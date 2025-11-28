  • Новость часаГлава офиса Зеленского Ермак подал в отставку
    Как радиосвязь способна усилить Северный морской путь
    Мединский назвал заявления Каллас об истории России «калласальными открытиями»
    Суд снял арест с квартиры Долиной в Москве
    Внебрачный сын Жириновского проиграл суд за наследство официальному сыну
    Путин подписал закон о новых налоговых льготах для граждан
    Путин позвонил пострадавшему в результате взрыва СВУ в Красногорске мальчику
    Депутат Рады: В телефоне Ермака есть информация для 170 новых уголовных дел
    Human Rights Watch признали нежелательной организацией в России
    Макрон решил убедить Китай в самостоятельности Европы
    Игорь Караулов Игорь Караулов Инстинкт хищника – основа западного прогресса

    Америка, Африка, Азия… саранча разлетелась во все стороны. И всюду прогресс, цивилизация, знание и даже вера служили главным образом средством порабощения и признаком превосходства.

    Владимир Можегов Владимир Можегов Как на самом деле британские ученые изменили мир

    28 ноября 2023 года Королевского общество Великобритании отмечает свой 365-й день рождения. Не юбилей, конечно, но помянуть контору, ответственную за мировую научную революцию – и вообще за создание современной научной картины мира – в любом случае стоит.

    Анна Сытник Анна Сытник В соцсети Х случился сеанс саморазоблачения

    Данные X указали на то, что «украинские волонтеры», военблогеры и так называемые медийные военнослужащие ВСУ, заявляющее о регулярном посещении передовой, на самом деле проживают за рубежом, преимущественно в европейских странах.

    28 ноября 2025, 18:38 • Новости дня

    Глава офиса Зеленского Ермак подал в отставку

    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава офиса украинского лидера Андрей Ермак подал заявление об уходе с должности, сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    В видеообращении в Telegram-канале Зеленский заявил, что «руководитель офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке».

    Напомним, утром в пятницу украинские антикоррупционные органы проводили обыски у главы офиса президента. Издание Financial Times писало, что в случае увольнения Ермака Зеленский может лишиться «козла отпущения» для политических критиков.

    Газета The New York Times сообщала, что обыски у Ермака могут сорвать мирные переговоры под эгидой США.

    28 ноября 2025, 01:31 • Новости дня
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    При повторении ситуации в Купянске на других направлениях СВО украинским военным придется пойти на сворачивание фронта, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам поездки в Киргизию и саммита ОДКБ.

    «Здесь и кроются различия между теми на Западе, кто хочет добиться мира и как можно быстрее, даже ценой каких-то взаимных уступок, в том числе с украинской стороны. Потому что если все, что произошло в Купянске, будет происходить и на тех участках, о которых сейчас сказал, то сворачивание фронта будет неизбежным», – приводит слова президента пресс-служба Кремля.

    Напомним, ранее Путин предупредил Киев о том, что при отказе от предложений США события, аналогичные произошедшему в Купянске, будут повторяться на других ключевых участках фронта.

    Купянск в Харьковской области 20 ноября перешел под контроль российских войск. Минобороны впервые показало кадры освобождения города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский лидер спрогнозировал обрушение линии ВСУ на Запорожском направлении и заявил, что Купянск полностью находится в руках военных России.

    28 ноября 2025, 11:19 • Новости дня
    @ Basant Pictures

    Tекст: Вера Басилая

    Детективы (НАБУ) начали обыски у главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака словами «Сезам, откройся!», заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. Ранее сообщалось, что на опубликованных НАБУ записях по коррупционному делу Миндича Ермак может фигурировать под псевдонимом Али-Баба.

    Депутат Верховной рады Ярослав Железняк предположил в своем Telegram-канале, что антикоррупционеры начали следственные действия со слов «Сезам, откройся!», передает ТАСС.

    «Выходит, десять разбойников из НАБУ и САП обыскивают пещеру сокровищ Али-Бабы», – с иронией отметил депутат.

