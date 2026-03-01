  • Новость часаГутерреш заявил о подрыве международной безопасности из-за атаки на Иран
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Иран переиграл себя с ядерным оружием

    Просто играть с возможностью ядерной программы – бессмысленно и опасно. Но если она рассматривается как незаменимый инструмент обеспечения политического выживания, ни ресурсов, ни сил жалеть нельзя. И надо быстро добиваться цели. Примеры Пакистана или КНДР показывают и пример, и цену.

    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как «Буря в пустыне» вызвала шторм на планете

    35 лет назад, 28 февраля 1991 года, триумфом Вашингтона закончилась «Буря в пустыне» – масштабная военная кампания против саддамовского Ирака. Начался отсчет десятилетий однополярного мира.

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Как определить украинца

    Кого можно считать украинцем и кто решает это в рамках своих полномочий? Казалось бы, на этот вопрос есть несколько простых ответов, но любой из них оказывается глупым.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Кто стоит за атакой Залужного на Зеленского

    Каждое из откровений Залужного в отдельности – это информационный удар по Зеленскому, а все вместе – мощная пропагандистская кампания. Сомнительно, что экс-главком решился на такую акцию без поддержки серьезных сил. Кто стоит за спиной Залужного?

    1 марта 2026, 03:10 • Новости дня

    Три мирных жителя пострадали при атаке дронов ВСУ в Брянской области

    Tекст: Катерина Туманова

    ВСУ атаковали дронами–камикадзе поселок Суземка Суземского района, в результате целенаправленного удара по движущемуся автомобилю ранены мирные жители, сообщил в Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.

    «Первую помощь пострадавшим оказал командир сводного отряда полиции УМВД России по Брянской области Александр Васильевич Финогенов. Он оперативно эвакуировал раненых мирных жителей с территории, где была угроза повторной атаки с воздуха. Мужчина и женщина доставлены в больницу, где им оказана необходимая медицинская помощь», – написал он.

    Богомаз уточнил, что автомобиль при атаке ВСУ поврежден.

    В тот же день, в субботу, еще один житель поселка Суземка получил ранения при атаке дрона ВСУ и был доставлен в больницу. Мужчине оказали необходимую медицинскую помощь.

    Так же в течение дня были выявлены повреждения жилых домов и автомобилей в селах Брянской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ночь на субботу средства ПВО сбили 97 украинских беспилотников над страной. В среду в поселке Витемля Брянской области в результате атаки дронами-камикадзе пострадал подросток 14 лет. Мирный житель ранен при атаке ВСУ на село в Брянской области.

    28 февраля 2026, 15:51 • Новости дня
    Захарова после ударов по Ирану напомнила о рисках базы НАТО на Азовском море

    Tекст: Вера Басилая

    Атака Вашингтона и Тель-Авива на Иран продемонстрировала, какую катастрофическую угрозу несло бы присутствие сил Североатлантического альянса на Азовском море, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила об этом в своем Telegram-канале. «А теперь представьте, что на Азове была бы натовская база», – написала дипломат после сообщений об ударах по исламской республике.

    Под огнем США и Израиля 28 февраля оказались крупнейшие иранские города, включая Тегеран. В Белом доме обосновали атаку якобы исходящими от республики ракетной и ядерной угрозами.

    Корпус стражей исламской революции объявил о масштабной ответной операции с применением беспилотников и ракет. По данным СМИ, ударам также подверглись военные объекты США в Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ.

    Напомним, в субботу утром в Тегеране прогремела серия взрывов после ударов Израиля. Министерство обороны Израиля объявило о нанесении удара по Ирану и ввело на всей территории страны режим особого чрезвычайного положения.

    В ответ военные объекты США на Ближнем Востоке подверглись ракетным и беспилотным ударам со стороны Ирана. В результате атак был поражен штаб Пятого флота в Бахрейне.

    До этого Тегеран предупредил о возможности поражения всех американских военных баз в регионе.

    Министерство иностранных дел России осудило авиаудары США и Израиля по территории Ирана, назвав их вооруженной агрессией против суверенного государства.

