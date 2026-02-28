35 лет назад, 28 февраля 1991 года, триумфом Вашингтона закончилась «Буря в пустыне» – масштабная военная кампания против саддамовского Ирака. Начался отсчет десятилетий однополярного мира.0 комментариев
Глава дипслужбы ЕС Каллас назвала Иран серьезной угрозой глобальной безопасности
Ракетные и ядерные разработки Ирана, а также его поддержка террористических группировок, являются серьезным вызовом для глобальной безопасности на фоне напряженности на Ближнем Востоке, заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Кая Каллас заявила о рисках, исходящих от Тегерана, передает ТАСС.
Она акцентировала внимание на военных разработках исламской республики.
«Последние события на Ближнем Востоке опасны. Иранский режим убил тысячи людей. Его программы баллистических ракет и ядерного оружия, а также поддержка террористических группировок представляют серьезную угрозу глобальной безопасности», – отметила дипломат в соцсети.
Напомним, ранее Тегеран потребовал от ООН срочных мер против США и Израиля.
Утром субботы в Тегеране прогремела серия взрывов после атак Израиля.
Министерство обороны Израиля сообщило, что нанесло удар по Ирану. Президент США Дональд Трамп также объявил о начале крупной военной операции против Ирана.