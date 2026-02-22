Карл III распорядился допустить полицию к документам брата Эндрю

Tекст: Катерина Туманова

Как стало известно изданию Observer, детективам, расследующим обвинения в коррупции и связи бывшего принца Эндрю с финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном, им будет предоставлен доступ к документам и электронным письмам, а также к правительственным файлам, касающимся его работы в качестве торгового представителя Великобритании.

«Мы заявили, что будем сотрудничать в полной мере и от всего сердца», – сказал источник в королевской семье, ссылаясь на заявление короля после ареста его брата по подозрению в должностном преступлении.

Власти дворца отказались комментировать, ожидают ли они присутствия полицейских поисковых групп в официальной резиденции короля, где у Маунтбаттен-Виндзора до 2022 года был личный кабинет и квартира.

Один из источников в королевской семье заявил, что существует опасность того, что следователи обнаружат, что высокопоставленные лица в Букингемском дворце «знали о том, что делал Эндрю, и скрывали это» на протяжении более чем 15 лет расследований в отношении Эпштейна.

«Если бы это и произошло, то случилось бы в Букингемском дворце при прежнем руководстве», – сказал источник, подчеркнув, что в то время ни король Карл, ни принц Уильям не принимали участия в подобных решениях.

Скотланд-Ярд призвал всех сотрудников службы охраны королевской семьи, работавших с Эндрю, сообщать о любых подозрениях в неправомерных действиях по надлежащим каналам.

Пол Пейдж, бывший сотрудник королевской охраны, заявил, что за шесть лет его службы в Букингемском дворце, с 1998 по 2004 год, Маунтбаттен-Виндзора посетили «более 40 женщин».

Напомним, британская полиция задержала Эндрю Маунтбеттен-Виндзора на фоне скандала с Джеффри Эпштейном. Брат короля стал первым с 1646 года арестованным членом монаршей семьи. Позже правоохранительные органы освободили экс-принца из-под стражи под следствие.