Китай высмеял «контрабандный перелет» главы Тайваня в Африку
МИД КНР назвал перелет Лай Циндэ в Африку фарсом международного уровня
Перелет главы тайваньской администрации Лай Циндэ в Эсватини на самолете иностранного государства напоминает контрабанду, говорится в заявлении МИД КНР.
Поездка руководителя тайваньской администрации вызвала резкую критику со стороны Пекина, передает РИА «Новости».
Визит планировался на конец апреля, однако Сейшельские Острова, Маврикий и Мадагаскар запретили пролет его борта. В итоге политик воспользовался частным самолетом короля Эсватини.
«Лай Циндэ тайно сел на иностранный самолет и покинул Тайвань, растратив казенные средства и устроив фарсовую контрабандную поездку, став посмешищем на международной арене», – заявили в китайском внешнеполитическом ведомстве.
Дипломаты подчеркнули, что сговоры с внешними силами не изменят статуса острова как части КНР. Пекин призвал Эсватини и другие страны трезво оценивать исторические тенденции и не рисковать интересами ради сепаратистов.
Сейчас у Тайбэя осталось 12 дипломатических союзников, с остальными государствами поддерживаются лишь неформальные связи. Официальные отношения между центральным правительством КНР и островной провинцией прервались в 1949 году.
Ранее официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что Вашингтон должен строго следовать принципу «одного Китая».
Представитель китайского МИДа призвал прекратить вмешательство США во внутренние дела КНР под предлогом обсуждения тайваньского вопроса.