    28 февраля 2026, 11:12 • Новости дня
    Оперативники раскрыли детали похищения девочки в Смоленске

    Похититель девочки в Смоленске заклеил ей рот скотчем и вынес из подъезда в сумке

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Девятилетняя девочка из Смоленска три дня находилась у похитителя и его сожительницы, а автомобиль для совершения преступления был оформлен на вымышленное имя, сообщили в оперативных службах.

    Детали похищения девятилетней девочки в Смоленске раскрыли ТАСС оперативные службы. Там рассказали. что похититель зашел с ребенком в подъезд ее дома, где заклеил девочке рот скотчем, после чего поместил ее в сумку, из которой торчала голова. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как мужчина выносил сумку с девочкой из подъезда, однако четко идентифицировать его удалось только благодаря опыту сотрудников правоохранительных органов.

    Мужчина сел в заранее подготовленный автомобиль, в который положил сумку с ребенком, но уехал с места происшествия только спустя некоторое время. Позже его заметили камеры у гаражного кооператива, куда он заезжал задним ходом, предположительно, чтобы не попасть в объективы видеонаблюдения.

    Как сообщил собеседник агентства, похититель изначально отвез девочку к себе домой, где ее некоторое время удерживал. Когда полиция прибыла к его адресу, дома были только мать и брат, которые рассказали, что мужчина переоделся и уехал к своей сожительнице. После этого оперативники нашли ребенка уже у женщины вместе с похитителем.

    Также выяснилось, что для совершения преступления мужчина использовал автомобиль, приобретенный на имя несуществующего человека. Только в ходе поисков ребенка правоохранители установили настоящего предыдущего владельца машины. Все маршруты перемещения автомобиля находились внутри района, где была похищена девочка – камеры не зафиксировали его на выездах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, девятилетняя школьница пропала в Смоленске 24 февраля, когда вышла утром выгуливать собаку и не вернулась домой.

    Следователи возбудили уголовное дело, а поиски продлились почти три дня и охватили территорию за пределами города. На третий день ребенка нашли в квартире у ранее судимого мужчины и его сожительницы. Врачи оценили состояние девочки как удовлетворительное.


    28 февраля 2026, 19:21 • Видео
    ЕС борется с Россией за роль третьей силы

    «Эта война определит, какой субъект станет третьей опорой нового глобального баланса сил, наряду с США и Китаем. Будет ли это Россия или ЕС», – заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский. В кои-то веки он прав. И не случайно в этом признаются именно поляки.

    28 февраля 2026, 14:14 • Новости дня
    Россия осудила удары США и Израиля по Ирану

    МИД России потребовал немедленного перехода к дипломатии после атак по Ирану

    Россия осудила удары США и Израиля по Ирану
    @ Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство иностранных дел России осудило авиаудары США и Израиля по территории Ирана, подчеркнув, что это заранее спланированная и неспровоцированная вооруженная агрессия против суверенного государства.

    Российское внешнеполитическое ведомство резко раскритиковало действия Вашингтона и Тель-Авива, подчеркнув угрозу региональной и мировой безопасности, следует из сообщения в Telegram-канале МИД России.

    В заявлении отмечается, что действия осуществлялись на фоне переговорного процесса, который изначально должен был способствовать нормализации обстановки вокруг Исламской Республики.

    МИД России особо подчеркнул, что удары были нанесены несмотря на заверения Израиля об отсутствии заинтересованности в военном противостоянии с Ираном, и призвал международное сообщество, включая руководство ООН и МАГАТЭ, немедленно дать объективную оценку случившемуся. Ведомство предупредило о риске гуманитарной, экономической и даже радиологической катастрофы в регионе.

    В заявлении также подчеркивается, что удары создают угрозу глобальному режиму нераспространения ядерного оружия, поскольку в числе целей оказались объекты, находящиеся под гарантиями МАГАТЭ.

    МИД России назвал мотивы США и Израиля не связанными с нераспространением и обвинил их в подталкивании других стран региона к приобретению новых средств защиты.

    Отдельно отмечается опасность политики США, которая за последние месяцы выражается в систематических нарушениях международно-правовых норм. МИД России потребовал немедленного возвращения ситуации в русло политико-дипломатического урегулирования и выразил готовность содействовать поиску мирных решений.

    Ранее Дональд Трамп объявил о начале крупной военной операции против Ирана.

    Тегеран потребовал от ООН срочных мер против США и Израиля.

    Удары США и Израиля по Ирану сопровождались масштабной кибератакой.

    В ответ Иран выпустил десятки баллистических ракет по Израилю.

    Очевидцы в ОАЭ сообщили о громких взрывах в Абу-Даби и Дубае. Израиль и Иордания сообщили о перехвате ракет Ирана.

    28 февраля 2026, 17:59 • Новости дня
    Россия в ООН назвала атаку США и Израиля опасной авантюрой

    Миссия России в ООН осудила действия США и Израиля против Ирана

    Россия в ООН назвала атаку США и Израиля опасной авантюрой
    @ IMAGO/Thomas Trutschel/photothek/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российская миссия при ООН раскритиковала удары США и Израиля по Ирану, подчеркнув угрозу стабильности всего Ближнего Востока.

    Атака США и Израиля против Ирана представляет собой опасную авантюру, заявили в постоянном представительстве России при ООН, передает РИА «Новости».

    Российские дипломаты отметили, что такие действия направлены на дестабилизацию ситуации в регионе.

    В заявлении говорится: «Ожидаем от руководства секретариата ООН соответствующих объективных оценок», – заявили в постпредстве ООН.

    Ранее Соединенные Штаты и Израиль начали военную операцию против исламской республики, атаковав крупнейшие города, включая Тегеран.

    Иран объявил о наступательной операции против Израиля «Правдивое обещание 4».

    Министерство иностранных дел России осудило авиаудары США и Израиля по Ирану, назвав их заранее спланированной и неспровоцированной агрессией.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с иранским коллегой Аббасом Аракчи и поддержал позицию Тегерана по этому вопросу.

    28 февраля 2026, 14:35 • Новости дня
    В Дубае образовались километровые очереди из выезжающих автомобилей

    Tекст: Вера Басилая

    В Дубае после ударов Ирана выстроились километровые очереди из выезжающих автомобилей, сообщили очевидцы.

    По словам очевидцев, в Дубае после ударов Ирана выстроились километровые очереди из выезжающих автомобилей. Между тем, гражданам России в эмирате рекомендовали проявлять бдительность и отказаться от необязательных поездок, несмотря на штатную работу курортов.

    Генконсульство России в Дубае выпустила предупреждение для соотечественников, находящихся в крупнейшем городе ОАЭ, передает РИА «Новости».

    В ведомстве подчеркнули, что ситуация в туристических зонах остается спокойной, однако путешественникам стоит внимательно относиться к происходящему вокруг.

    «Просим соблюдать разумные меры предосторожности, проявлять повышенную внимательность и воздерживаться от поездок, не являющихся необходимыми», – сообщили в генконсульстве.

    Представители дипмиссии также отметили, что вся курортная инфраструктура продолжает функционировать в привычном режиме. По их словам, объекты, которые могут представлять интерес в военном отношении, находятся на значительном расстоянии от мест отдыха путешественников.

    Ранее очевидцы сообщили о громких взрывах в Абу-Даби и Дубае.

    Иран ранее атаковал базы США в ОАЭ, Катаре и Бахрейне.

    Позже другие свидетели опровергли информацию об эвакуации небоскреба «Бурдж-Халифа».

    Министерство иностранных дел России осудило авиаудары США и Израиля по территории Ирана.

    28 февраля 2026, 15:17 • Новости дня
    Южнокорейский политик раскритиковал реакцию МИД на баннер посольства России

    Южнокорейский политик раскритиковал реакцию МИД Сеула на баннер России

    Tекст: Вера Басилая

    Южнокорейский политик Сон Ён Гиль заявил, что реакция МИД Сеула на баннер с фразой «Победа будет за нами» у посольства России была чрезмерно эмоциональной.

    Южнокорейский политик Сон Ён Гиль выступил с критикой в адрес МИД Республики Корея за реакцию на баннер с надписью «Победа будет за нами», который был размещён на здании посольства России в Сеуле, передает РИА «Новости».

    По его словам, дипломатические вопросы нельзя рассматривать через призму эмоци.

    «Территория посольства – это пространство, автономия которого уважается международным правом, и размещение выражений, символизирующих собственные памятные даты и исторические события, является обычной дипломатической практикой», – заявил политик.

