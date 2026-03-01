Просто играть с возможностью ядерной программы – бессмысленно и опасно. Но если она рассматривается как незаменимый инструмент обеспечения политического выживания, ни ресурсов, ни сил жалеть нельзя. И надо быстро добиваться цели. Примеры Пакистана или КНДР показывают и пример, и цену.0 комментариев
Три мирных жителя пострадали при атаке дронов ВСУ в Брянской области
ВСУ атаковали дронами–камикадзе поселок Суземка Суземского района, в результате целенаправленного удара по движущемуся автомобилю ранены мирные жители, сообщил в Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.
«Первую помощь пострадавшим оказал командир сводного отряда полиции УМВД России по Брянской области Александр Васильевич Финогенов. Он оперативно эвакуировал раненых мирных жителей с территории, где была угроза повторной атаки с воздуха. Мужчина и женщина доставлены в больницу, где им оказана необходимая медицинская помощь», – написал он.
Богомаз уточнил, что автомобиль при атаке ВСУ поврежден.
В тот же день, в субботу, еще один житель поселка Суземка получил ранения при атаке дрона ВСУ и был доставлен в больницу. Мужчине оказали необходимую медицинскую помощь.
Так же в течение дня были выявлены повреждения жилых домов и автомобилей в селах Брянской области.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ночь на субботу средства ПВО сбили 97 украинских беспилотников над страной. В среду в поселке Витемля Брянской области в результате атаки дронами-камикадзе пострадал подросток 14 лет. Мирный житель ранен при атаке ВСУ на село в Брянской области.