    Андрей Ермак подтвердил, что сотрудники НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры проводят у него обыски и находятся в его квартире. По словам Ермака, следователям был предоставлен полный доступ, а его адвокаты присутствуют на месте и взаимодействуют с правоохранителями. Ермак подчеркнул, что с его стороны имеется полное содействие следствию, однако не уточнил свое нынешнее местоположение.

    Позже депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что НАБУ готовится предъявить Ермаку обвинение. Об источнике этой информации он не рассказал.

    Ранее сообщалось, что на опубликованных НАБУ записях по коррупционному делу Миндича Ермак может фигурировать под псевдонимом Али-Баба.

    НАБУ и САП подтвердили проведение обысков у Андрея Ермака в Киеве.

    В ноябре 2025 года в партии Зеленского призвали к отставке Ермака из-за коррупционного скандала. Позже Зеленский заявил, что Ермак останется руководить офисом президента.

    27 ноября 2025, 20:55 • Видео
    Европа придумала, чем дать России взятку

    Как пишут мировые СМИ, Евросоюз надеется, что его пустят за стол переговоров по Украине, если страны Европы согласятся на возвращение России в «Большую восьмерку», откуда ее исключили в 2022 году. По сути, на это предложение уже ответил президент России Владимир Путин.

    28 ноября 2025, 12:25 • Новости дня
    NYT: Обыски у Ермака могут сорвать мирные переговоры под эгидой США

    Tекст: Вера Басилая

    Расследование может осложнить положение Андрея Ермака и сорвать дальнейшие мирные переговоры при посредничестве США, в которых Украина, Россия и европейские государства ищут пути урегулирования, сообщает The New York Times.

    Обыски, проведенные в доме, связанном с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком, могут сорвать мирные переговоры под эгидой США, передает The New York Times.

    Ермак считается вторым по влиянию человеком в стране и ключевым переговорщиком по мирному урегулированию. Обыски стали результатом коррупционного расследования, связанного с махинациями вокруг государственной атомной компании.

    Ранее оппозиционные депутаты неоднократно требовали отставки Ермака из-за подозрений в его причастности к коррупции. Национальное антикоррупционное бюро Украины подтвердило проведение обыска, но подробностей о предъявленных обвинениях не сообщило. В то же время расследование затрагивает и второго украинского переговорщика Рустема Умерова, которого на этой неделе допрашивали в Киеве после его возвращения из Женевы.

    Расследование происходит на фоне дипломатических попыток США, Украины, России и европейских стран запустить новые переговоры о мире, которые на прошлой неделе столкнулись с серьезными трудностями. В статье отмечается, что российский президент Владимир Путин настаивает на уступке территорий как предварительном условии соглашения. Сам Ермак в интервью The Atlantic заявил: «Господин Зеленский не подпишет ни один документ, который включает в себя отказ от какой-либо украинской территории».

    Антикоррупционные органы Украины провели следственные действия у Ермака утром в пятницу.

    В ноябре 2025 года в партии Зеленского призвали к его отставке из-за коррупционного скандала.

    Позже Владимир Зеленский заявил, что Ермак останется руководить офисом президента.

    Затем Зеленский утвердил Ермака главой делегации на переговорах по мирному соглашению.

    27 ноября 2025, 22:15 • Новости дня
    Хаменеи обвинил США в разжигании конфликта на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Соединенные Штаты Америки развязали конфликт на Украине, однако не смогли достичь желаемых результатов, заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

    Вашингтон стал инициатором конфликта на Украине, который привел к серьезному ущербу, однако не смог реализовать свои планы, заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи в телеобращении, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что США организовали и подожгли этот конфликт, но так и не достигли запланированных результатов.

    Хаменеи напомнил, что действующий президент США Дональд Трамп заявлял о готовности за три дня урегулировать кризис.

    «Однако по прошествии года Вашингтон навязывает силой план из 28 пунктов той стране, которую вовлек в конфликт», – заявил верховный лидер Ирана.

    США потребовали заключить мир до предоставления гарантий Киеву.

    Депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что Трамп должен обратить внимание еще на одну «адскую дыру», созданную США.

