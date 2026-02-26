Есть силы, желающие взорвать не только Россию, но и весь мировой порядок. Возможная цель их провокации – детабуирование ядерного оружия, как минимум тактического. Если его начнут применять в одной точке планеты, то что помешает сделать это в других?0 комментариев
В Роскачестве рассказали о новой схеме кражи данных через Telegram
Мошенники, предлагающие пользователям установить ПО, якобы позволяющее обходить блокировки Telegram, заметно активизировались на фоне сообщений о новых ограничениях в отношении мессенджера, рассказали в Роскачестве.
Мошенники начали массово предлагать пользователям установить якобы «обходное» программное обеспечение для доступа к Telegram на фоне слухов о его блокировке, сообщает ТАСС со ссылкой на Роскачество. По словам экспертов, злоумышленники закупают рекламу у популярных телеграм-каналов с предложением скачать специальный файл, который якобы сохранит доступ к мессенджеру даже при полной блокировке.
На деле жертвам предлагают установить вредоносное ПО, которое превращает смартфон в источник данных для мошенников. Особенно уязвимы пользователи устройств на Android, поскольку именно для этой операционной системы чаще всего маскируются такие программы-шпионы. После установки файл получает полный доступ к устройству и может красть пароли, аккаунты и личную переписку.
Эксперты отмечают, что схема стала особенно популярна на фоне сообщений СМИ о возможной блокировке Telegram в России с 1 апреля, а также расследовании против Павла Дурова. Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко заявил: «Мы уже фиксируем подобные схемы: злоумышленники создают ботов, обещающих «ускорить Telegram» или «обойти блокировку», а в результате крадут аккаунты и личные данные».
В некоторых случаях мошенники просят ввести код авторизации, который на самом деле является кодом подтверждения входа в личный Telegram. В Роскачестве призывают не доверять подобным предложениям и не устанавливать сторонние программы, чтобы не подвергать риску свои данные.
