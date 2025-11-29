Отставка Ермака предрешает судьбу Зеленского

Tекст: Василий Стоякин

Последние события в Киеве стали возможны благодаря слаженной и эффективной (это сарказм) работе антикорруционной вертикали. Именно Национальное антикоррупционное бюро добралось своими чистыми (опять же – сарказм) ручонками сначала до кошелька Зеленского, некоего Миндича, а потом и до соправителя Украины – Ермака.

Создание антикоррупционной вертикали, независимой от украинских властей, было одним из условий поддержки киевского режима Соединенными Штатами после государственного переворота 2014 года. Автономная вертикаль была создана еще при Петре Порошенко*, в 2015-19 годах. В ее состав вошли: НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро, то есть следственный орган); САП Специализированная антикоррупционная прокуратура, то естьь надзор); НАПК (укр. – НАЗК) Национальное агентство по предотвращению коррупции, то есть превентивная работа с потенциальными коррупционерами); ВАКС – Высший антикоррупционный суд (создан в апреле 2019 года).

Есть еще созданное в 2018 году ГБР – Государственное бюро расследований, которое должно заниматься расследованием коррупции высших должностных лиц. ГБР не имеет отношения к созданной на Украине «американской» вертикали, поскольку его создание было запланировано еще при Януковиче – в 2012 году. И очень показательно, что в нынешнем кризисе этот орган вообще никак не фигурирует.

Никто и никогда особенно не скрывал, что вертикаль создавалась для контроля над украинской властью со стороны Вашингтона. Репрессии по политическим мотивам как бы не модно, а вот за исключительно чистые руки можно хватать любого туземного чиновника – не ошибешься.

Ключевым словом оказалось «любого». Первый же глава НАБУ Артем Сытник был в судебном порядке признан коррупционером и несколько лет руководил (анти)коррупционным органом в таком качестве. Его просто снять не могли – по закону глава НАБУ был абсолютно ни от кого не зависим. Пошли обходным путем – отменили президентский указ о его назначении решением Конституционного суда, а потом уже изменили законодательство.

Украинские власти быстро нашли путь к сердцу, печение, селезенке и другим органам руководства вертикали и фактически она долгое время работала в интересах украинской власти, а не заокеанских заказчиков.

Под стать начальникам были и подчиненные. Обычной манерой работы детективов НАБУ было заведение дела по факту коррупции, а потом его потеря по дороге в суд за скромное вознаграждение (известен один случай, когда два дела были действительно потеряны – папки просто оставили на автобусной остановке). Если же дела доходили до суда, то поражали видавших виды судей своей удивительной беспомощностью – довести дело до логичного завершения можно было только по звонку, иначе «вертикаль» не работала.

Ну и уж совершенно анекдотический случай произошел в марте 2017 года, когда спецназ НАБУ попытался взять председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова, который находился на лечении в номенклатурной больнице «Феофания». Задержать чиновника силовикам не удалось – их вахтер не пропустил…

Ситуация изменилась после начала СВО. В прошлом году из Киева сообщали, что НАБУ сорвалась с катушек – заходят буквально ко всем, протоколы составляют и доносят до суда, взяток не берут. Качество работы не поменялось, но суды почти все принимают – у них план по наполнению бюджета.

Интересно, что предприятия самого богатого человека Украины Рината Ахметова аннунаки («аннунаки с НАБУ» – одно из бытовых прозвищ сотрудников бюро) обходили десятой дорогой – у него очень хорошие отношения и с Офисом президента, и зарубежными партнерами. Ну как же – один из главных спонсоров войны начиная с 2014 года.

Т.е., на том этапе в отношениях между президентской и антикоррупционной вертикалями все было в порядке. И это «все» изменилось летом этого года. 22 июля Верховная Рада переподчинила НАБУ и САП генпрокурору Украины.

Замысел был очевидный – узаконить фактическую ситуацию, при которой антикоррупционная вертикаль подчинялась Офису президента. В рамках сосредоточения власти в стране в руках Зеленского и Ермака.

Однако к этому времени США такого рода атаки на их вотчины прощать уже не собирались. Прежде всего, в США давно были раздражены Ермаком, который сосредоточил в своих руках слишком большую власть, да и вообще украинским руководством, которое научилось искусно манипулировать своими западными хозяевами.

