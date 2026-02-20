  • Новость часаВ Москве задержали подростков за поджоги служебных автомобилей
    Раскрыт механизм доступа западных спецслужб к перепискам в Telegram
    Генштаб назвал новые тенденции в боевых действиях
    Российская фигуристка Петросян заявила о стыде за выступление на Олимпиаде
    В результате атаки беспилотников ВСУ на Севастополь погиб мужчина
    Генштаб озвучил общие потери украинских войск с начала СВО
    Трамп дал Ирану 15 дней на сделку с США
    Еврокомиссия собралась узаконить захват танкеров с российской нефтью
    Президент Польши отменил льготы и помощь для украинских беженцев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему зумеры оказались глупее родителей

    Цифровой мир – это мир информации, а не знаний. В чем тут разница, молодежь просто не может взять в толк. С их точки зрения, информация и знания – это одно и то же.

    Юрий Мавашев Юрий Мавашев В визите Вэнса в Армению и Азербайджан больше шума

    Алармизм в патриотическом сегменте сети по итогам визита американского вице-президента в Закавказье зашкаливает. Кажется, американская пропаганда со своими нарративами об «изменении баланса сил на Кавказе» многих комментаторов просто околдовала.

    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Британская военная стратегия повторяет свои ошибки

    Навязанное Лондоном ВСУ противостояние под Крынками, когда украинские морпехи пытались, ни на что ни глядя, держать плацдармы на нашей стороне Днепра, теряя людей в крайне невыгодных для себя пропорциях, напоминает операцию Первой мировой войны в Галлиполи до зубовного скрежета.

    20 февраля 2026, 08:40 • Экономика

    Сколько должны стоить новые автомобили Volga

    Сколько должны стоить новые автомобили Volga
    @ vk.com/volga_auto_official

    Tекст: Ольга Самофалова

    В 2026 году стартуют продажи новых автомобилей под отечественным брендом Volga. Это образ большой и престижной машины, недоступная мечта многих советских людей. Однако скрываться за ним будет китайская начинка. Этот проект уже не первая и даже не вторая, а третья попытка возродить этот бренд из СССР. Получится ли на этот раз?

    В 2026 году свет увидят новые автомобили под брендом Volga. Их производство будет запущено во втором квартале этого года на автозаводе в Нижнем Новгороде, где ранее по лицензии выпускали модели Skoda и Volkswagen. Сам завод принадлежал группе ГАЗ. Старт продаж намечен на третий квартал 2026 года. На первоначальном этапе линейка бренда будет состоять из трех моделей сегментов D-SUV, C-SUV и D-седан, сообщила пресс-служба компании «Производство легковых автомобилей» (ПЛА), которая владеет эксклюзивными правами на бренд Volga и отвечает за реализацию проекта.

    Мощность автозавода рассчитана на производство 110 тыс. машин в год. ПЛА планирует постепенно наращивать объемы выпуска до плана. Цены обещают назвать только ближе к старту продаж.

    Это уже третья попытка возродить советский бренд Volga. Первый раз еще в 2008 году компания ГАЗ создала седан Volga Siber. В его основу лег американский Chrysler Sebring предыдущего на тот момент поколения, так как ГАЗ выкупил его конструкцию и технологическую оснастку у концерна DaimlerChrysler. Но уже в 2010 году производство Volga Siber было остановлено из-за низкого спроса, дорогих импортных комплектующих. Проект был убыточным. Всего было произведено около девяти тысяч машин при мощности завода в 65 тысяч, нераспроданные модели отправили работать в такси в Краснодарский край.

    Вторая попытка состоялась буквально недавно – в 2024 году на выставке в Нижнем Новгороде было представлено три автомобиля под брендом «Волга». Проектом занималась тоже компания ПЛА.

    Это были переделанные китайский седан и два кроссовера китайской марки Changan. Российскую новинку показали премьер-министру России Михаилу Мишустину, который увидел, что на колесе машины остался бренд Changan. Тогда он потребовал начать локализацию компонентов в России.

    Однако производство этих моделей, намеченное на 2025 год, так и не состоялось. Более того, теперь эксперты говорят о том, что под брендом Volga скрываются автомобили не китайского бренда Changan, а китайского бренда Geely. За базу новых «Волг» могут быть взяты модели Geely Preface и Tugella и довольно популярный в России Geely Monjaro.

