  • Новость часаПесков оценил ситуацию на Украине на фоне отставки Ермака
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Эксперт об атаках на танкеры Virat и Kairos в Черном море: Заваривается интересная каша
    Зеленский дал тайные указания украинской делегации на переговорах
    Депутат Журова назвала трех самых враждебных к России политиков
    Орбан анонсировал крупные сделки на фоне продажи активов России
    Депутат Рады сообщил об отказе командиров принять Ермака на фронте
    На Украине опубликованы некрологи 699 тыс. погибших солдат ВСУ
    Генпрокуратуру попросили проверить Собчак, Гузееву и Лолиту
    СМИ: Россияне массово сдают билеты на концерты Долиной
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Держава маминой подруги

    Что бы ни сделала Россия, следует аргумент: а вот США/Китай/Турция/Израиль (нужное подставить) воротят, что хотят, действуют без оглядки на чужое мнение, и все ходят перед ними по струнке, дисциплинированно выполняя полученные указания и безропотно перенося наложенные наказания.

    9 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Инстинкт хищника – основа западного прогресса

    Америка, Африка, Азия… саранча разлетелась во все стороны. И всюду прогресс, цивилизация, знание и даже вера служили главным образом средством порабощения и признаком превосходства.

    17 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Как на самом деле британские ученые изменили мир

    28 ноября 2023 года Королевского общество Великобритании отмечает свой 365-й день рождения. Не юбилей, конечно, но помянуть контору, ответственную за мировую научную революцию – и вообще за создание современной научной картины мира – в любом случае стоит.

    36 комментариев
    29 ноября 2025, 19:41 • В мире

    Отставка Ермака предрешает судьбу Зеленского

    Отставка Ермака предрешает судьбу Зеленского
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Василий Стоякин

    Украина переживает крупное политическое потрясение: отставку Андрея Ермака, ближайшего соратника главы киевского режима. Отставка стала итогом начавшихся еще летом событий, имеет прямое отношение к администрации Белого дома – и предрекает большие проблемы для Владимира Зеленского лично и построенной им системы.

    Последние события в Киеве стали возможны благодаря слаженной и эффективной (это сарказм) работе антикорруционной вертикали. Именно Национальное антикоррупционное бюро добралось своими чистыми (опять же – сарказм) ручонками сначала до кошелька Зеленского, некоего Миндича, а потом и до соправителя Украины – Ермака.

    Создание антикоррупционной вертикали, независимой от украинских властей, было одним из условий поддержки киевского режима Соединенными Штатами после государственного переворота 2014 года. Автономная вертикаль была создана еще при Петре Порошенко*, в 2015-19 годах. В ее состав вошли: НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро, то есть следственный орган); САП Специализированная антикоррупционная прокуратура, то естьь надзор); НАПК (укр. – НАЗК) Национальное агентство по предотвращению коррупции, то есть превентивная работа с потенциальными коррупционерами); ВАКС – Высший антикоррупционный суд (создан в апреле 2019 года).

    Есть еще созданное в 2018 году ГБР – Государственное бюро расследований, которое должно заниматься расследованием коррупции высших должностных лиц. ГБР не имеет отношения к созданной на Украине «американской» вертикали, поскольку его создание было запланировано еще при Януковиче – в 2012 году. И очень показательно, что в нынешнем кризисе этот орган вообще никак не фигурирует.

    Никто и никогда особенно не скрывал, что вертикаль создавалась для контроля над украинской властью со стороны Вашингтона. Репрессии по политическим мотивам как бы не модно, а вот за исключительно чистые руки можно хватать любого туземного чиновника – не ошибешься.

    Ключевым словом оказалось «любого». Первый же глава НАБУ Артем Сытник был в судебном порядке признан коррупционером и несколько лет руководил (анти)коррупционным органом в таком качестве. Его просто снять не могли – по закону глава НАБУ был абсолютно ни от кого не зависим. Пошли обходным путем – отменили президентский указ о его назначении решением Конституционного суда, а потом уже изменили законодательство.

    Украинские власти быстро нашли путь к сердцу, печение, селезенке и другим органам руководства вертикали и фактически она долгое время работала в интересах украинской власти, а не заокеанских заказчиков.

    Под стать начальникам были и подчиненные. Обычной манерой работы детективов НАБУ было заведение дела по факту коррупции, а потом его потеря по дороге в суд за скромное вознаграждение (известен один случай, когда два дела были действительно потеряны – папки просто оставили на автобусной остановке). Если же дела доходили до суда, то поражали видавших виды судей своей удивительной беспомощностью – довести дело до логичного завершения можно было только по звонку, иначе «вертикаль» не работала.

    Ну и уж совершенно анекдотический случай произошел в марте 2017 года, когда спецназ НАБУ попытался взять председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова, который находился на лечении в номенклатурной больнице «Феофания». Задержать чиновника силовикам не удалось – их вахтер не пропустил…

    Ситуация изменилась после начала СВО. В прошлом году из Киева сообщали, что НАБУ сорвалась с катушек – заходят буквально ко всем, протоколы составляют и доносят до суда, взяток не берут. Качество работы не поменялось, но суды почти все принимают – у них план по наполнению бюджета.

