МИД потребовал немедленно прекратить незаконные действия против «Маринеры»

Tекст: Елизавета Шишкова

Министерство иностранных дел России выразило серьезную обеспокоенность в связи с вооруженной акцией вооруженных сил США против танкера «Маринера».

Российское ведомство в сообщении на сайте подчеркнуло, что судно находилось под российским флагом и осуществляло мирный проход в международных водах, следуя к российскому порту. Американские власти заранее были официально уведомлены о гражданском статусе танкера и не могли сомневаться в его принадлежности.

МИД напомнил, что международное морское право предусматривает исключительную юрисдикцию государства флага над судном в открытом море. Остановка и досмотр разрешены только по перечню оснований, неприменимых к «Маринере», и только с согласия страны флага, которое Россия не давала. Более того, российская сторона направляла официальный протест США и требовала немедленно прекратить преследование танкера, а также отозвать неправомерные требования к капитану судна.

В министерстве подчеркнули, что высадка американских военных и захват экипажа являются грубым нарушением международного морского права и свободы судоходства. Жизнь и здоровье членов экипажа, среди которых есть граждане разных стран, оказались под угрозой, а угрозы судебного преследования со стороны США названы неприемлемыми. Кроме того, действия США могли привести к ущербу для экологической безопасности региона.

МИД России отверг ссылки США на собственное «санкционное законодательство», назвав односторонние ограничения нелегитимными и не дающими права на захват судов в международных водах.

«Предельно цинично смотрятся пробросы отдельных официальных лиц США в том духе, что присвоение «Маринеры» будто бы составляет часть более широкой стратегии установления неограниченного контроля Вашингтона над природными богатствами Венесуэлы. Решительно отвергаем подобные неоколониальные замашки», – подчеркнули в ведомстве.

Российская сторона призвала Вашингтон соблюдать нормы международного морского права в отношении «Маринеры», а также других судов, осуществляющих законную деятельность в открытом море. Также МИД призывает США обеспечить гуманное отношение к членам экипажа и их скорейшее возвращение домой.

«Результатом инцидента с «Маринерой» может стать лишь дальнейшее нарастание военно-политической напряженности в Евро-Атлантике, а также зримое снижение «порога применения силы» против мирного судоходства», – добавили в МИД.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее представители ООН подчеркнули важность соблюдения международного права в ситуации с танкером «Маринера».

Накануне сообщалось что американские власти рассматривают возможность доставки экипажа судна в США для разбирательства по подозрению в нарушении санкций.

МИД России отслеживает ситуацию вокруг высадки американских военных на танкер под российским флагом.