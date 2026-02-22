«И остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должникам нашим». То есть, если мы не простим, то и нас не помилуют на Страшном суде. А как жить по этим заветам в 2026 году? Как жить-то? Но мы сможем.22 комментария
Гана обратилась в Интерпол для поиска российского блогера
Власти Ганы объявили в международный розыск российского видеоблогера по подозрению в тайной съемке интимных видео с жительницами страны.
Правоохранительные органы Ганы обратились в Интерпол с запросом о розыске российского видеоблогера Владислава Люлькова, подозреваемого в тайной съемке интимных видео с местными женщинами, передает РИА «Новости». Министр коммуникаций и цифровых технологий Самюэл Нартэ Джордж заявил: «В сотрудничестве с уголовным розыском полиции Ганы мы инициировали международные правовые действия».
По версии властей Ганы, Люльков без ведома женщин снимал с ними интимные видео и затем публиковал эти ролики в интернете с целью монетизации. В стране считают, что подобная деятельность нарушает закон о кибербезопасности.
Местные СМИ сообщили, что аналогичное расследование против Люлькова ведется и в Кении. На данный момент фамилия блогера отсутствует в базе Интерпола и в розыскной базе МВД России.
