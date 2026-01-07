МИД отреагировал на захват танкера «Маринера»

МИД РФ потребовал гуманного обращения с россиянами на судне «Маринера»

Tекст: Тимур Шайдуллин

МИД внимательно отслеживает ситуацию вокруг высадки американских военных на судно «Маринера», следовавшее под российским флагом, передает ТАСС.

В министерстве отметили, что среди экипажа есть граждане России.

МИД РФ подчеркнул: «С учетом поступающей информации о наличии среди экипажа российских граждан требуем от американской стороны обеспечить гуманное и достойное обращение с ними, неукоснительно соблюдать их права и интересы, а также не препятствовать их скорейшему возвращению на Родину».

В ведомстве подтвердили, что продолжают отслеживать все сообщения, связанные с инцидентом, и требуют от США выполнения всех международных обязательств в отношении российских граждан.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США подтвердили задержание российского танкера «Маринера» в нейтральных водах Атлантики.

Американский министр обороны Пит Хегсет заявил, что захват судна был связан с санкциями против транспортировки венесуэльской нефти.

Правительство Британии оказало содействие по запросу США в операции по захвату российского судна.

Военный эксперт Юрий Кнутов назвал действия США пиратской акцией.