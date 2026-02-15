Tекст: Дмитрий Зубарев

Переговоры по поводу использования замороженных российских активов для финансирования Украины не принесли результатов на полях Мюнхенской конференции по безопасности, передает РИА «Новости» со ссылкой на немецкое издание Spiegel.

В публикации говорится: «До сих пор европейцы не нашли решение проблемы с финансированием Киева. На встрече поддерживающих Украину стран и... Зеленского на полях конференции в Мюнхене Берлину снова не удалось продвинуться с предложением использовать 90 млрд из российских замороженных финансовых средств для дальнейшей закупки оружия у США».

МИД России ранее неоднократно называл заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что Евросоюз нацелен не только на частные, но и на государственные средства России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Москва даст ответ на возможную конфискацию этих активов, добавляя, что у России также есть возможность не возвращать средства, которые западные страны держали в российских банках.

