из них теперь практически непригодны для использования», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Один из американских чиновников признался, что Иран применил продвинутые технологии, обеспечившие высокую точность и скорость. Главными целями стали самолеты дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry и локационные пункты наблюдения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, телеканал NBC оценил восстановление американских баз в миллиарды долларов. Сообщалось, что вооруженные силы Ирана уничтожили более 80% радиолокационных систем США на Ближнем Востоке.

    1 мая 2026, 18:41 • Новости дня
    Баку назвал дипломатическим позором резолюцию Европарламента по Азербайджану
    Баку назвал дипломатическим позором резолюцию Европарламента по Азербайджану
    Tекст: Мария Иванова

    В администрации президента Азербайджана расценили резолюцию Европарламента «Поддержка демократической устойчивости в Армении» как попытку сорвать хрупкий мирный процесс между Баку и Ереваном.

    Помощник президента Азербайджана по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев подверг жесткой критике европейских парламентариев, передает РИА «Новости». По его словам, принятый документ не имеет юридической силы для Баку.

    «Резолюцию Европейского парламента по Азербайджану можно назвать дипломатическим позором. Подобная политика Европейского парламента вызывает сожаление. Решения, принятые Европейским парламентом, не имеют никакого значения для Азербайджанской Республики. У Азербайджана нет никаких обязательств перед этим институтом. У Европейского парламента также нет мандата на выражение позиции по подобного рода вопросам», – заявил Гаджиев.

    Политик подчеркнул, что подобные действия евродепутатов создают серьезные препятствия для урегулирования отношений с Арменией. Гаджиев отметил неуместность решения, принятого на следующий день после визита азербайджанского вице-премьера в соседнюю республику.

    Представитель администрации президента республики назвал действия европейских законодателей деструктивными и провокационными. Он выразил уверенность, что подобные шаги являются попыткой вновь спровоцировать вооруженный конфликт в регионе.

    Ранее в пятницу сообщалось, что Баку принял решение о полной заморозке контактов с европейскими депутатами на фоне продолжающихся недружественных действий и заявлений в адрес республики.

    2 мая 2026, 09:22 • Новости дня
    Экс-следователь выдвинул новые версии исчезновения Героя России в Кузбассе

    Экс-следователь Козлов выдвинул новые версии исчезновения Героя России в Кузбассе

    Экс-следователь выдвинул новые версии исчезновения Героя России в Кузбассе
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Несчастный случай и бытовой конфликт следует рассматривать в качестве версий исчезновения Героя России Алексея Асылханова в кузбасском городе Юрге, заявил бывший следователь СК России, участник СВО, ветеран боевых действий Василий Козлов.

    Козлов заявил, что несчастный случай и бытовой конфликт рассматриваются как возможные причины исчезновения Героя России Алексея Асылханова в Юрге, сообщает РИА «Новости». Ранее он предполагал, что Асылханов мог стать жертвой расправы врага или застрять в тайге.

    По словам Козлова, не исключено, что исчезновение связано с несчастным случаем недалеко от места, где последний раз видели Асылханова. Он привёл примеры подобных происшествий: падения в открытые люки или утопление при выходе к водоёму. В Юрге протекает река Томь, куда, по словам бывшего следователя, часто уносит тела утонувших.

    Козлов также отметил, что причиной исчезновения может быть бытовой конфликт с кем-то из окружения Асылханова либо случайная ссора на улице. Он подчеркнул, что эти версии необходимо тщательно отработать. По словам ветерана, каждая из гипотез требует внимательной проверки со стороны следствия.

    Алексей Асылханов был удостоен звания Героя России в декабре 2024 года, награду ему вручал президент Владимир Путин. К этому моменту на счету военнослужащего было 15 уничтоженных танков и 50 боевых бронемашин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Кузбасса сообщило о возбуждении уголовного дела по статье об убийстве в связи с исчезновением Героя России Алексея Асылханова.

    Супруга пропавшего заявила о посадке мужа в неизвестный автомобиль перед исчезновением.

    Ранее она опровергла версию о его тайном отъезде в зону проведения специальной военной операции.

    1 мая 2026, 19:12 • Новости дня
    ВСУ ударили дроном по телебашне в Курской области

    Хинштейн: ВСУ ударили дроном по телебашне в Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате атаки беспилотника в Курской области ряд районов остались без телевещания, сообщил глава региона Александр Хинштейн.

    «Подлые удары ВСУ по нашей инфраструктуре продолжаются. Сегодня вражеский дрон атаковал вышку цифрового телерадиовещания в Рыльском районе. Объект полностью выведен из строя», – написал он в своем канале в Max.

