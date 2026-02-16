Опубликован список 300 известных фигур по делу Эпштейна

Генпрокурор США Бонди опубликовала список известных фигур по делу Эпштейна

Tекст: Антон Антонов

В письме Бонди в Конгресс США отмечается, что в перечень вошли все, кто был или является государственным должностным лицом или политически значимой персоной, а их имя упоминалось хотя бы раз в официальных материалах, передает РИА «Новости».

В списке содержатся такие имена, как Билл и Хилари Клинтон, Барак и Мишель Обама, Камала Харрис, Джо Байден, британский принц Гарри, Билл Гейтс, Вуди Аллен, Марк Цукерберг, Боно и Бейонсе.

Бонди и ее заместитель Тодд Бланш заявили, что министерство обнародовало все материалы, находящиеся в его распоряжении, соблюдая требования законодательства.

«Никакие материалы не были скрыты или отредактированы »по соображениям неловкости, репутационного ущерба или политической чувствительности, в том числе в отношении любого государственного чиновника, публичной фигуры или иностранного высокопоставленного лица«, – говорится в письме.

Как писала газета ВЗГЛЯД, минюст США опубликовал новые документы по делу Эпштейна в январе. Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш заявил, что публикации материалов по делу завершатся на этом.

Эпштейн был арестован в Нью-Йорке 6 июля 2019 года, следствие заявило, что в 2002-2005 годах миллиардер организовал визиты десятков несовершеннолетних девушек в свой дом, где дети подвергались домогательствам и сексуальному насилию. В августе 2019 года он, предположительно, покончил с собой в тюрьме.

