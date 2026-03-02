США впервые применили против Ирана новейшие ракеты PrSM дальностью 500 км

Tекст: Алексей Дегтярёв

Командование опубликовало кадры запуска, на которых эксперты опознали ракету Precision Strike Missile, пишет портал The War Zone.

На снимке, сделанном в ходе операции «Эпическая ярость» против Ирана, запечатлен старт боеприпаса с установки HIMARS. Аналитики обратили внимание на особое хвостовое оперение и двухсекционный контейнер, отличающий новинку от старых ракет ATACMS.

Базовая версия PrSM способна поражать цели на дистанции не менее 500 км, что значительно превосходит показатели предшественников. Армия США планирует увеличить дальность полета до 650 км, а в перспективе – до 1 тыс. километров. Для сравнения, максимальная дальность ракет ATACMS составляет около 300 км.

Новое оружие обладает высокой скоростью, что позволяет эффективно уничтожать системы ПВО и укрепленные объекты противника. Высокая скорость полета также затрудняет перехват ракеты вражескими средствами противовоздушной обороны.

Применение PrSM в реальном бою может служить сигналом для других потенциальных противников Вашингтона, включая Китай. В настоящее время также ведется разработка противокорабельной версии ракеты, способной поражать движущиеся цели.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование ВС США сообщило о гибели трех своих военнослужащих в ходе операции «Эпическая ярость». Ранее Соединенные Штаты и Израиль начали военную операцию против исламской республики с атаками на крупнейшие города.