Курс биткоина рухнул на фоне эскалации на Ближнем Востоке

Стоимость главных криптовалют резко снизилась после начала ударов по Ирану

Tекст: Мария Иванова

Стоимость биткоина и Ethereum упала на 5,5% и 7,8% соответственно, передает ТАСС. По состоянию на середину дня главная криптовалюта торговалась на уровне 63 тыс. 661 доллар. Цена эфира опустилась до 1 тыс. 855 долларов.

Мировые биржи за минувшие сутки принудительно закрыли позиции более 154 тыс. трейдеров. Общая сумма ликвидаций превысила 513 млн долларов. Значительная часть потерь пришлась на длинные позиции участников рынка, рассчитывавших на рост активов.

Обвал котировок произошел на фоне сообщений о военной операции Вашингтона и Тель-Авива против Ирана. Под ударами оказались крупные иранские города, включая Тегеран. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабном ответе и запуске беспилотников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль в субботу нанес превентивный удар по Ирану.

Президент США Дональд Трамп также объявил о начале крупной военной операции против Ирана.

Удары США и Израиля по Ирану сопровождались масштабной кибератакой.