    «Если под новыми моделями Volga действительно скрываются перелицованные модели Geely, включая Monjaro и близкие по классу кроссоверы, то с точки зрения рынка выбор выглядит логичным. Сегменты C-SUV и D-SUV сейчас самые востребованные в России. Именно кроссоверы обеспечивают основную часть продаж у китайских брендов. Monjaro как класс уже доказал свою привлекательность по сочетанию размеров, оснащения и статуса. Покупатель в этом сегменте готов платить за комфорт, полный привод и современные опции. Поэтому сам выбор платформ и классов обоснован. Риск здесь не в спросе, а в том, насколько удачно Volga сможет отстраниться по цене и восприятию от прямых китайских аналогов», – считает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

    «Два кроссовера разных размеров и типов привода, а также седан выглядят логичным выбором, который закрывает основные потребности среднего потребителя, включая службы такси и каршеринга», – говорит Иван Надин, руководитель проекта «Аукцион автомобильного маркетплейса FRESH».

    Что касается мощности нижегородского автозавода в 110 тыс. машин в год, то на старте выйти на такие объемы будет сложно, но по мере насыщения дилерской сети и узнаваемости бренда это возможно,

    считает Чернов. Основной объем придется, скорее всего, на D-SUV, условный аналог Monjaro. Второе место по популярности, скорее всего, займет более компактный C-SUV, а седан D-класса будет самым нишевым продуктом, так как спрос на седаны в России устойчиво ниже, чем на кроссоверы. Спрос на седан возможен за счет корпоративного сектора – такси и каршеринга.

    Самое интересное и для покупателей, и для рынка – это цена. Сколько же должны стоить новые модели Volga, чтобы у них, наконец, случился успех на российском рынке?

    «Чтобы проект был успешным, Volga должна стоить заметно дешевле прямых импортных аналогов и не дороже локальных конкурентов. Для D-SUV комфортный диапазон примерно 3,5–4,5 млн рублей для массовых комплектаций, для C-SUV в районе 2,8–3,5 млн рублей, а стоимость седана должна составлять около 2,5–3,2 млн рублей. Если цены уйдут выше, особенно без уникальных опций, продажи будут даваться тяжело. Российский покупатель сейчас очень чувствителен к соотношению цены и оснащения», – говорит Чернов.

    «Если будет такая же цена, как у похожих моделей из Китая, продающихся у официальных дилеров, то это будет печаль. Можно предположить, что процент тех, кто готов доплачивать именно за бренд «Волга», не очень велик. Чиновники не в счет, тем более их выбор часто определяют другие люди.

    Если «Волга» будет позволять экономить покупателю три четверти утильсбора – тогда совсем другое дело. Добавьте хорошие условия по гарантии и льготные кредиты – и рынок ваш. У проекта есть все данные для успеха, что не дает, однако, никаких его гарантий. «Волга» это уже проходила – вместе с «Сайбером»,

    – рассуждает Надин.

    Конечно, на успех проекта важную роль будет играть экономический фактор. «Высокая ставка сдерживает спрос на дорогие автомобили, особенно через автокредиты. Даже умеренное снижение ставки к концу года может немного поддержать продажи, но эффект будет не мгновенным. Важны также уровень локализации и стабильность поставок компонентов, развитие дилерской сети, доступность сервиса и запчастей, а также прозрачная гарантийная политика. Также большое значение будут иметь доверие к бренду и отсутствие резких ценовых скачков», – говорит Чернов.

    Что касается выбора старого советского бренда вместо создания нового, то это эксперты считают вполне понятным с точки зрения маркетинга. «Название Volga хорошо узнаваемо, вызывает ассоциации с крупным и статусным автомобилем. Это может помочь на старте, особенно у более взрослой аудитории», – говорит Чернов.

    «Волга» не такой радостный бренд, как «Чайка», но и явного шлейфа негатива за ним нет. Впрочем, у 21-й и 24-й модели разный имидж. Первая ближе к Гагарину, вторая – к людям в сером, по кино.

    Что такое «Волга» во времена СССР? Большая, престижная, но архаичная по конструкции машина. Требует внимания, но в умелых руках служит вечно. А вот какой образ «Волги» в голове у 30-летних – вопрос»,

    – замечает Надин.

    «Есть риски, что если продукт не будет соответствовать ожиданиям, брендовая память сыграет против проекта. Кроме того, есть опасность, что Volga будет восприниматься просто как «китайская машина с российским шильдиком», а в таком случае ценность бренда быстро размоется. Успех здесь зависит от того, сможет ли проект со временем предложить реальные отличия, а не только знакомое имя», – заключает Чернов.