    28 ноября 2025, 09:47 • Новости дня
    Стало известно об обысках у главы офиса президента Украины Ермака

    Депутат Рады Железняк: НАБУ и САП пришли с обыском к Ермаку

    Стало известно об обысках у главы офиса президента Украины Ермака
    @ соцсети

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские антикоррупционные структуры проводят обыски у главы офиса президента Андрея Ермака утром в пятницу, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

    Сотрудники НАБУ и САП пришли с обыском к главе офиса президента Украины Андрею Ермаку, передает ТАСС. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

    Прочих подробностей депутат не привел.

    Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая предупредила о полной блокировке трибуны парламента, если глава офиса президента Украины Андрей Ермак не будет отправлен в отставку.

    В ноябре 2025 года в партии Зеленского призвали к отставке Ермака из-за коррупционного скандала.

    Позже Зеленский заявил, что Ермак останется руководить офисом президента.

    Затем Зеленский утвердил делегацию для переговоров по мирному соглашению, назначив Ермака ее главой.

    28 ноября 2025, 13:16 • Новости дня
    При массированной атаке дронов в Новороссийске повреждения получили 227 квартир

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Новороссийске после атаки украинских БПЛА насчитали сотни повреждений в квартирах многоэтажных домов и в частных домах, сообщил мэр Андрей Кравченко.

    Пока обследовали 275 объектов жилого фонда, где живет 701 человек, повреждены 34 многоквартирных дома, указал Кравченко, передает ТАСС.

    Всего повреждены 227 квартир и 48 частных домов, по большей части ущерб пришелся на фасады, балконы, стеклопакеты и внутреннюю отделку.

    Серьезнее всего пострадали многоквартирные дома Южного района.

    Ранее в ходе атаки дронов ВСУ на Новороссийск были повреждены минимум 20 квартир.

    28 ноября 2025, 02:01 • Новости дня
    На западе Украины подожгли историческую Садигурскую синагогу

    Tекст: Катерина Туманова

    В западноукраинских Черновцах 27 ноября был совершен поджог синагоги, о чем в Telegram-канале сообщил посол Израиля в стране Михаил Бродский.

    «Поджог совершен сегодня в Садигурской синагоге в Черновцах. По предварительной информации, совершивший поджог страдает психическим заболеванием. Он задержан полицией. Никто не пострадал, но помещению синагоги нанесен ущерб», –написал посол, приложив фото внутри здания после пожара.

    Бродский добавил, что диппредставительство на связи с раввином Черновцов и местной еврейской общиной по данной ситуации.

    Синагога в Садгоре, построенная около 1770 года, – главный иудейский молитвенный дом и центр религиозной жизни еврейской общины Садгоры, который теперь расположен в черте города Черновцы. По преданию, в основании синагоги земля, привезенная 200 лет назад из Израиля.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, храм Иова Почаевского в селе Милиево подожгли в Черновицкой области. Храмовый комплекс полностью сгорел после атаки ВСУ в Белгородской области.

    28 ноября 2025, 10:53 • Новости дня
    @ Jose Luis Magana/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Обыски у Андрея Ермака проводят по подозрению в его причастности к приказам о слежке за сотрудниками НАБУ и САП, в связи с участием в схемах Тимура Миндича и подозрению в «отжиме» объекта недвижимости, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

    Следственные действия в доме главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака проходят с утра, передает ТАСС. По словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, обыски начались около пяти часов утра и проходят в квартире, расположенной в закрытой части правительственного квартала Киева.

    Официальный канал Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) подтвердил факт обысков, отметив, что мероприятия санкционированы и проводятся в рамках расследования, при этом подробности пообещали сообщить позже.

    Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что причиной обысков стала причастность Ермака к приказам о слежке за сотрудниками НАБУ и САП, участие в схемах Миндича и некий объект, который Ермак якобы «отжимал» и по которому имеются документы. По словам Гончаренко, персоналии и дополнительные детали пока не раскрываются.

