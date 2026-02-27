Кого можно считать украинцем и кто решает это в рамках своих полномочий? Казалось бы, на этот вопрос есть несколько простых ответов, но любой из них оказывается глупым.10 комментариев
Мирный житель ранен при атаке ВСУ на село в Брянской области
В результате удара дронами-камикадзе по селу Демьянки Брянской области пострадал местный житель, ему своевременно оказали медицинскую помощь, сообщают власти региона.
Вооружённые силы Украины атаковали село Демьянки Стародубского муниципального округа Брянской области с помощью дронов-камикадзе. В результате нападения пострадал мирный житель, сообщает в своем Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.
«ВСУ атаковали дронами-камикадзе село Демьянки Стародубского муниципального округа. В результате террористической атаки, к сожалению, ранен мирный житель. Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь. Работают оперативные и экстренные службы», – написал Богомаз.
Оперативные и экстренные службы продолжают работать на месте происшествия, обеспечивая безопасность и оказывая помощь пострадавшим. Состояние пострадавшего мужчины и характер его травм уточняются.
Накануне украинские военные атаковали город Клинцы в Брянской области, в результате чего была госпитализирована мирная жительница, а также были повреждены дом и автомобиль.
Также в четверг в течение двух часов системы ПВО уничтожили 35 самолетных беспилотников, атаковавших Брянскую область, жертв и разрушений не зарегистрировали. А в среду в поселке Витемля Брянской области в результате атаки дронами-камикадзе пострадал подросток 14 лет.