    Сон Ён Гиль подчеркнул, что и Республика Корея нередко размещает на зданиях своих дипмиссий за рубежом символы и послания, связанные с национальной историей и праздниками. Он отметил, что следовало бы задуматься, как бы отреагировали в самой Южной Корее, если бы принимающая страна интерпретировала подобные жесты произвольно и политизировала их. По мнению политика, дипломатия требует умения ставить себя на место другой стороны.

    Ранее МИД Республики Корея выразил обеспокоенность по поводу баннера, интерпретировав его как относящийся к текущему конфликту на Украине. Посольство России разъяснило, что плакат посвящён истории Великой Отечественной войны и был использован к Дню защитника Отечества для патриотической консолидации. После окончания праздника баннер был снят, как и планировалось.

    МИД Южной Кореи потребовал от российского посольства в Сеуле снять баннер с надписью «Победа будет за нами».

    28 февраля 2026, 18:25 • Новости дня
    В России ввели маркировку колбас и субпродуктов

    Правительство ввело обязательную маркировку колбас и субпродуктов в России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В России с марта 2026 года обязательной станет маркировка колбас, субпродуктов и мясной продукции в потребительской упаковке, говорится в постановлении правительства.

    Мясные изделия, включая колбасы и субпродукты, будут подлежать обязательной маркировке в России с 1 марта 2026 года, сообщает РИА «Новости».

    Правительство утвердило постановление, по которому средства идентификации должны появиться на колбасных изделиях, субпродуктах, а также на продуктах из мяса птицы и детском питании, изготовленном из мяса, если они упакованы для розничной продажи.

    В пресс-службе кабмина подчеркнули, что новая мера поможет снизить объемы нелегального оборота мясной продукции и обеспечит покупателям доступ к полной информации о товарах, а также позволит удостовериться в их легальности.

    Параллельно расширяется эксперимент по маркировке отдельных видов медицинских изделий, стартовавший 1 сентября 2024 года. В перечень добавлены глюкометры, тест-полоски для определения уровня глюкозы в крови и тонометры. Эксперимент продлится еще год – до 28 февраля 2027 года, а участие в нем для компаний остается добровольным.

    Для участников рынка коды маркировки будут предоставляться бесплатно. Как отмечают в кабмине, эксперимент направлен на отработку технологий нанесения средств идентификации и порядка взаимодействия бизнеса с системой маркировки. По его завершении примут решение о необходимости обязательного введения маркировки для новых товарных групп.

    Ранее в магазинах России заблокировали 2,5 млрд товаров благодаря системе маркировки. А Госдума одобрила штрафы за продажу просроченных маркированных товаров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четвертом квартале 2025 года в Роспотребнадзоре отметили многократное уменьшение числа нарушений при продаже воды, табака и других товаров после внедрения системы маркировки.

    28 февраля 2026, 19:45 • Новости дня
    Лавров подтвердил актуальность инициативы России по безопасности Персидского залива

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел беседу с премьер-министром и главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани, в ходе которой подтвердил актуальность российской инициативы по формированию системы коллективной безопасности в Персидском заливе, сообщает МИД России.

    Сергей Лавров подтвердил актуальность российской инициативы по обеспечению коллективной безопасности в Персидском заливе, следует из сообщения МИД России.

    В ходе переговоров с премьер-министром и главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани российский министр подчеркнул приверженность предложенной концепции, направленной на создание системы взаимного доверия и безопасности в регионе.

    Данная инициатива была представлена Москвой летом 2019 года. Она предусматривает создание международной группы для подготовки конференции по вопросам безопасности и сотрудничества в зоне Персидского залива, а со временем – формирование постоянной организации. В числе предложенных Россией мер – демилитаризация отдельных зон, отказ от присутствия военных государств, не входящих в регион, а также организация прямых линий связи между военнослужащими.

    Кроме того, стороны уделили особое внимание ситуации вокруг Ирана. Как отметили в МИД, собеседники подчеркнули необходимость «срочного возвращения к политико-дипломатическому процессу» и прекращения любых военных действий, способных дестабилизировать регион. Было выражено согласие по поводу того, что проблемы между США, Израилем и Ираном должны решаться в соответствии с принципами Устава ООН и положениями Договора о нераспространении ядерного оружия.

