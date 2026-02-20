  • Новость часаВерховный суд США признал введение пошлин Трампа превышением полномочий
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Будет ли Франция отвоевывать Африку

    Нигер объявил войну Франции – с такими заголовками вышли миллионы публикаций. Формально это не так, да и вообще не очень понятно, с кем Нигер собрался воевать: французских войск в стране нет. Однако война Африки с колониализмом, действительно, продолжается.

    4 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему зумеры оказались глупее родителей

    Цифровой мир – это мир информации, а не знаний. В чем тут разница, молодежь просто не может взять в толк. С их точки зрения, информация и знания – это одно и то же.

    17 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев В визите Вэнса в Армению и Азербайджан больше шума

    Алармизм в патриотическом сегменте сети по итогам визита американского вице-президента в Закавказье зашкаливает. Кажется, американская пропаганда со своими нарративами об «изменении баланса сил на Кавказе» многих комментаторов просто околдовала.

    0 комментариев
    20 февраля 2026, 18:28 • Справки

    Когда сажать огурцы на рассаду в 2026 году: сроки посева по регионам, лунный календарь и правила выращивания

    @ Артур Лебедев/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Огурцы – одна из самых популярных огородных культур, но получить ранний и обильный урожай можно только при правильном выборе сроков посева. В 2026 году основные работы с рассадой огурцов приходятся на март–май, в зависимости от региона и типа выращивания. В среднем огурцы сеют за 20–25 дней до высадки на постоянное место. Для средней полосы оптимальный срок – середина апреля, для теплицы – середина марта, а для южных регионов – вторая декада марта. При этом температура почвы должна прогреться до +16…+18 °C, иначе рассада не приживется.

    Когда сажать огурцы на рассаду в 2026 году: основные сроки

    Огурцы очень быстро развиваются: от всходов до готовой к высадке рассады проходит всего 20–25 дней. Переращивать их нельзя – переросшие растения плохо приживаются и дольше болеют после пересадки.

    Главный ориентир – температура почвы, которая должна быть не ниже +16…+18 °C на глубине посадки, а ночная температура воздуха стабильно держаться выше +15 °C.

    В южных регионах сеять огурцы на рассаду можно уже во второй декаде марта, чтобы к середине апреля высадить их в открытый грунт.

    В средней полосе, включая Подмосковье, оптимальные сроки приходятся на середину апреля, когда почва начинает активно прогреваться.

    На Урале, в Сибири и Ленинградской области торопиться не стоит: здесь посев проводят в начале мая, чтобы избежать повреждения всходов возвратными заморозками.

    На Дальнем Востоке из-за специфики климата сроки сдвигаются к концу мая.

    Важно понимать, что эти сроки ориентировочные, и в каждом конкретном году погода может вносить коррективы, поэтому всегда нужно следить за прогнозом и реальной температурой почвы.

    Когда сажать огурцы в теплицу и в открытый грунт

    Выбор времени посева напрямую зависит от того, куда вы планируете высаживать рассаду. Для отапливаемых теплиц, где почва прогревается раньше, посев можно начинать с середины марта, чтобы получить самый ранний урожай уже в мае. В неотапливаемых теплицах земля прогревается медленнее, поэтому оптимальные сроки сдвигаются на начало или середину апреля.

    Для открытого грунта самый массовый сезон приходится на середину апреля – начало мая, причем здесь особенно важно дождаться момента, когда минует угроза возвратных заморозков, так как даже небольшой минус ночью может уничтожить все посадки.

    В любом случае перед высадкой рассады рекомендуется измерить температуру почвы на глубине 10–15 см, и только убедившись, что она достигла нужных значений, приступать к работам.

    Благоприятные дни для посадки огурцов в 2026 году по лунному календарю

    Многие огородники сверяются с фазами Луны при посеве, и для огурцов, как культуры с плодами над землей, наиболее благоприятными считаются дни растущей Луны. В 2026 году астрологи рекомендуют обратить внимание на следующие даты:

    • Март 2026. Благоприятные дни – 7, 8, 9, 17, 21, 22, 26, 27 марта. Неблагоприятные дни – 3, 19 марта.