    Интересно, что предприятия самого богатого человека Украины Рината Ахметова аннунаки («аннунаки с НАБУ» – одно из бытовых прозвищ сотрудников бюро) обходили десятой дорогой – у него очень хорошие отношения и с Офисом президента, и зарубежными партнерами. Ну как же – один из главных спонсоров войны начиная с 2014 года.

    Т.е., на том этапе в отношениях между президентской и антикоррупционной вертикалями все было в порядке. И это «все» изменилось летом этого года. 22 июля Верховная Рада переподчинила НАБУ и САП генпрокурору Украины.

    Замысел был очевидный – узаконить фактическую ситуацию, при которой антикоррупционная вертикаль подчинялась Офису президента. В рамках сосредоточения власти в стране в руках Зеленского и Ермака.

    Однако к этому времени США такого рода атаки на их вотчины прощать уже не собирались. Прежде всего, в США давно были раздражены Ермаком, который сосредоточил в своих руках слишком большую власть, да и вообще украинским руководством, которое научилось искусно манипулировать своими западными хозяевами.

    На Западе также были обеспокоены масштабом украинской коррупции, которая ставила под вопрос дальнейшее предоставление военной помощи Украине. Самому же Трампу нужен был инструмент для давления на Зеленского-Ермака для заключения «сделки» с Россией и Ермак его любезно предоставил. Наконец, то вообще не по чину – не для того США НАБУ создавало, чтобы Ермак им игрался.

    На этом этапе что-то должно было произойти и в самих США – ведь и антикоррупционная вертикаль, и «структуры гражданского общества» на Украине заточены под демократов, а не под республиканцев, но в результате все это начало работать на Трампа. Демократы сейчас должны быть в шоке – их коррупционные органы работают против их же выкормышей.

    23 июля начались массовые протесты, названные через несколько дней «картонным майданом» (лозунги были экономно написаны на картонках). Организаторами выступили грантовые организации, а основной контингент участников – молодежь допризывного возраста (другой майдан в пять минут разогнали бы бусификаторы из ТЦК).

    И тут Зеленский показал, что по сравнению с Порошенко он слабак. Тот позволил себе просто игнорировать «михомайдан» (акции протеста против коррупции в АП на рубеже 2017-18 годов, лидером которых выступал Михаил Саакашвили; справедливости ради надо отметить, что международное давление на Порошенко было гораздо слабее). А Зеленский игнорировать не смог. 31 июля Рада в экстренном порядке (депутаты уже разошлись на каникулы) вернула «независимость» НАБУ.

    Это была политическая катастрофа – Зеленский показал, что его можно запугать и заставить идти на уступки. С этого момента заработал таймер обратного отсчета.

    НАБУ и САП после этого взбеленились. Операция «Мидас» была начата еще в 2024 году, но это был рутинный сбор компромата на всех вообще, которым спецслужбы занимаются просто на всякий случай (99% этого компромата никогда не реализуется), а вот после летних событий, получив мотивацию, НАБУ и САП начали рыть всерьез.

    10 ноября были проведены обыски у Тимура Миндича – совладельца студии «Квартал-95», считающегося «кошельком» Зеленского. Сам Миндич за несколько часов до начала обысков бежал с Украины.

    Уже 11 ноября состоялось заседание ВАКС, на котором было заявлено об установлении фактов преступной деятельности Миндича путем влияния на министра энергетики Германа Галущенко и министра обороны Рустема Умерова (сейчас – секретарь СНБОУ и находится на переговорах в США). В записях фигурировал также голос, похожий на голос Ермака.

    Дело было оформлено в лучших традиция НАБУ – на тяп-ляп. Установить удалось только то, что Миндич и его подельник Александр Цукерман действительно крутили какие-то схемы вокруг «Энергоатома». Следствию даже не удалось установить, был ли нанесен государству какой-то ущерб.

    Но тут произошла вторая политическая катастрофа – Зеленский опять испугался, «поплыл», сдал своих соратников (причем крайне невзыскательно – заявил, что не знал об их деятельности), начал перестановки в правительстве. Политический кризис было уже не остановить. Ермак создал себе политическое оправдание, заявив, что Украина не согласиться на условия мирного договора, требующего территориальных уступок. 28 ноября утром НАБУ и САП провели у Ермака обыски, что он сам и признал, а потом написал заявление об отставке, о чем сообщил уже Зеленский.

    Бывший уже глава ОП, специально для сведения Трампа, дал слезогонное интервью любимой газете американского президента: «Меня опозорили и мое достоинство не защитили, несмотря на то, что я нахожусь в Киеве с 24 февраля 2022 года. Поэтому я не хочу создавать проблем для Зеленского: я еду на фронт».

    Тут надо понимать, что отставка Ермака фактически означает демонтаж режима Зеленского, который в последние годы представлял собой дуумвират, где ручное управление страной было замкнуто на главу ОП.

    Сейчас обсуждается возможность назначения на пост главы ОП премьера Юлии Свириденко, через которую Ермак может продолжать рулить страной (на фронт он, конечно, не поедет), но такое решение вряд ли можно счесть эффективным. Уже через короткое время ряд неофициальных управленческих каналов будет просто заблокирован.

