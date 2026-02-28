Россия в ООН назвала атаку США и Израиля опасной авантюрой

35 лет назад, 28 февраля 1991 года, триумфом Вашингтона закончилась «Буря в пустыне» – масштабная военная кампания против саддамовского Ирака. Начался отсчет десятилетий однополярного мира.0 комментариев
Российская миссия при ООН раскритиковала удары США и Израиля по Ирану, подчеркнув угрозу стабильности всего Ближнего Востока.
Атака США и Израиля против Ирана представляет собой опасную авантюру, заявили в постоянном представительстве России при ООН, передает РИА «Новости».
Российские дипломаты отметили, что такие действия направлены на дестабилизацию ситуации в регионе.
В заявлении говорится: «Ожидаем от руководства секретариата ООН соответствующих объективных оценок», – заявили в постпредстве ООН.
Ранее Соединенные Штаты и Израиль начали военную операцию против исламской республики, атаковав крупнейшие города, включая Тегеран.
Иран объявил о наступательной операции против Израиля «Правдивое обещание 4».
Министерство иностранных дел России осудило авиаудары США и Израиля по Ирану, назвав их заранее спланированной и неспровоцированной агрессией.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с иранским коллегой Аббасом Аракчи и поддержал позицию Тегерана по этому вопросу.