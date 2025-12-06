Гипотетический «договорнячок» по Украине не выглядит ни обсуждаемым, ни даже сколько-нибудь возможным. Путин доведет до конца украинскую историю – и именно так, как изначально планировал. Дипломатическим путем – если получится. Военным – если придется.4 комментария
Спецслужбы Украины предоставили работу разыскиваемому Грузией бывшему чиновнику МВД
Бывший высокопоставленный сотрудник департамента МВД Грузии по особым поручениям Лаша Шергелашвили, разыскиваемый на родине, оформлен по контракту в спецслужбы Украины, заявил первый заместитель службы госбезопасности Грузии Лаша Маградзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
СГБ Грузии не смогла допросить Шергелашвили во время расследования опровергнутых этих ведомством сообщений ВВС о применении в Тбилиси против демонстрантов в 2024 году запрещенного химического вещества «камит».
Именно Шергелашвили предоставил ВВС в числе других респондентов сведения о применении «камита».
Лаша Маградзе отметил, что Шергелашвили разыскивается по резонансному делу о приобретении в Тбилиси злоумышленником огнестрельного оружия, боеприпасов, а также взрывчатки, в том числе тротила.
По словам первого заместителя СГБ Грузии, «следствие интенсивно отрабатывает версию о том, что Шергелашвили, оформленный по контракту в спецслужбы Украины, поручал приобретение боеприпасов и взрывчатки и их хранение близ Тбилиси».
«Шергелашвили сейчас находится на Украине», – заявил он.
Напомним, что разыскиваемый Грузией экс-замминистра МВД Гиа Лорткипанидзе занимает на Украине должность замначальника военной разведки.