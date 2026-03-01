Франция, ФРГ и Британия выразили готовность обороняться от Ирана

Tекст: Катерина Туманова

Франция, Германия и Британия заявили о готовности принять оборонительные меры против Ирана для защиты своих интересов и интересов союзников. В совместном заявлении удары Ирана названы «неизбирательными и несоразмерными», к тому же, по мнению «евротройки», они были нанесены по государствам, не участвующим в военных операциях США и Израиля.

Авторы заявления подчеркнули, что атаки представляют угрозу для военного персонала и граждан стран Европы в регионе.

«Мы предпримем шаги для защиты наших интересов и интересов наших союзников в регионе, в том числе, при необходимости, обеспечим принятие необходимых и соразмерных оборонительных мер для уничтожения возможностей Ирана по запуску ракет и беспилотников в местах их запуска», – приводит РИА «Новости» выдержку из заявления «евротройки».

В документе подчеркивается, что Берлин, Париж и Лондон договорились координировать действия с США и другими союзниками в регионе, чтобы совместно реагировать на развитие ситуации.

В ночь на субботу, 28 февраля, США и Израиль нанесли серию ракетных ударов по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. В ответ Иран ударил ракетами по израильской территории, а также по американским военным объектам в регионе Ближнего Востока.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани заявлял, что страна не намерена атаковать другие государства региона, так как целью ударов остаются военные объекты США и Израиля.

Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому «ядерному досье» между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве. МИД России осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, журналист Юнашев напомнил о предсказании Жириновского об ударе США по Ирану. Берлин, Париж и Лондон ранее заявили, что их военные не участвовали в ударах по Ирану, и потребовали возобновить переговоры по ядерной программе. Политолог увидел знак в реакции Европы на атаку США и Израиля на Иран.