    Ранее в рамках операции «Мидас» проходили масштабные обыски по делу бизнесмена Тимура Миндича и ряду государственных служащих, связанных с коррупцией в энергетике. Миндич выехал с Украины накануне обысков и в настоящее время находится в Израиле. По информации следствия, общая сумма отмытых средств превышает 100 млн долларов. Сам Ермак может фигурировать на опубликованных НАБУ аудиозаписях под псевдонимом Али-Баба.

    Ранее Железняк сообщил, что украинские антикоррупционные органы проводят обыски у главы офиса президента Андрея Ермака.

    В ноябре 2025 года в партии Зеленского призвали к его отставке из-за скандала с коррупцией.

    Позже Владимир Зеленский заявил, что Ермак продолжит руководить офисом президента. Затем Зеленский утвердил Ермака главой делегации на переговорах по мирному соглашению.

    28 ноября 2025, 12:43 • Новости дня
    Российские войска за неделю освободили восемь населенных пунктов
    Российские войска за неделю освободили восемь населенных пунктов
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    За последние семь дней российские силы освободили Звановку, Петровское, Иванополье, Васюковку, Тихое, Отрадное, Затишье и Новое Запорожье, сообщили в Минобороны.

    Подразделения Южной группировки в результате активных действий освободили Звановку, Петровское, Иванополье и Васюковку в Донецкой народной республике (ДНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Нанесено поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, егерской, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты.

    За минувшую неделю в зоне ответственности группировки потери ВСУ составили свыше 1650 военнослужащих, два танка, 26 бронемашин и 20 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 14 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, 27 складов боеприпасов, горючего и матсредств.

    Подразделения группировки «Восток» продолжали продвижение вглубь обороны противника. Были освобождены Тихое и Отрадное в Днепропетровской области, Затишье и Новое Запорожье в Запорожской области.

    Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, двух штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны.

    За минувшую неделю на этом направлении ВСУ потеряли свыше 1,6 тыс. военнослужащих, три танка, 11 бронемашин и десять орудий полевой артиллерии. Уничтожены четыре станции РЭБ и четыре склада материальных средств, перечислили в оборонном ведомстве.

    В течение недели подразделения группировки «Север» нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригад теробороны, нацгвардии и погранотряда погранслужбы Украины в Сумской и Черниговской областях.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии.

    За последнюю неделю в зоне ответственности группировки противник потерял до 935 военнослужащих, пять бронемашин и семь орудий полевой артиллерии. Уничтожены семь станций РЭБ, 14 складов боеприпасов и матсредств.

    Подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике шести механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии.

    За прошедшую неделю на этом направлении противник потерял более 1575 военнослужащих, танк, 38 бронемашин и восемь орудий полевой артиллерии. Уничтожены 77 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, а также 33 склада с боеприпасами.

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, пехотной, двух егерских, аэромобильной, двух штурмовых, горно-штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    В течение недели в Красноармейске штурмовые группы 2-й армии продолжали уничтожение окруженных формирований ВСУ в микрорайонах Центральный и Динас. Завершено освобождение микрорайонов Горняк и Шахтерский. От украинских боевиков зачищено 6585 зданий, отчитались в Минобороны.

    Отражены 54 атаки подразделений 32-й механизированной, 82-й, 95-й десантно-штурмовых бригад, 210-го и 425-го штурмовых полков ВСУ с целью деблокирования окруженной группировки противника. Уничтожены более 225 украинских военнослужащих и 11 бронемашин.

    В Димитрове штурмовые отряды 51-й армии продолжали активные наступательные действия в микрорайонах Восточный, Западный, а также южной части города.

    За прошедшую неделю в районе Красноармейска и Димитрова противник потерял свыше 1710 военнослужащих, танк, 33 бронемашины и девять орудий полевой артиллерии.

    Всего же в зоне ответственности группировки потери украинских вооруженных формирований составили более 3215 военнослужащих, два танка, 57 бронемашин, в том числе восемь бронетранспортеров М113 и восемь орудий полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Днепр» улучшили тактическое положение в Запорожской области, нанеся поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, бригад береговой обороны и теробороны ВСУ.