    Министерство иностранных дел России осудило авиаудары США и Израиля по территории Ирана и назвало их заранее спланированной и неспровоцированной вооруженной агрессией.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с главой МИД Ирана осудил нападение США и Израиля на Иран.

    28 февраля 2026, 07:34 • Новости дня
    Индия увеличила закупки российского алюминия почти вчетверо в 2025 году

    Tекст: Денис Тельманов

    Объем импорта необработанного алюминия из России в Индию достиг 2,82 млн долларов, что стало рекордом с 2023 года.

    Индийские компании в 2025 году почти в четыре раза увеличили импорт необработанного алюминия из России, передает РИА «Новости».

    Согласно данным индийской статистической службы, за год сумма закупок достигла 2,82 млн долларов, что стало максимальным показателем с 2023 года, когда импорт составлял 41,5 млн долларов.

    По итогам 2025 года Россия заняла последнее место в топ-15 поставщиков необработанного алюминия на индийский рынок, обеспечив менее 1% от всего объема импорта этого металла. Основными экспортерами алюминия в Индию остаются Китай с долей 27,7%, Малайзия – 24,3% и ОАЭ – 15,7%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, объем ввоза драгоценных камней из России на индийский рынок рухнул до минимальных за 15 лет значений.

    Глава МИД Индии заявил, что страна сохраняет стратегическую автономию, а нефтяные компании принимают решения в своих интересах относительно закупок нефти из России.

    Тысячи фермеров по всей Индии готовятся к масштабным протестам против торгового соглашения с Соединенными Штатами.

    28 февраля 2026, 23:25 • Новости дня
    Захарова в эскалации на Ближнем Востоке увидела аналогию с Украиной

    Tекст: Катерина Туманова

    Переговоры США с Ираном по ядерному досье похожи на прикрытие для подготовки атаки на Тегеран, подобно тому, как Киев демонстрировал заинтересованность в переговорах с Россией ради отсрочки на фронте, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «[Киев] истерил просто адски, что нужно ставить на паузу в ведении боевых действий, требовал для себя выгодных позиций, прикрывался переговорным процессом, а на самом деле задача была иная. И вот еще раз со всеми нюансами, но по сути та же тактика ведения переговоров для прикрытия, как многие сегодня отмечали», – сказала дипломат в эфире «Россия 1».

    Захарова отметила, что Запад привычно не замечает данных о количестве погибших детей в результате ударов США и Израиля по иранским социальным объектам.

    «На сегодняшний момент они не заметили. Об убитых детях по-настоящему, не придумано, не мифологизировано, а по-настоящему расстрелянных, разбомбленных, уничтоженных школах, спортивных и социальных объектах. Нет они это не заметили. Это намеренная тактика», – заявила она.

    В ночь на субботу, 28 февраля, США и Израиль нанесли серию ракетных ударов по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. В ответ Иран ударил ракетами по израильской территории, а также по американским военным объектам в регионе Ближнего Востока.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Красный Полумесяц сообщил о гибели более 200 человек в результате совместных ударов по стране. Ракетный обстрел начальной школы в городе Минаб унес жизни до 160 граждан. Телеканал Al Mayadeen сообщил, что Хаменеи лично возглавил командование боевыми действиями.

    1 марта 2026, 00:33 • Новости дня
    Небензя назвал действия США и Израиля в Иране «предательством дипломатии»
    Небензя назвал действия США и Израиля в Иране «предательством дипломатии»
    @ Пресс-служба МИД России/via Globallookpress.com

    Tекст: Катерина Туманова

    Предпринятые Вашингтоном и Западным Иерусалимом действия – не что иное, как очередной неспровоцированный акт вооруженной агрессии против суверенного и независимого государства-члена ООН в нарушение Устава Организации и основополагающих принципов международного права, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    Дипломат подчеркнул, что США и Израиль неприкрыто ориентированы на дальнейшее вмешательство во внутренние дела Ирана и уничтожение «неудобного» Западу государства.

