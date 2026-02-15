Если говорить про культурный код Севера, что приходит в голову в первую очередь? Бродский в ссылке в Архангельскую область, Териберка в фильме «Левиафан» Звягинцева, протопоп Аввакум, деревянное зодчество Кижей, Соловецкий монастырь и лагерь особого назначения.0 комментариев
Spiegel сообщил о провале идеи Зеленского об использовании активов России
Переговоры европейцев об использовании замороженных российских активов для финансирования Украины на полях Мюнхенской конференции по безопасности провалились, пишет немецкое издание Spiegel.
Переговоры по поводу использования замороженных российских активов для финансирования Украины не принесли результатов на полях Мюнхенской конференции по безопасности, передает РИА «Новости» со ссылкой на немецкое издание Spiegel.
В публикации говорится: «До сих пор европейцы не нашли решение проблемы с финансированием Киева. На встрече поддерживающих Украину стран и... Зеленского на полях конференции в Мюнхене Берлину снова не удалось продвинуться с предложением использовать 90 млрд из российских замороженных финансовых средств для дальнейшей закупки оружия у США».
МИД России ранее неоднократно называл заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что Евросоюз нацелен не только на частные, но и на государственные средства России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Москва даст ответ на возможную конфискацию этих активов, добавляя, что у России также есть возможность не возвращать средства, которые западные страны держали в российских банках.
Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт объяснил нежелание стран Евросоюза конфисковывать российские активы.
США решили «вылечить» Европу от страха перед Россией на фоне споров о судьбе российских активов.
Парламент Бельгии аплодировал решению отклонить передачу российских активов Европейской комиссии.