В Бельгии встретили аплодисментами отклонение передачи активов России в ЕК
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что страна не готова передать замороженные российские активы Еврокомиссии, если риски и расходы не будут разделены между всеми странами ЕС.
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер отказался изымать замороженные российские активы и передавать их Еврокомиссии. Парламент страны встретил такое решение аплодисментами, сообщает канал, которые выкладывает переводы Blomberg.
Де Вевер заявил: «По сути, это предложение не может рассчитывать на поддержку нашего правительства и нашей страны. Мы заявляем, что всегда будем выбирать мир, свободу и демократию. И мы готовы идти на жертвы ради этого, но от нашей страны не следует требовать невозможного. Это позиция правительства, и я надеюсь на поддержку всего парламента».
Премьер-министр подчеркнул, что Бельгия не поддержит механизм одностороннего изъятия средств без четких условий. В своем выступлении он указал на три принципиальных требования:
- все риски, включая возможные штрафы за «незаконную экспроприацию», должны быть равномерно разделены между странами Евросоюза;
- Euroclear – депозитарий, на счетах которого находятся замороженные российские активы, – должен получить гарантии ликвидности на покрытие ущерба от возможных ответных российских шагов.
- Расходы по изъятию должны в равных долях нести все страны ЕС, в которых размещены российские активы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее встреча главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и де Вевером по вопросу использования российских активов завершилась без конкретного результата.
Глава Euroclear Валери Урбен выразила сомнения в осуществимости плана Еврокомиссии об экспроприации российских активов. Сейчас Euroclear хранит 193 млрд евро замороженных российских активов, из которых около 180 млрд евро принадлежат Центробанку России.
Евросоюз начал действовать как «воровская группировка» в вопросе российских активов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.