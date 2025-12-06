Спецслужбы Украины предоставили работу разыскиваемому Грузией бывшему чиновнику МВД

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

СГБ Грузии не смогла допросить Шергелашвили во время расследования опровергнутых этих ведомством сообщений ВВС о применении в Тбилиси против демонстрантов в 2024 году запрещенного химического вещества «камит».

Именно Шергелашвили предоставил ВВС в числе других респондентов сведения о применении «камита».

Лаша Маградзе отметил, что Шергелашвили разыскивается по резонансному делу о приобретении в Тбилиси злоумышленником огнестрельного оружия, боеприпасов, а также взрывчатки, в том числе тротила.

По словам первого заместителя СГБ Грузии, «следствие интенсивно отрабатывает версию о том, что Шергелашвили, оформленный по контракту в спецслужбы Украины, поручал приобретение боеприпасов и взрывчатки и их хранение близ Тбилиси».

«Шергелашвили сейчас находится на Украине», – заявил он.

Напомним, что разыскиваемый Грузией экс-замминистра МВД Гиа Лорткипанидзе занимает на Украине должность замначальника военной разведки.