    «Безответственный шаг США и Израиля, как мы и предупреждали раньше, уже привел к резкой эскалации ситуации во всем регионе – оказались затронуты Бахрейн, Иордания, Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Сирия, Саудовская Аравия. Это те страны, которые неоднократно говорили своим американским партнерам, что им не нужна эта эскалация на Ближнем Востоке. Более того, военная операция США и Израиля стала настоящим предательством дипломатии», – заявил Небензя на экстренном заседании СБ ООН по эскалации на Ближнем Востоке.

    Он пояснил, что вышеназванные страны вновь применяют военную силу против Ирана в самый разгар переговоров – ровно так же, как это произошло в июне 2025 года.

    Напомним, в ночь на воскресенье по московскому временив Нью-Йорке созванное Россией заседание СБ ООН по ситуации в Иране.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Красный Полумесяц сообщил о гибели более 200 человек в результате совместных ударов по стране. Ракетный обстрел начальной школы в городе Минаб унес жизни до 160 граждан. Захарова в эскалации на Ближнем Востоке увидела аналогию с Украиной.

    28 февраля 2026, 22:40 • Новости дня
    Из-за атаки на Иран в Мурманске стало меньше туристов из Индонезии

    Tекст: Катерина Туманова

    После ракетных ударов США и Израиля по Ирану и ответных ударов Ирана по военным объектам США в регионе туроператоры в Мурманске отметили массовые отмены туристических групп из Индонезии и Таиланда, узнала газета ВЗГЛЯД.

    Групповые туры из Индонезии и Таиланда массово отменяют в Мурманске, сообщили местные туроператоры газета ВЗГЛЯД. Это связывают с ограничением на авиаперелеты в регионе Персидского залива из-за ударов США и Израиля по Ирану.

    Большинство туристов из Юго-Восточной Азии прибывали в Россию через ОАЭ.

    Напомним, «Турпомощь» открыла горячую линию из-за ситуации на Ближнем Востоке.

    В ночь на субботу, 28 февраля, США и Израиль нанесли серию ракетных ударов по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. В ответ Иран ударил ракетами по израильской территории, а также по американским военным объектам в регионе Ближнего Востока.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Ассоциация туроператоров России оценила  уровень угрозы для граждан в ОАЭ как минимальный. В Российском союзе туриндустрии подтвердили отсутствие организованных групп россиян в Иране и Израиле. Российские авиакомпании отменили 29 рейсов из-за ситуации на Ближнем Востоке.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в Max!

    1 марта 2026, 00:03 • Новости дня
    В Нью-Йорке началось созванное Россией заседание СБ ООН по ситуации в Иране

    Tекст: Катерина Туманова

    В полночь по московскому времени в Нью-Йорке началось созванное Россией и Китаем экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с неспровоцированным актом вооруженной агрессии со стороны США и Израиля против Ирана.

    Экстренное заседание на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке также созывают Франция, Бахрейн и Колумбия. Безрассудные действия Вашингтона и З. Иерусалима против суверенного государства-члена ООН представляют собой прямое нарушение основополагающих принципов и норм международного права», – отметил в обращении постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

    Дипломат подчеркнул, что такие опасные авантюры направлены на разрушение мира, стабильности и безопасности во всем регионе Ближнего Востока, поэтому от руководства Секретариата ООН ожидаются соответствующих объективные оценки.

    Российское представительство намерено потребовать от США и Израиля немедленно прекратить противоправные и эскалационные действия и встать на путь политико-дипломатического урегулирования, а Россия готова оказывать необходимое содействие в этом процессе, резюмировал Небензя.

    В ночь на субботу, 28 февраля, США и Израиль нанесли серию ракетных ударов по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. В ответ Иран ударил ракетами по израильской территории, а также по американским военным объектам в регионе Ближнего Востока.

    Министерство иностранных дел России осудило авиаудары США и Израиля по территории Ирана, назвав их спланированной и неспровоцированной агрессией.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Красный Полумесяц сообщил о гибели более 200 человек при атаке на Иран. Ракетный обстрел начальной школы в городе Минаб унес жизни до 160 граждан. Захарова в эскалации на Ближнем Востоке увидела аналогию с Украиной.

    28 февраля 2026, 11:24 • Новости дня
    Попечительский совет фонда «Защитники Отечества» провел первое выездное заседание

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В подмосковном Реутове прошло первое выездное заседание попечительского совета фонда «Защитники Отечества», где обсудили новые меры поддержки ветеранов СВО и их семей.

