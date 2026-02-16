Если говорить про культурный код Севера, что приходит в голову в первую очередь? Бродский в ссылке в Архангельскую область, Териберка в фильме «Левиафан» Звягинцева, протопоп Аввакум, деревянное зодчество Кижей, Соловецкий монастырь и лагерь особого назначения.4 комментария
Опубликован список 300 известных фигур по делу Эпштейна
Генпрокурор США Бонди опубликовала список известных фигур по делу Эпштейна
Генпрокурор США Пэм Бонди опубликовала список, включающий свыше 300 политиков и известных людей, упомянутых в материалах дела скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна.
В письме Бонди в Конгресс США отмечается, что в перечень вошли все, кто был или является государственным должностным лицом или политически значимой персоной, а их имя упоминалось хотя бы раз в официальных материалах, передает РИА «Новости».
В списке содержатся такие имена, как Билл и Хилари Клинтон, Барак и Мишель Обама, Камала Харрис, Джо Байден, британский принц Гарри, Билл Гейтс, Вуди Аллен, Марк Цукерберг, Боно и Бейонсе.
Бонди и ее заместитель Тодд Бланш заявили, что министерство обнародовало все материалы, находящиеся в его распоряжении, соблюдая требования законодательства.
«Никакие материалы не были скрыты или отредактированы »по соображениям неловкости, репутационного ущерба или политической чувствительности, в том числе в отношении любого государственного чиновника, публичной фигуры или иностранного высокопоставленного лица«, – говорится в письме.
Как писала газета ВЗГЛЯД, минюст США опубликовал новые документы по делу Эпштейна в январе. Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш заявил, что публикации материалов по делу завершатся на этом.
Эпштейн был арестован в Нью-Йорке 6 июля 2019 года, следствие заявило, что в 2002-2005 годах миллиардер организовал визиты десятков несовершеннолетних девушек в свой дом, где дети подвергались домогательствам и сексуальному насилию. В августе 2019 года он, предположительно, покончил с собой в тюрьме.