    Неопознанный самолет из США залетел в Россию
    Telegraph: Зеленский опасается Мединского из-за его жесткой позиции
    Мужчина в Харькове сменил пол ради спасения от мобилизации
    Британская полиция пояснила статус бывшего принца Эндрю
    Известный американский астрофизик застрелен на пороге собственного дома
    Вертолет пропал в Амурской области в тайге с сопками и горами
    Жителям Центральной России пообещали мощную оттепель

    Канцлер Германии отомстил Трампу встречей со следующим президентом США

    Между властями США и Германии назрел серьезный конфликт, вызванный желанием канцлера Фридриха Мерца отомстить президенту Дональду Трампу и завязать отношения с тем, кого называют следующим хозяином Белого дома. Теперь Трамп отомстит в ответ. Мстительность – это очень ценная его черта с точки зрения интересов России. Подробности

    Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье

    В то время как на Запорожском направлении российские войска уверенно продвигаются вперед, на отдельных его участках ВСУ предпринимают попытки встречных контратак. Как выглядят эти попытки, насколько они результативны и почему в итоге приведут лишь к сжиганию украинских резервов? Подробности

    Залужный начал контрнаступление на Зеленского

    Случилось то, чего Владимир Зеленский ждал и боялся: бывший главком ВСУ и нынешний посол Украины в Великобритании Валерий Залужный идет в большую политику, чтобы стать президентом. Сам он этого пока не подтверждает. Но уже нанес по Зеленскому сокрушительный удар в самое больное место. Больнее его била только российская армия. Подробности

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    • Зеленский пытается сменить власть в Венгрии

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил власти Украины в попытке вмешаться в венгерские выборы. Прямо говоря, в Киеве буквально мечтают сменить власть в этой стране. И скоро эти мечты, возможно, осуществятся.

    • «Крупнейшая оплошность» канцлера Германии

      «Вполне вероятно, что это крупнейшая оплошность Фридриха Мерца на сегодняшний день», – заявил спецпосланник президента США Ричард Гренелл, комментируя политику канцлера Германии. Гренелл – доверенное лицо Дональда Трампа, и он знает, о чем говорит. Что же произошло?

    • Новый раунд переговоров с Украиной: главное

      Во вторник стартуют двухдневные переговоры между представителями России, Украины и США в швейцарской Женеве. В их преддверии Владимир Зеленский устроил сеанс неслыханной наглости. Чего теперь ждать?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Масленица в 2026 году: какой сегодня день Масленичной недели, точные даты и главные традиции праздника

      Масленичная неделя в 2026 году проходит с 16 по 22 февраля и традиционно предшествует началу Великого поста. Каждый день праздника имеет собственное название и обрядовый смысл – от «Встречи» до Прощеного воскресенья. Рассказываем, какой сегодня день Масленицы, какие даты приходятся на каждый этап седмицы, что принято делать по традиции и как правильно подготовиться к завершению праздничной недели.

    • Что такое ключевая ставка ЦБ РФ простыми словами: на что влияет и какой уровень сейчас, в 2026 году

      Ключевая ставка Центрального банка – один из главных показателей экономики, который влияет на проценты по кредитам и вкладам, инфляцию и общую стоимость денег. Когда ЦБ РФ повышает или снижает ставку, изменения ощущают и банки, и бизнес, и обычные заемщики. Так что же такое ключевая ставка, на каком она уровне в феврале 2026 года и как менялись решения регулятора в последние годы? В справочном материале газеты ВЗГЛЯД собраны актуальные данные и ключевые факты.

    • Сретение Господне 15 февраля 2026: большой церковный праздник, история, смысл и приметы

      В воскресенье, 15 февраля 2026 года, православные христиане отмечают Сретение Господне – один из главных двунадесятых праздников церковного календаря. Этот церковный праздник имеет фиксированную дату и ежегодно приходится на 40-й день после Рождества Христова. Сретение Господне связано с евангельским событием встречи младенца Иисуса со старцем Симеоном в Иерусалимском храме и символизирует встречу человека с Богом. В этот день верующие вспоминают духовный смысл праздника, соблюдают особые традиции и интересуются, что можно и что нельзя делать на Сретение Господне.

    • Из-за «файлов Эпштейна» под британским премьером зашаталось кресло

      Наибольший политический ущерб от публикаций так называемых файлов Эпштейна – множества документов, касающихся связей покойного педофила и сутенера – понесло на данный момент правительство Великобритании. Ближайший советник премьер-министра страны Морган Максуини уже подал в отставку, и многие уверены, что такой же финал грозит и самому премьеру Киру Стармеру.

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