На Западе также были обеспокоены масштабом украинской коррупции, которая ставила под вопрос дальнейшее предоставление военной помощи Украине. Самому же Трампу нужен был инструмент для давления на Зеленского-Ермака для заключения «сделки» с Россией и Ермак его любезно предоставил. Наконец, то вообще не по чину – не для того США НАБУ создавало, чтобы Ермак им игрался.

На этом этапе что-то должно было произойти и в самих США – ведь и антикоррупционная вертикаль, и «структуры гражданского общества» на Украине заточены под демократов, а не под республиканцев, но в результате все это начало работать на Трампа. Демократы сейчас должны быть в шоке – их коррупционные органы работают против их же выкормышей.

23 июля начались массовые протесты, названные через несколько дней «картонным майданом» (лозунги были экономно написаны на картонках). Организаторами выступили грантовые организации, а основной контингент участников – молодежь допризывного возраста (другой майдан в пять минут разогнали бы бусификаторы из ТЦК).

И тут Зеленский показал, что по сравнению с Порошенко он слабак. Тот позволил себе просто игнорировать «михомайдан» (акции протеста против коррупции в АП на рубеже 2017-18 годов, лидером которых выступал Михаил Саакашвили; справедливости ради надо отметить, что международное давление на Порошенко было гораздо слабее). А Зеленский игнорировать не смог. 31 июля Рада в экстренном порядке (депутаты уже разошлись на каникулы) вернула «независимость» НАБУ.

Это была политическая катастрофа – Зеленский показал, что его можно запугать и заставить идти на уступки. С этого момента заработал таймер обратного отсчета.

НАБУ и САП после этого взбеленились. Операция «Мидас» была начата еще в 2024 году, но это был рутинный сбор компромата на всех вообще, которым спецслужбы занимаются просто на всякий случай (99% этого компромата никогда не реализуется), а вот после летних событий, получив мотивацию, НАБУ и САП начали рыть всерьез.

10 ноября были проведены обыски у Тимура Миндича – совладельца студии «Квартал-95», считающегося «кошельком» Зеленского. Сам Миндич за несколько часов до начала обысков бежал с Украины.

Уже 11 ноября состоялось заседание ВАКС, на котором было заявлено об установлении фактов преступной деятельности Миндича путем влияния на министра энергетики Германа Галущенко и министра обороны Рустема Умерова (сейчас – секретарь СНБОУ и находится на переговорах в США). В записях фигурировал также голос, похожий на голос Ермака.

Дело было оформлено в лучших традиция НАБУ – на тяп-ляп. Установить удалось только то, что Миндич и его подельник Александр Цукерман действительно крутили какие-то схемы вокруг «Энергоатома». Следствию даже не удалось установить, был ли нанесен государству какой-то ущерб.

Но тут произошла вторая политическая катастрофа – Зеленский опять испугался, «поплыл», сдал своих соратников (причем крайне невзыскательно – заявил, что не знал об их деятельности), начал перестановки в правительстве. Политический кризис было уже не остановить. Ермак создал себе политическое оправдание, заявив, что Украина не согласиться на условия мирного договора, требующего территориальных уступок. 28 ноября утром НАБУ и САП провели у Ермака обыски, что он сам и признал, а потом написал заявление об отставке, о чем сообщил уже Зеленский.

Бывший уже глава ОП, специально для сведения Трампа, дал слезогонное интервью любимой газете американского президента: «Меня опозорили и мое достоинство не защитили, несмотря на то, что я нахожусь в Киеве с 24 февраля 2022 года. Поэтому я не хочу создавать проблем для Зеленского: я еду на фронт».

Тут надо понимать, что отставка Ермака фактически означает демонтаж режима Зеленского, который в последние годы представлял собой дуумвират, где ручное управление страной было замкнуто на главу ОП.

Сейчас обсуждается возможность назначения на пост главы ОП премьера Юлии Свириденко, через которую Ермак может продолжать рулить страной (на фронт он, конечно, не поедет), но такое решение вряд ли можно счесть эффективным. Уже через короткое время ряд неофициальных управленческих каналов будет просто заблокирован.

Судьба Зеленского предрешена – вопрос исключительно в том, каким образом и когда будет оформлено его обнуление. Однако неожиданности еще возможны – не забываем, что за главой киевского режима стоят европейские и британские элиты, которые играют против Трампа, причем довольно эффективно.

*(Внесен в России в список террористов и экстремистов)