    Из-за повреждения вышки без сигнала остался весь Рыльский район, а также часть населенных пунктов в Глушковском, Кореневском и Льговском районах. По словам губернатора, энергетики начнут восстановительные работы сразу после того, как это позволит оперативная обстановка.

    Напомним, в пятницу с 8.00 до 17.00 мск средства ПВО России сбили 100 беспилотников над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской и Тульской областей. Кроме того, вражеские аппараты сбивали над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым, а также над акваторией Азовского моря.

    Накануне мирный житель получил множественные осколочные ранения ног в результате атаки дрона ВСУ в Рыльском районе Курской области.

    Ранее мирный житель погиб при ударе дрона ВСУ по автомобилю в Курской области.

    Иранский кризис принудил французов экономить на сигаретах и топливе

    На Европе все больше сказываются последствия американо-израильской агрессии против Ирана. На этот раз пришла неутешительная статистика о состоянии экономики Франции. «Выживание каждой второй компании находится под угрозой», говорят эксперты, а многим французам даже задерживают зарплату. Что происходит? Подробности

    Британия сколачивает альянс северных ВМС против России

    Британия продолжает формировать балто-скандинавский кулак против России. Лондон и еще девять стран Европы создают военно-морской альянс – как утверждается, для сдерживания угроз со стороны РФ. Многонациональные морские силы будут действовать как «дополнение к НАТО». Почему среди участников нет Германии и Франции и какие новые угрозы это объединение создает для России? Подробности

    Россия запустила «рабочую лошадку» для космического суверенитета

    С Байконура успешно стартовала новая ракета-носитель «Союз-5». В экспертной среде отмечают, что новая ракета откроет большие возможности для России в сфере космоса. Чем «Союз-5» отличается от предшественников и как прошедший запуск отразится на создании российской космической станции? Подробности

    США поставили многоточие в конфликте с Ираном

    Конфликт США и Ирана разменял 60 дней. Спустя два месяца Дональд Трамп обратился к Конгрессу с пояснением, что считает противостояние завершенным. Тем не менее эксперты отмечают, что военные действия могут возобновиться, поскольку заявления президента США во многом являются лишь юридической формальностью. Как будет развиваться столкновение Вашингтона и Тегерана дальше? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Война с Ираном развалила ОПЕК

      Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК. Это прямое следствие войны с Ираном. Означает ли это, что Организация стран – экспортеров нефти теперь развалится? Это хорошо или плохо для России?

    • Путин для Трампа важнее короля

      Полуторачасовые телефонные переговоры между президентами России и США показали, что взаимопонимание между ними сохраняется, а в продолжении конфликта виновато руководство Украины. Следовательно, визит британского короля в Вашингтон провалился.

    • Германия взбунтовалась против Евросоюза

      Правящая партия Германии выдвинула ультиматум главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, воспользовавшись тем, что она в этой партии – ХДС – состоит. Причина банальна: политика Брюсселя разоряет ФРГ.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Магнитные бури в мае 2026: точный прогноз по дням, опасные даты и влияние на здоровье

      Май 2026 года принесет россиянам не только долгожданные праздники и тепло, но и несколько периодов повышенной геомагнитной активности. Ученые предупреждают: вторая половина месяца окажется особенно неспокойной. В материале – подробный прогноз магнитных бурь на каждый день мая, объяснение того, как на самом деле солнечная активность влияет на самочувствие, и практические советы для метеочувствительных людей.

    • Когда сажать картофель в мае 2026: точные сроки, народные приметы и лучшие дни по лунному календарю

      Майские праздники – традиционное время, когда россияне массово выходят на огороды сажать картофель. Но спешка может стоить урожая: важно учитывать не только календарь, но и температуру почвы, регион и даже народные приметы. В 2026 году оптимальные сроки смещаются в зависимости от погоды, а лучшие дни совпадают с убывающей Луной. Разбираемся, когда именно сажать картофель в мае, чтобы получить крупные и здоровые клубни.

    • Финансы, пособия и новые законы: что изменится в жизни россиян с 1 мая 2026 года

      Май 2026 года принесет россиянам целый ряд важных изменений – от досрочных выплат пенсий и детских пособий до новых правил маркировки товаров и ограничений на вывоз золота. Часть нововведений порадует граждан (например, автоматические доплаты пенсионерам), другие потребуют внимания (запрет на продажу немаркированных товаров). Разбираем все ключевые изменения по категориям: финансы, выплаты, налоги, торговля и личные финансы.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