    • Апрель 2026. Благоприятные дни – 1, 3, 4, 5, 14, 15, 19, 22, 23, 29, 30 апреля. Неблагоприятные дни – 2, 17 апреля.

    • Май 2026. Благоприятные дни – 2, 9, 10, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30 мая. Неблагоприятные дни – 1, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 31 мая.

    Важно помнить, что лунный календарь – это вспомогательный ориентир, а не строгое правило. Если посеять в благоприятный день, но не обеспечить растениям тепло, свет и правильный уход, хорошего урожая не будет. Главными факторами всегда остаются температура, влажность и качество семян.

    Как рассчитать сроки посадки огурцов самостоятельно

    Чтобы точно определить дату посева для своего региона и своих условий, можно воспользоваться простой формулой. От предполагаемой даты высадки рассады в грунт нужно отнять возраст рассады, который составляет 20–25 дней, и добавить время на прорастание семян – обычно это три–пять дней.

    Например, если вы планируете высадить огурцы в открытый грунт 1 июня, отнимаем 25 дней и получаем 7 мая, затем отнимаем еще пять дней на всходы и получаем 2 мая – значит, сеять огурцы для этого региона нужно в первых числах мая.

    Если высадка в теплицу планируется на 10 мая, то посев сдвигается на 10–15 апреля. Этот простой расчет позволяет избежать как слишком раннего посева, ведущего к перерастанию рассады, так и запоздалого, из-за которого урожай созреет слишком поздно.

    Почему огурцы лучше выращивать через рассаду

    У рассадного метода есть несколько важных преимуществ, которые делают его предпочтительным для большинства регионов России. Рассада позволяет получить первый урожай на две–три недели раньше, чем при прямом посеве семян в грунт, что особенно ценно в условиях короткого лета. Кроме того, молодые всходы в открытом грунте очень уязвимы для весенних заморозков, а окрепшая рассада лучше переносит стресс и быстрее адаптируется после пересадки.

    Рассадный метод также экономит семена, так как вы сразу видите, какие растения взошли, и можете отбраковать слабые, оставив самые крепкие. При этом в южных регионах, где тепло приходит рано, вполне допустимо сеять огурцы сразу в грунт, но в средней полосе и севернее рассадный метод однозначно предпочтительнее и дает более стабильные результаты.

    Как выбрать сорт огурцов в 2026 году: ранние, средние и поздние

    Выбор сорта огурцов напрямую влияет на сроки посева и конечный результат, поэтому к этому вопросу нужно подойти ответственно. Ранние сорта и гибриды, такие как «Кураж F1», «Герман F1», «Маша F1», созревают за 32–44 дня и идеально подходят для всех регионов, особенно для северных, где важно получить урожай до наступления холодов.

    Среднеспелые сорта, например «Апрельский F1», «Конкурент», «Родничок F1», требуют 45–50 дней для созревания и считаются универсальными, подходящими и для теплиц, и для открытого грунта.

    Поздние сорта, такие как «Феникс» или «Победитель», созревают более 50 дней и отличаются длительным плодоношением и повышенной устойчивостью к болезням, но подходят только для южных регионов или для выращивания в теплицах.

    Для теплиц лучше выбирать партенокарпические гибриды, не требующие опыления, а для открытого грунта – пчелоопыляемые сорта, которые обычно имеют лучший вкус. Специалисты советуют выбирать сорта и гибриды, рекомендованные для вашего конкретного региона, так как они лучше адаптированы к местным климатическим условиям и меньше болеют.

    Нужно ли обрабатывать семена перед посевом

    Многие современные семена, особенно гибриды первого поколения, продаются уже обработанными, и на упаковке обычно есть пометка «не замачивать» или «инкрустированные». Такие семена сеют сухими, чтобы не смыть защитную оболочку. Если же семена обычные, необработанные, рекомендуется провести простую предпосевную подготовку.

    Сначала семена обеззараживают, замачивая их в однопроцентном растворе марганцовки на 15–20 минут, после чего тщательно промывают чистой водой – это защищает будущие растения от грибковых заболеваний. Затем полезно проверить семена на всхожесть, опустив их в подсоленную воду: всплывшие экземпляры обычно пустые, их лучше выбросить.

