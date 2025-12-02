В Кремле заявили о незаконности западных санкций против нефтяного сектора

Песков назвал санкции против нефтяных компаний России незаконными

Tекст: Вера Басилая

По словам Пескова, Россия считает ограничения, введенные в отношении ее топливных компаний, незаконными по нормам международного права, передает ТАСС.

Он отметил, что ограничения Запада против российского нефтяного сектора не одобрены Совбезом ООН, а потому с точки зрения Москвы не имеют юридической силы в международном праве.

Песков пояснил, что несмотря на введенные меры, Россия не допустила существенного сокращения объемов торговли нефтью. По его словам, некоторые краткосрочные снижения экспорта возможны, но в целом страна успешно справляется с задачей обеспечения поставок своим покупателям.

Представитель Кремля подчеркнул, что Москва не признает санкции со стороны западных стран, поскольку они не получили поддержки со стороны Совбеза ООН. Он также отметил, что Россия накопила значительный опыт работы в условиях подобных ограничений и намерена дальше совершенствовать разработанные практики.

Песков добавил, что российские компании продолжают искать способы поддерживать и развивать международную торговлю даже в условиях давления, гарантируя надежность поставок нефти и нефтепродуктов зарубежным партнерам.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент назвал ранее введенные пакеты санкций Евросоюза против России неэффективными 19 раз подряд.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков отметил, что политика угроз санкциями во внешней политике властей США демонстрирует применение тактики кнута и пряника к странам, которые считаются непокорными и непослушными.