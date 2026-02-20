Сколько должны стоить новые автомобили Volga

Tекст: Ольга Самофалова

В 2026 году свет увидят новые автомобили под брендом Volga. Их производство будет запущено во втором квартале этого года на автозаводе в Нижнем Новгороде, где ранее по лицензии выпускали модели Skoda и Volkswagen. Сам завод принадлежал группе ГАЗ. Старт продаж намечен на третий квартал 2026 года. На первоначальном этапе линейка бренда будет состоять из трех моделей сегментов D-SUV, C-SUV и D-седан, сообщила пресс-служба компании «Производство легковых автомобилей» (ПЛА), которая владеет эксклюзивными правами на бренд Volga и отвечает за реализацию проекта.

Мощность автозавода рассчитана на производство 110 тыс. машин в год. ПЛА планирует постепенно наращивать объемы выпуска до плана. Цены обещают назвать только ближе к старту продаж.

Это уже третья попытка возродить советский бренд Volga. Первый раз еще в 2008 году компания ГАЗ создала седан Volga Siber. В его основу лег американский Chrysler Sebring предыдущего на тот момент поколения, так как ГАЗ выкупил его конструкцию и технологическую оснастку у концерна DaimlerChrysler. Но уже в 2010 году производство Volga Siber было остановлено из-за низкого спроса, дорогих импортных комплектующих. Проект был убыточным. Всего было произведено около девяти тысяч машин при мощности завода в 65 тысяч, нераспроданные модели отправили работать в такси в Краснодарский край.

Вторая попытка состоялась буквально недавно – в 2024 году на выставке в Нижнем Новгороде было представлено три автомобиля под брендом «Волга». Проектом занималась тоже компания ПЛА.

Это были переделанные китайский седан и два кроссовера китайской марки Changan. Российскую новинку показали премьер-министру России Михаилу Мишустину, который увидел, что на колесе машины остался бренд Changan. Тогда он потребовал начать локализацию компонентов в России.

Однако производство этих моделей, намеченное на 2025 год, так и не состоялось. Более того, теперь эксперты говорят о том, что под брендом Volga скрываются автомобили не китайского бренда Changan, а китайского бренда Geely. За базу новых «Волг» могут быть взяты модели Geely Preface и Tugella и довольно популярный в России Geely Monjaro.

«Если под новыми моделями Volga действительно скрываются перелицованные модели Geely, включая Monjaro и близкие по классу кроссоверы, то с точки зрения рынка выбор выглядит логичным. Сегменты C-SUV и D-SUV сейчас самые востребованные в России. Именно кроссоверы обеспечивают основную часть продаж у китайских брендов. Monjaro как класс уже доказал свою привлекательность по сочетанию размеров, оснащения и статуса. Покупатель в этом сегменте готов платить за комфорт, полный привод и современные опции. Поэтому сам выбор платформ и классов обоснован. Риск здесь не в спросе, а в том, насколько удачно Volga сможет отстраниться по цене и восприятию от прямых китайских аналогов», – считает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

«Два кроссовера разных размеров и типов привода, а также седан выглядят логичным выбором, который закрывает основные потребности среднего потребителя, включая службы такси и каршеринга», – говорит Иван Надин, руководитель проекта «Аукцион автомобильного маркетплейса FRESH».

Что касается мощности нижегородского автозавода в 110 тыс. машин в год, то на старте выйти на такие объемы будет сложно, но по мере насыщения дилерской сети и узнаваемости бренда это возможно,

считает Чернов. Основной объем придется, скорее всего, на D-SUV, условный аналог Monjaro. Второе место по популярности, скорее всего, займет более компактный C-SUV, а седан D-класса будет самым нишевым продуктом, так как спрос на седаны в России устойчиво ниже, чем на кроссоверы. Спрос на седан возможен за счет корпоративного сектора – такси и каршеринга.

Самое интересное и для покупателей, и для рынка – это цена. Сколько же должны стоить новые модели Volga, чтобы у них, наконец, случился успех на российском рынке?

«Чтобы проект был успешным, Volga должна стоить заметно дешевле прямых импортных аналогов и не дороже локальных конкурентов. Для D-SUV комфортный диапазон примерно 3,5–4,5 млн рублей для массовых комплектаций, для C-SUV в районе 2,8–3,5 млн рублей, а стоимость седана должна составлять около 2,5–3,2 млн рублей. Если цены уйдут выше, особенно без уникальных опций, продажи будут даваться тяжело. Российский покупатель сейчас очень чувствителен к соотношению цены и оснащения», – говорит Чернов.

«Если будет такая же цена, как у похожих моделей из Китая, продающихся у официальных дилеров, то это будет печаль. Можно предположить, что процент тех, кто готов доплачивать именно за бренд «Волга», не очень велик. Чиновники не в счет, тем более их выбор часто определяют другие люди.

Если «Волга» будет позволять экономить покупателю три четверти утильсбора – тогда совсем другое дело. Добавьте хорошие условия по гарантии и льготные кредиты – и рынок ваш. У проекта есть все данные для успеха, что не дает, однако, никаких его гарантий. «Волга» это уже проходила – вместе с «Сайбером»,

– рассуждает Надин.

Конечно, на успех проекта важную роль будет играть экономический фактор. «Высокая ставка сдерживает спрос на дорогие автомобили, особенно через автокредиты. Даже умеренное снижение ставки к концу года может немного поддержать продажи, но эффект будет не мгновенным. Важны также уровень локализации и стабильность поставок компонентов, развитие дилерской сети, доступность сервиса и запчастей, а также прозрачная гарантийная политика. Также большое значение будут иметь доверие к бренду и отсутствие резких ценовых скачков», – говорит Чернов.

Что касается выбора старого советского бренда вместо создания нового, то это эксперты считают вполне понятным с точки зрения маркетинга. «Название Volga хорошо узнаваемо, вызывает ассоциации с крупным и статусным автомобилем. Это может помочь на старте, особенно у более взрослой аудитории», – говорит Чернов.

«Волга» не такой радостный бренд, как «Чайка», но и явного шлейфа негатива за ним нет. Впрочем, у 21-й и 24-й модели разный имидж. Первая ближе к Гагарину, вторая – к людям в сером, по кино.

Что такое «Волга» во времена СССР? Большая, престижная, но архаичная по конструкции машина. Требует внимания, но в умелых руках служит вечно. А вот какой образ «Волги» в голове у 30-летних – вопрос»,

– замечает Надин.

«Есть риски, что если продукт не будет соответствовать ожиданиям, брендовая память сыграет против проекта. Кроме того, есть опасность, что Volga будет восприниматься просто как «китайская машина с российским шильдиком», а в таком случае ценность бренда быстро размоется. Успех здесь зависит от того, сможет ли проект со временем предложить реальные отличия, а не только знакомое имя», – заключает Чернов.