    После этого семена заворачивают во влажную ткань и держат в тепле при температуре +25…+27 °C до проклевывания, что обычно занимает два–три дня, и пророщенные семена высевают в грунт, где они дают быстрые и дружные всходы.

    Как правильно посадить огурцы на рассаду: пошаговая схема

    Огурцы очень плохо переносят пикировку, поэтому их сразу сажают в отдельные емкости объемом 300–500 мл, лучше всего в торфяные горшочки или торфяные таблетки, которые позволяют высаживать рассаду в грунт, не травмируя корни. Почва должна быть рыхлой, питательной и нейтральной кислотности, для чего подойдет магазинный грунт для рассады или самостоятельно приготовленная смесь из дерновой земли, перегноя и песка.

    В центре каждой емкости делают лунку глубиной до 1 см, кладут одно пророщенное семечко или два сухих семени, чтобы потом оставить самое сильное растение, присыпают землей и слегка уплотняют. После посева почву аккуратно увлажняют из пульверизатора теплой водой, накрывают стаканчики пленкой или стеклом и ставят в самое теплое место с температурой +26…+27 °C. Как только появляются петельки всходов, пленку сразу снимают, а рассаду переставляют на самый светлый подоконник, чтобы она не вытягивалась.

    Уход за рассадой огурцов после всходов

    После появления всходов уход за рассадой огурцов имеет свои особенности, от которых зависит здоровье будущих растений. В первые 3–4 дня температуру нужно понизить до +12…+16 °C, чтобы корни начали активно развиваться, а надземная часть не вытягивалась, затем температуру повышают до +18…+20 °C днем и не ниже +15 °C ночью. Огурцам требуется 10–12 часов света в сутки, поэтому в марте и апреле, когда естественного освещения недостаточно, рассаду обязательно досвечивают фитолампами.

    Поливают растения только теплой отстоянной водой, лучше в поддон или под корень, не попадая на листья, поддерживая почву влажной, но не мокрой, так как перелив приводит к загниванию корней и болезни «черная ножка».

    Примерно за неделю до высадки рассаду начинают закаливать, вынося на балкон или веранду сначала на 1–2 часа, а затем постепенно увеличивая время пребывания на открытом воздухе, что помогает растениям легче адаптироваться после пересадки.

    Когда высаживать рассаду огурцов в грунт в 2026 году

    Готовая к высадке рассада огурцов имеет возраст 13–20 дней, два–три настоящих листа и крепкий, невытянутый стебель, и очень важно не передержать ее в домашних условиях дольше этого срока. Высаживать растения можно только после того, как почва на глубине посадки прогреется минимум до +16 °C, а угроза возвратных заморозков полностью минует, при этом температура воздуха днем должна стабильно держаться выше +20 °C.

    При посадке между растениями в ряду оставляют 25–45 см в зависимости от сорта, а между рядами – 80–100 см, заглублять рассаду не стоит, лучше сажать на том же уровне, что они росли в стаканчике. В первые три–пять дней после высадки рассаду желательно прикрывать спанбондом или другим укрывным материалом, особенно в ночное время, чтобы защитить от возможных перепадов температуры.

    Как ухаживать за огурцами после высадки

    После высадки огурцам требуется регулярный и правильный уход, который обеспечит хороший урожай. Поливают огурцы часто и обильно, только теплой водой, лучше всего вечером: в начале роста достаточно два раза в неделю, а во время цветения и плодоношения полив учащают до ежедневного или через день.

    Если почва была хорошо заправлена органикой с осени, можно обойтись без подкормок, но при необходимости используют комплексные удобрения, проводя первую подкормку через две недели после высадки, вторую – в начале цветения, а третью – в период массового плодоношения. За сезон проводят два окучивания, чтобы стимулировать рост дополнительных корней, а при появлении вредителей, таких как тля или паутинный клещ, применяют безопасные биопрепараты, избегая химии в период плодоношения.

    Частые ошибки при выращивании огурцов

    Даже опытные огородники иногда допускают ошибки, которые могут свести на нет все усилия по выращиванию огурцов. Самая распространенная из них – слишком ранний посев, из-за которого рассада перерастает, вытягивается, хуже приживается и дольше болеет после пересадки, что в итоге задерживает плодоношение.