    При этом потери ВСУ составили до 485 военнослужащих, два танка, четыре бронемашины и шесть орудий полевой артиллерии. Уничтожены 32 станции РЭБ, 28 складов боеприпасов, горючего и матсредств, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Васюковку в ДНР. До этого они освободили Иванополье в ДНР.

    Вооруженные силы Украины теряют в зоне спецоперации около 1,4 тыс. военных убитыми и ранеными ежедневно в 2025 году, сообщили в Минобороны.

    28 ноября 2025, 04:15 • Новости дня
    Украина отказалась уступать территории ради мира
    Украина отказалась уступать территории ради мира
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Пока во главе киевского режима Владимир Зеленский, рассчитывать на отказ от территорий не стоит, заявил в интервью журналу Atlantic глава офиса Зеленского и руководитель делегации Украины на переговорах Андрей Ермак.

    «Ни один здравомыслящий человек сегодня не подпишет документ об отказе от территорий. Пока Зеленский президент, никто не должен рассчитывать на то, что мы отдадим территории. Он не подпишет соглашение об отказе от территорий. Конституция это запрещает. Никто не может этого сделать, если только не хочет пойти против украинской конституции и украинского народа», – приводит слова Ермака журналу Atlantic.

    По его словам, при вопросе о территории Украина готова обсуждать только место, где должна пройти граница, чтобы разграничить контролируемые воюющими сторонами территории.

    «Все, о чем мы можем реально говорить сейчас, – это определение линии соприкосновения. И это то, что нам нужно сделать», – сказал Ермак в телефонном интервью.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, власти США потребовали заключить мир до предоставления гарантий Киеву. Дональд Трамп заявил, что встреча с Владимиром Зеленским возможна только после достижения сделки по урегулированию на Украине. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия хотела бы достичь договоренностей с Украиной, в том числе по территориальным вопросам.

    Зеленский анонсировал «важные переговоры» на Украине с его участием.

    27 ноября 2025, 22:48 • Новости дня
    Зеленский анонсировал «важные переговоры» на Украине с его участием

    Зеленский анонсировал переговоры по мирному плану в начале следующей недели

    Tекст: Вера Басилая

    На следующей неделе Владимир Зеленский намерен провести «важные переговоры», посвященные реализации мирного плана и усилению гарантий безопасности для Украины, следует из видеообращения главы киевского режима.

    По словам Зеленского, Украину на следующей неделе ждут «важные переговоры» при его участии, передает ТАСС.

    Он отметил, что украинская команда совместно с представителями США продолжает работу над ключевыми пунктами мирного плана по итогам консультаций в Женеве, к такой форме, которая «выведет на дорогу к миру и гарантиям безопасности».

    Зеленский добавил, что на следующей неделе запланированы не только переговоры делегаций, но и его личное участие в них. Он отметил, что сейчас украинская сторона также тесно взаимодействует с европейскими партнерами. Деталей будущих переговоров Зеленский пока не сообщил.

    Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщил, что министр армии США Дэниел Дрисколл должен посетить Киев уже в ближайшие дни.

    Ранее власти США потребовали заключить мир до предоставления гарантий Киеву. Дональд Трамп заявил, что встреча с Владимиром Зеленским возможна только после достижения сделки по урегулированию на Украине.

    В Киеве на этой неделе ожидают визит министра армии США Дэниела Дрисколла.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что позиция Владимира Зеленского и его окружения по американскому плану урегулирования выглядит противоречиво.

    Президент России Владимир Путин заявил, что Россия хотела бы достичь договоренностей с Украиной, в том числе по территориальным вопросам, однако юридически со стороны Киева это сейчас невозможно.

    28 ноября 2025, 14:41 • Новости дня
    Песков об обысках у Ермака: Коррупционный скандал «шатает» Украину

    Tекст: Вера Басилая

    Коррупционный скандал «шатает» Украину, последствия будут крайне негативные, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, коррупционный скандал, разгорающийся на Украине, подрывает политическую систему страны и может привести к серьезным негативным последствиям, передает РИА «Новости».

