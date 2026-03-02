До тех пор, пока у Зеленского будут инструменты сопротивления, будет стабильный тыл и сильный фронт, он будет продолжать войну и отказываться от любых сущностных переговоров с Россией.7 комментариев
МИД Китая опроверг сообщения о продаже ракет Ирану
Официальный представитель МИД КНР Мао Нин отвергла сообщения о якобы готовящейся сделке по продаже Ирану ракет CM 302.
МИД Китая опроверг сообщения о том, что Иран якобы близок к заключению сделки по закупке у КНР противокорабельных ракет CM 302, передает РИА «Новости».
Официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Мао Нин заявила на брифинге: «Эти сообщения не соответствуют действительности».
Ранее Reuters со ссылкой на анонимные источники сообщило, что переговоры по поставке ракет между Китаем и Ираном ведутся уже как минимум два года и активизировались после завершения конфликта между США, Израилем и Ираном летом 2025 года. Также Reuters отмечало, что стороны якобы не согласовали точную дату поставки вооружения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские ВВС нанесли удары по базам США в Персидском заливе и Ираке. Иранский дрон-камикадзе атаковал американскую базу в Эрбиле. Иран также провел ракетный удар по базе ВМС США в Бахрейне.