    Не менее опасна высадка в холодную непрогретую почву – растения либо погибают, либо надолго замирают в росте, так и не дав полноценного урожая. Загущенные посадки приводят к плохому проветриванию и быстрому распространению грибковых заболеваний, а перелив – к загниванию корней и появлению корневых гнилей.

    Важно также помнить, что огурцы очень чувствительны к холоду и сквознякам, поэтому место для них нужно выбирать самое защищенное и солнечное.

    Главное: когда сеять огурцы на рассаду в 2026 году – кратко

    • Главное правило: огурцы на рассаду сеют за 20–25 дней до планируемой высадки на постоянное место, учитывая климат региона.

    • Для средней полосы оптимальные сроки посева приходятся на середину апреля.

    • Для теплиц:

      • отапливаемые теплицы – посев с середины марта;

      • неотапливаемые теплицы – посев в начале или середине апреля.

    • Для Урала, Сибири и Ленинградской области посев проводят в начале мая, когда установится устойчивое тепло.

    • Почва к моменту высадки должна прогреться минимум до +16 °C, а угроза возвратных заморозков полностью миновать.

    • Благоприятные дни по лунному календарю 2026 года:

      • март: 7–9, 17, 21, 22, 26, 27;

      • апрель: 1, 3–5, 14, 15, 19, 22, 23, 29, 30;

      • май: 2, 9, 10, 20, 22, 25–30.

    • Главный ориентир: не лунный календарь, а реальные погодные условия, температура почвы и качество ухода за растениями.

    Сколько должны стоить новые автомобили Volga

    В 2026 году стартуют продажи новых автомобилей под отечественным брендом Volga. Это образ большой и престижной машины, недоступная мечта многих советских людей. Однако скрываться за ним будет китайская начинка. Этот проект уже не первая и даже не вторая, а третья попытка возродить этот бренд из СССР. Получится ли на этот раз? Подробности

    Канцлер Германии отомстил Трампу встречей со следующим президентом США

    Между властями США и Германии назрел серьезный конфликт, вызванный желанием канцлера Фридриха Мерца отомстить президенту Дональду Трампу и завязать отношения с тем, кого называют следующим хозяином Белого дома. Теперь Трамп отомстит в ответ. Мстительность – это очень ценная его черта с точки зрения интересов России. Подробности

    Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье

    В то время как на Запорожском направлении российские войска уверенно продвигаются вперед, на отдельных его участках ВСУ предпринимают попытки встречных контратак. Как выглядят эти попытки, насколько они результативны и почему в итоге приведут лишь к сжиганию украинских резервов? Подробности

    США блефуют о подводной слабости перед Китаем

    Американские СМИ бьют тревогу – согласно докладу авторитетной организации, впервые Китай обогнал США по количеству спускаемых на воду подводных лодок. С одной стороны, это действительно признак кризиса американских ВМС. Но при более внимательном рассмотрении легко заметить, что реальная причина таких публикаций – вовсе не слабость США. Подробности

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    • Воспитательницы показали, как остановили нападение на детский сад

      В детском саду в Бугуруслане Оренбургской области воспитательница Лия Наилевна Галеева и учитель музыки Людмила Юрьевна Платонова спасли десять малышей от вооруженного ножом мужчины, ворвавшегося в детсад. Как защищали детей и боролись с нападавшим героические женщины рассказали спецкору газеты ВЗГЛЯД Юрию Васильеву.

    • Зеленский пытается сменить власть в Венгрии

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил власти Украины в попытке вмешаться в венгерские выборы. Прямо говоря, в Киеве буквально мечтают сменить власть в этой стране. И скоро эти мечты, возможно, осуществятся.

    • «Крупнейшая оплошность» канцлера Германии

      «Вполне вероятно, что это крупнейшая оплошность Фридриха Мерца на сегодняшний день», – заявил спецпосланник президента США Ричард Гренелл, комментируя политику канцлера Германии. Гренелл – доверенное лицо Дональда Трампа, и он знает, о чем говорит. Что же произошло?