    Судьба Зеленского предрешена – вопрос исключительно в том, каким образом и когда будет оформлено его обнуление. Однако неожиданности еще возможны – не забываем, что за главой киевского режима стоят европейские и британские элиты, которые играют против Трампа, причем довольно эффективно.

    *(Внесен в России в список террористов и экстремистов)

    Главное
    CNN: Зеленский опоздал с решением уволить Ермака
    Ермак заявил, что не держит зла на Зеленского
    Трамп объявил о полном закрытии неба над Венесуэлой
    Юристы нашли способы защиты от «бабушкиной схемы» в принципе из «12 стульев»
    Особняк соратника Зеленского Миндича в Тель-Авиве сняли на видео
    Лыжник Коростелев о поступке Большунова: И это гордость страны?
    Собака взорвала квартиру в Новосибирске

    Россия наводит порядок с фурами на границе с Казахстаном

    Российский бюджет теряет десятки миллиардов рублей из-за черного импорта фурами из Казахстана, заявил президент Владимир Путин. Через эту страну идут огромные потоки товаров не только для бизнеса, но и для покупателей на маркетплейсах. В рамках ЕАЭС пошлин нет, однако оплату НДС никто не отменял. Казахстан при этом является не единственным каналом для реэкспорта товаров в Россию. Почему к Киргизии и Армении таких претензий нет? Подробности

    Перейти в раздел

    Примирение с Россией стало для Трампа семейным делом

    «Концепция мира», вызвавшая шок у руководства Украины и ЕС, была составлена в узком кругу доверенных лиц президента США. Те, кто ее продвигает, тоже имеют особые отношения с Дональдом Трампом. Оказалось, что превозмочь противодействие американских элит реально только в том случае, если решать вопросы войны и мира внутри одной семьи. Подробности

    Перейти в раздел

    Атаки Украины на танкеры в Черном море станут вызовом для Турции

    Вблизи турецких берегов за последние сутки произошло несколько инцидентов с танкерами. В субботу судно Virat подверглось повторной атаке дрона, а накануне в результате ЧП загорелся танкер Kairos, он направлялся в Новороссийск, где на морском терминале КТК ударом беспилотника был уничтожен один из выносных причалов. Как говорят эксперты, за атаками стоит Украина. Что означает расширение ее целей с военных кораблей на гражданские суда? Подробности

    Перейти в раздел

    Отставка Ермака предрешает судьбу Зеленского

    Украина переживает крупное политическое потрясение: отставку Андрея Ермака, ближайшего соратника главы киевского режима. Отставка стала итогом начавшихся еще летом событий, имеет прямое отношение к администрации Белого дома – и предрекает большие проблемы для Владимира Зеленского лично и построенной им системы. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Чрезвычайная ситуация в Сербии

      Президент Сербии Александр Вучич нарисовал перед гражданами страшную картину, которая должна стать реальностью до конца года: нет топлива, не проходят платежи, перебои с электроэнергией, в магазины не подвозят продукты и т.д. Спасти Сербию могут только Россия или США.

    • Ликвидация «зеленого кардинала» Украины

      Следователи Национального антикоррупционного бюро Украины, которое находится под контролем США, пришли с обысками к Андрею Ермаку. То есть к фактическому руководителю страны. Владимир Зеленский следующий.

    • Европа придумала, чем дать России взятку

      Как пишут мировые СМИ, Евросоюз надеется, что его пустят за стол переговоров по Украине, если страны Европы согласятся на возвращение России в «Большую восьмерку», откуда ее исключили в 2022 году. По сути, на это предложение уже ответил президент России Владимир Путин.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Приметы на декабрь 2025: что делать по дням и когда проводить генеральную уборку перед Новым годом

      Декабрь испокон веков считался особенным месяцем в народном календаре – временем сильных примет и точных предсказаний. Связано это с природными переломами: зимним солнцестоянием, окончательным переходом к зимнему режиму и подготовкой к новому годовому циклу. Народная мудрость разделяет декабрьские приметы на погодные, бытовые и обрядовые, каждая из которых помогает не только предсказать погоду, но и привлечь удачу в дом.

    • Открытки на День Матери 2026: лучшие поздравления, красивые картинки и готовые подписи

      День матери в России является ежегодным праздником и отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2026 году он выпадает на 29-е число. По традиции в этот день поздравляют матерей и бабушек, даря им внимание и подарки. Газета ВЗГЛЯД публикует коллекцию тематических открыток, которыми можно поздравить с праздником самых дорогих мам и бабушек.

    • Лунный календарь на декабрь 2025: плохие и хорошие дни для садоводства и ухода за собой

      Луна оказывает влияние на все аспекты человеческой жизни – от эмоционального состояния до физической активности. Ее энергия способна усиливать наши начинания или, напротив, создавать препятствия. В декабре 2025 года, когда природа замирает в ожидании нового цикла, учет лунных фаз становится особенно важным для гармоничного завершения года и подготовки к будущим свершениям.

    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации