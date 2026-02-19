Tекст: Дмитрий Бавырин

Генерал Валерий Залужный, как и другие генералы, воевать умеет и знает, что война, как говорил герой фильма «А зори здесь тихие», это не кто кого перестреляет, а кто кого «передумает».

Сидя в Лондоне и делая вид, будто вышел из игры, бывший главком ВСУ ждал момента для удара по противнику, а теперь, выждав, атакует с фланга. Событие потенциально историческое, поскольку его противник не кто иной, как Владимир Зеленский.

Вся политическая Украина знает, что между ними вражда. Знает, что Зеленский убрал Залужного с поста главкома и принудил к почетной ссылке в Британию из-за ревности к популярности генерала. Знает, что это не помогло, и бывший главком по всем соцопросам обходит просроченного президента на гипотетических выборах.

Поэтому в Киеве ждали, когда посол из Лондона нанесет по криворожцу политический удар и выдвинется на украинскую столицу, чтобы стать не просто главнокомандующим ВСУ, а верховным главнокомандующим.

По законам военной тактики удар должен быть нанесен при соблюдении трех условий – накоплены резервы, ослаб противник и настал момент, когда удара ждут менее всего. Генерал Залужный считает, что этот момент – сейчас.

Интервью бывшего главкома агентству The Associated Press (АР) выходит далеко за пределы того, что может позволить дипломатический работник в отношении президента своей страны. С расчетом, что Залужный будет соблюдать посольские правила, его и сослали в послы, а не куда-нибудь, где можно наговорить лишнего.

Теперь все предохранители перегорели, круче уже не скажешь: Залужный возложил на Зеленского полную ответственность за военные поражения Украины. То, что между ними, это тоже война – на уничтожение.

Воспоминания генерала содержат немало пикантных подробностей, но особо выделяется история про то, как Залужный в присутствии британских офицеров угрожал администрации Зеленского и всемогущему «зеленому кардиналу» Украины Андрею Ермаку ввести войска в центр Киева, если СБУ не прекратит обыски в штабе командования.

Обыски эти случились в сентябре 2022 года, сразу после очередного конфликта между Залужным и Зеленским. «Я сказал Ермаку, что отражу эту атаку, потому что знаю, как сражаться. Я буду сражаться с вами и уже вызвал подкрепление в центр Киева для поддержки», – вспоминает генерал.

«Я-то воевать умею» – рефрен всего интервью. А Зеленский – это тот, кто мешал главкому с первых дней боевых действий, изводил его конфликтами и даже прислал агентов СБУ, которые якобы перепутали штаб командования со стрип-клубом, который располагался в том же здании прежде, но был закрыт до 2022 года.

И наконец, главное: общий смысл интервью в том, что Зеленский повинен в провале хрестоматийного «контрнаступа» ВСУ весной 2023 года, на который в Киеве и странах НАТО возлагали огромные надежды. Именно Зеленский навязал войскам стратегию, которую Залужный изначально считал ошибочной. Именно Зеленский не смог обеспечить даже эту стратегию необходимыми ресурсами. Если, конечно, верить мстительному генералу.

Мы ему верить, конечно, не будем, так как налицо жанр «бойцы вспоминали минувшие дни и битвы, что вместе продули они». Провал «контрнаступа» ВСУ обеспечили военнослужащие российской армии и та стратегия, которую выбрало российское командование, а не так, что пришел Зеленский – и все испортил.

А вот общие спонсоры Залужного и Зеленского генералу поверят. Уже поверили.

И это самый неприятный для Киева момент в атаке на криворожскую тушку.

АР – агентство американское и с ориентацией на проукраинскую Демократическую партию, но с разросшимися корнями в Великобритании, где пока работает (дорабатывает) послом Залужный. То есть его атака согласована с англосаксами-глобалистами, поддержка которых была для Зеленского чуть ли не последней надеждой.

В материале подчеркивается, что два независимых источника в НАТО подтвердили журналистам агентства слова генерала насчет хронического конфликта с Зеленским и разных взглядов на кампанию весны 2023 года.

Таким образом, опекуны в деле. Лондонская группа поддержки проекта «Украина против России» поставила на стол припасенную фигуру и объявила Зеленскому шах. Стратегия удара Залужного опять принадлежит не Залужному.

У украинских вояк вековечные проблемы с политической субъектностью, так как верховное руководство находится далеко за пределами Украины – в Польше, Швеции, Австрии, Германии или, как теперь, в Великобритании. В случаях, когда речь идет о после Киева в Лондоне, нет нужды специально искать следы коварной англичанки. И так видно, под чьим флагом идет операция.

В целом задача британцев не менялась. Это длительное – «на износ» – военное противостояние с Россией руками Украины, пока от Украины еще что-то остается. На этом длинном пути предполагалось менять коней, когда коренник доходит до состояния поганой клячи. Как Зеленский сейчас, которому

пора готовиться к своей последней роли – «козла отпущения», на которого спишут все провалы.

Очевидно, Лондон ждет, пока команда президента США Дональда Трампа дожмет просроченного президента Зеленского, окончательно его дискредитирует и заставит объявить выборы для подписания мирного соглашения полномочным лидером. Так или примерно так видит окончание войны «партия мира» в Вашингтоне.

«Партия войны» в Лондоне (а другой партии в Лондоне вообще нет) должна воспринимать те же самые выборы как перезагрузку проекта «Украина», в ходе которой будет поставлен новый президент – столь же непримиримый в отношении России, но свеженький, не обрыдший, не связанный грехами с прошлой властью. С новым головнокомандувачом, новыми надеждами, новой мотивацией ВСУ еще сколько-то провоюют.

Атака генерала на кавээнщика на фоне мирных переговоров лишь по недомыслию может показаться шагом в сторону прекращения войны. Пускай криворожец сейчас – главное препятствие для того, чтобы Москва и Киев могли договориться, его хотят убрать не для свободного течения вод истории, а для того, чтобы заменить на новое препятствие. Покрепче, как кажется тем, кто в этой войне решил нас «передумать».