Гана обратилась в Интерпол для поиска российского блогера

Tекст: Ольга Иванова

Правоохранительные органы Ганы обратились в Интерпол с запросом о розыске российского видеоблогера Владислава Люлькова, подозреваемого в тайной съемке интимных видео с местными женщинами, передает РИА «Новости». Министр коммуникаций и цифровых технологий Самюэл Нартэ Джордж заявил: «В сотрудничестве с уголовным розыском полиции Ганы мы инициировали международные правовые действия».

По версии властей Ганы, Люльков без ведома женщин снимал с ними интимные видео и затем публиковал эти ролики в интернете с целью монетизации. В стране считают, что подобная деятельность нарушает закон о кибербезопасности.

Местные СМИ сообщили, что аналогичное расследование против Люлькова ведется и в Кении. На данный момент фамилия блогера отсутствует в базе Интерпола и в розыскной базе МВД России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, россиянина, обвиняемого в крупном мошенничестве при продаже автомобилей, передали российским властям после задержания в Болгарии в апреле 2025 года.

Черногорские власти ранее передали России обвиняемого в мошенничестве с договорами лизинга на сумму 280 млн рублей.