    Заседание попечительского совета фонда «Защитники Отечества» впервые прошло в выездном формате в Реутове. Такой формат, по словам председателя фонда Анны Цивилевой, позволяет более оперативно выявлять ключевые проблемы и получать обратную связь от ветеранов СВО, сотрудников филиалов и представителей власти на местах, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    В заседании приняли участие представители Минобороны, Счетной палаты, Министерства цифрового развития, региональных органов власти и филиалов фонда. Там выделили важнейшие направления работы: медицинская и психологическая помощь ветеранам СВО, содействие в трудоустройстве, обеспечение средствами реабилитации, а также поддержка детей и семей участников СВО.

    По словам вице-губернатора Подмосковья Людмилы Болатаевой, в регионе действуют 218 офисов МФЦ, где бойцы и семьи получают комплексную помощь, а этим летом в лагерях отдохнут около 6 тыс. детей участников СВО.

    Отдельное внимание уделили развитию инфраструктуры фонда: открыто три муниципальных отделения в Московской области, пять – в ЛНР, семь – в ДНР. Обсудили работу государственной информационной системы «Защитник Отечества», которая позволяет координировать поддержку, отслеживать задачи и эффективно обмениваться данными между регионами и муниципалитетами.

    Заместитель председателя фонда Николай Третьяков отметил: «Филиалы и региональные власти, которые интенсивно используют ГИС «Защитники Отечества», видят в ней прозрачный инструмент получения обратной связи».

    Попечительский совет также рассмотрел сотрудничество с региональными НКО, реализующими грантовые проекты по реабилитации и поддержке защитников и их семей. Принято решение и дальше проводить выездные заседания в различных округах, чтобы на местах оперативно выявлять и решать актуальные вопросы помощи ветеранам СВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство России совместно с фондом «Защитники Отечества» и Минобороны занимается интеграцией ветеранов в индустрию дронов.

    Ранее Цивилева рассказала, что ветераны спецоперации на Украине, проходящие реабилитацию в подмосковном клиническом санатории «Солнечногорский», получают психологическую поддержку с помощью специально обученных собак.

    В России сформирована комплексная система помощи участникам спецоперации на Украине, включающая медицинское обслуживание, реабилитацию и сохранение рабочих мест, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме.

    28 февраля 2026, 20:42 • Новости дня
    Новороссийская делегация укрепила бизнес-связи с Гаваром в Армении

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе двухдневного визита в армянский Гавар делегация из Новороссийска договорились о развитии совместных проектов и обмене опытом в разных сферах.

    Делегация Новороссийска во главе с Андреем Кравченко посетила город-побратим Гавар. В состав делегации вошли представители образования, культуры и бизнеса. В рамках официальной встречи с главой Гавара Гургеном Мартиросяном стороны обсудили укрепление экономических и социальных связей, запуск образовательных, гуманитарных и культурных проектов. Кравченко подчеркнул, что «Гавар для Новороссийска является важным стратегическим партнером», отметив расширение поставок продукции из Новороссийска и изучение армянского рынка новыми предприятиями, следует из сообщения администрации Новороссийска.

    Гавар выразил готовность перенимать опыт Новороссийска в сельском хозяйстве, туризме и образовании. Обсуждалась возможность ответного визита гаварской делегации и организация летнего отдыха для детей в лагерях Новороссийска. Визит включал посещение образовательных учреждений, где гости убедились в хорошем знании русского языка среди школьников, а также передачу книг и развивающих материалов.

    В рамках культурной программы новороссийцам предложили знакомство с местной сыроварней, сочетающей аграрный бизнес и туризм. В Гюмри Кравченко посетил 102-ю военную базу России, встретился с командованием и военнослужащими, вручил памятные подарки музею и почтил память защитников у мемориальных комплексов.

    В завершение поездки делегация навестила ветеранов Великой Отечественной войны, которым были вручены удостоверения почетных граждан Новороссийска и выражена благодарность за вклад в освобождение города.

    Ранее делегация из Пятигорска посетила Ереван и город-побратим Дилижан.

    Представители городской думы, администрации, предприниматели и руководители образовательных учреждений провели ряд рабочих встреч.

    Основной целью визита стало укрепление международных и межнациональных связей.