    Скандал шатает во все стороны политическую систему Украины, отметил Песков, комментируя обыски у главы офиса президента Украины Андрея Ермака.

    Песков добавил, что последствия сложившейся ситуации будут крайне негативными, однако оценить их масштабы сейчас не берется никто.

    Ранее The New York Times сообщила, что расследование антикоррупционных органов на Украине может осложнить положение Андрея Ермака и помешать мирным переговорам при посредничестве США.

    НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура подтвердили проведение обысков у Ермака в Киеве.

    Утром в пятницу украинские антикоррупционные органы проводили обыски у главы офиса президента.

    В ноябре 2025 года в партии Владимира Зеленского призывали к отставке Ермака на фоне коррупционного скандала.

    Позднее Владимир Зеленский заявил, что Ермак продолжит возглавлять офис президента.

    28 ноября 2025, 07:42 • Новости дня
    За ночь над Россией нейтрализовали 136 украинских беспилотников

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Ночью дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 136 украинских беспилотников, сообщило Минобороны России в пятницу.

    Над Ростовской областью уничтожили 46 дронов, над Саратовской – 30, над Крымом – 29, над Черным морем – 12, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Над Брянской областью поразили шесть дронов, над Волгоградской – пять. Над Московским регионом и Воронежской областью уничтожили по два БПЛА. Также два дрона уничтожили над Азовским морем.

    Над Курской и Калужской областями сбили по одному дрону.

    Ранее ночью на подлете к российской столице уничтожили сначала один дрон, а затем – второй.

    В ночь на четверг средства ПВО уничтожили 118 украинских БПЛА над Россией.

    27 ноября 2025, 21:08 • Новости дня
    Фицо: Нет сомнений, что Крым и Донбасс останутся под контролем России

    Фицо выразил уверенность, что Крым и Донбасс останутся под контролем России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил уверенность, что Крым и Донбасс останутся под российским контролем, а Россия завершит конфликт на Украине в качестве победителя.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что никто уже не сомневается в том, что Крым, Донбасс и ряд других областей останутся под контролем России, а сама страна выйдет из конфликта на Украине «абсолютным победителем», передает РИА «Новости».

    Обращаясь к депутатам на заседании парламента, он отметил: «Сегодня кто-то сомневается в том, что Крым навсегда останется под российским контролем? Никто. Сегодня кто-то сомневается в том, что Луганск будет под контролем России? Никто».

    Фицо пояснил, что около 20% территории ДНР, которая остается под контролем Киева, вероятнее всего также перейдет России, как и Херсон, Запорожье и другие регионы. Он добавил, что когда в начале конфликта говорил о невозможности его военного разрешения и о том, что Украина не станет членом НАТО, многие с ним не согласились, однако, по мнению Фицо, именно он оказался прав.

    Премьер подчеркнул, что горд тем, что его позиция оказалась верна с самого начала конфликта. Он выразил надежду, что Украина будет участвовать в мирных переговорах, и призвал Евросоюз не препятствовать этому процессу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также Фицо заявил об усталости Евросоюза от военных расходов на Украину и предложил альтернативные варианты финансирования.

    Ранее Фицо и премьер-министр Болгарии Росен Желязков поддержали мирную инициативу США по урегулированию ситуации на Украине.

    А во время дискуссии в Попраде Фицо призвал студентов, выступающих за продолжение конфликта, лично отправиться на Украину.

    27 ноября 2025, 22:25 • Новости дня
    Сальдо сообщил о попытке комбинированного удара ВСУ по Херсонской области

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские военные применили комбинированные средства поражения для атаки Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

    ВСУ пытаются нанести комбинированный удар по территории Херсонской области, следует из сообщения в Telegram-канале Сальдо.

    Губернатор региона сообщил, что в данный момент работают силы противовоздушной обороны.

    Ранее Сальдо заявил, что подразделения Вооруженных сил Украины по заказу украинских бизнесменов наносят удары по коммерческим объектам конкурентов на правобережье Днепра в Херсонской области.

  • О газете
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации