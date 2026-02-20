США блефуют о подводной слабости перед Китаем

Tекст: Александр Тимохин

Свежий доклад IISS – International Institute for Strategic Studies (Международный институт стратегических исследований) из Лондона сообщает следующее. С 2021 по 2025 год китайское судостроение обогнало американское и по количеству спущенных на воду подводных лодок (10 против семи), и по тоннажу (79 тыс. тонн против 55,5 тыс.). Опирались англичане на спутниковые фото. При этом в период с 2016 по 2020 год динамика была другая: Китай сдал три подлодки общим водоизмещением 23 тыс. тонн, а США – семь с водоизмещением 55 тыс. тонн.

Сегодня, отмечается в докладе, у Китая есть шесть атомных подлодок с баллистическими ракетами (ПЛАРБ), шесть атомных многоцелевых и 46 дизель-электрических. У США – 65 многоцелевых и 14 ПЛАРБ – «стратегов» типа «Огайо» (всего подлодок этого типа 18, но четыре из них переоборудованы в носители крылатых ракет и числятся как многоцелевые). При этом у США имеются серьезные организационные трудности в постройке новых атомных подлодок – сроки срываются и имеется перерасход бюджетов.

Доклад отмечает опасность современных китайских ПЛАРБ проекта 094, более современных, чем старые ракетоносцы, но упускает многоцелевую ПЛ, известную на Западе как «проект 095», которая по внешним признакам выглядит весьма опасным кораблем. Анализируя доклад, CNN указывает, что Китай заложил шесть подлодок с крылатыми ракетами, а впереди новое поколение ПЛАРБ, которое на Западе называют «проект 096» (видимо, они просто присваивают китайским подлодкам номера подряд), которое будет еще опаснее.

Далее CNN переходит к угрозам американскому доминированию – к 2030 году из-за выбывания из боевого состава подлодок типа «Лос-Анджелес» число американских многоцелевых ПЛ уменьшится до 47. Под угрозой и ядерное сдерживание. Строительство подлодки типа «Колумбия», идущей на замену «Огайо», самой свежей из которых «Луизиане» (USS Louisiana, SSBN-743) уже больше 28 лет, задерживается.

Американцы считают, что динамика изменения баланса сил между США и Китаем негативна. До 2030 года силы ВМС США будут уменьшаться, и только после 2030-го можно будет добиться некоторого их увеличения, Китай же все это время будет наращивать свою мощь. В качестве причины всего этого CNN приводит в пример выступление секретаря ВМС Джона Фелана, который указывает на упадок американского кораблестроения. Китайское же на подъеме.

На первый взгляд, перед нами повод порадоваться упадку американской морской мощи. На самом же деле картина гораздо более сложная.

Да, США находятся в серьезном кризисе. Действительно, соотношение сил между США и Китаем будет меняться в пользу Китая, в котором как раз судостроение процветает, опираясь на потребности экспортно-ориентированной промышленной экономики и требуемого ей объема морских перевозок.

Но есть масса нюансов, которые остались за рамками разгоняемого CNN алармизма. Тревога американцев выглядит неискренней. США уже прошли через столкновение со сверхдержавой, имевшей больше подлодок, чем они – с СССР. И они его выиграли. В конце 80-х годов советские подлодки отслеживались сразу после выхода из базы и имели немного шансов выиграть дуэль с приставленным к ним «охотником». Численное превосходство в современную эпоху не работает так же, как в начале прошлого века.

ВМС США – это система, где все связано со всем. Если палубный самолет обнаруживает крылатую ракету, то ее «видит» вся авианосная группа, каждый корабль, даже без включения радиолокаторов на излучение. И могут стрелять, пуская зенитные ракеты за сотни километров до цели. Такой же уровень системности ВМС США обеспечили и в подводной войне. Подлодка – это острие копья, и не более. За ней стоит система.

В 1978 году США вывели на орбиту спутник морской радиолокационной разведки Seasat (сокращение от слов Sea – море, и Satellite – спутник). Этот спутник мог обнаруживать не только корабли, но и кильватерные следы на воде, причем не только кораблей, но и недавно прошедших в наблюдаемом месте подлодок. После этого США навсегда засекретили работы по этой тематике.

Известно, что при поиске подлодок в наши дни американские самолеты патрульной авиации делают доворот на точку нахождения ПЛ до того, как сбросят в воду первый радиогидроакустический буй. И если точный вывод самолета в район нахождения подлодки можно списать на акустические системы освещения подводной обстановки (СОПО), состоящие из сетей донных гидрофонов, то вот этот доворот – нельзя.

Они видят с помощью РЛС и тепловизора и всплывший кильватерный след, и тепло от охлаждения атомного реактора.

Видны и электромагнитные аномалии, возникающие от движения ионов в соленой воде, порождаемого проходом подлодки через ее толщу. Видны и волны на поверхности, порождаемые тем, что подлодка «раздвигает» своим корпусом толщу воды.

Спутники и авиация – только часть системы глобальной противолодочной войны, которую американцы строили с пятидесятых годов прошлого века. Огромное значение имеет система глобальной гидроакустической разведки, ранее известная как IUSS/SOSUS. Система состоит из донных гидроакустических систем и центров анализа снимаемой с них информации. Долгое время считалось, что система была деактивирована после окончания холодной войны, но почти мгновенное установление факта катастрофы батискафа «Титан» силами ВМС США показало – они снова прослушивают Мировой океан и слышат там всё.

И конечно, надводные силы. В распоряжении ВМС США есть возможность использования так называемых кораблей гидроакустической разведки (КГАР) – специальных судов с очень большими буксируемыми протяженными гидроакустическими антеннами и излучателями низкочастотных акустических сигналов. Эти корабли могут «подсветить» акваторию размером с небольшое море и сделать видимой там любую подлодку, даже бесшумную.

К ней, помимо авиации, могут быть направлены надводные корабли, например, эсминцы типа «Арли Берк» некоторых серий, имеющие свою буксируемую гидроакустическую станцию и пару противолодочных вертолетов на борту. Вертолеты представляют угрозу и сами по себе, и могут летать с любого корабля, даже не способного бороться с подлодками.

Все эти силы работают в единой информационной сети. Слабый гидроакустический сигнал, излученный где-то далеко надводным кораблем, может принять подлодка на свою антенну, а «списанный» подлодкой гидроакустический «портрет» цели может быть загружен в память компьютеров на любой тактической единице – от корабля до самолета.

И вот на острие этого всего находится атомная подлодка. С обученным экипажем, проверенными торпедами и средствами гидроакустического противодействия. Эта подлодка имеет скрытность, пока превосходящую таковую у китайских подлодок, и возможность за счет всплывающего радиобуя выйти на связь с другими силами даже из-под воды.

Подготовка американцев высока и в части управления лодкой в бою, и в части борьбы за живучесть при боевых повреждениях. Их экипажи буквально вытаскивают свои лодки с того света.

И вот это все Китаю надо превзойти. Не числом подлодок, а системой, которая умеет воевать лучше, чем американская система. Которая превосходит ее во всем, а главное – в способности находить и уничтожать противника, не давая ему сделать то же самое. Дело не в числе подлодок.

Поэтому публичная паника американских СМИ выглядит сильно наигранной. Скорее всего, CNN просто помогает кому-то выбить из Конгресса деньги.

Китайцы все это понимают. Они тоже строят систему, и уже кое в чем превзошли США. Так, Китай имеет на орбите спутники, позволяющие с помощью лазера просвечивать с орбиты толщу воды и обнаруживать подводные возмущения, характерные для того места, где не так давно прошла подлодка. Китай вкладывается и в надводные силы, и в противолодочную авиацию.

Но превосходство дается нелегко, его нельзя достичь за короткий исторический срок. Особенно против тех, кто придумал современную подводную войну как таковую тогда, когда в Китае еще не знали, как построить автомобиль без иностранной помощи.

Получится ли у КНР или нет, мы не знаем. Но уже видно, что американцы явно собираются подстраховаться заранее и бьют тревогу за много лет до того, как она станет актуальной в реальности. Для России же важно, что эскалация подводного противостояния с КНР отнимает у США ресурсы, которые они в другом случае могли бы использовать против нашей страны.