Три мирных жителя пострадали при атаке дронов ВСУ в Брянской области

Tекст: Катерина Туманова

«Первую помощь пострадавшим оказал командир сводного отряда полиции УМВД России по Брянской области Александр Васильевич Финогенов. Он оперативно эвакуировал раненых мирных жителей с территории, где была угроза повторной атаки с воздуха. Мужчина и женщина доставлены в больницу, где им оказана необходимая медицинская помощь», – написал он.

Богомаз уточнил, что автомобиль при атаке ВСУ поврежден.

В тот же день, в субботу, еще один житель поселка Суземка получил ранения при атаке дрона ВСУ и был доставлен в больницу. Мужчине оказали необходимую медицинскую помощь.

Так же в течение дня были выявлены повреждения жилых домов и автомобилей в селах Брянской области.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ночь на субботу средства ПВО сбили 97 украинских беспилотников над страной. В среду в поселке Витемля Брянской области в результате атаки дронами-камикадзе пострадал подросток 14 лет. Мирный житель ранен при атаке ВСУ на село в Брянской области.