Гончаренко: Много людей ушло с дискуссии с Зеленским на Мюнхенской конференции

Tекст: Антон Антонов

Депутат Рады отметил, что места на первых рядах в зале пустовали «в конце панельной дискуссии с Зеленским». «Очень много людей просто ушли», – приводит его слова РИА «Новости».

Депутат отметил, что подобное количество свободных мест является редкостью для конференций в Мюнхене, где всегда присутствует много высокопоставленных гостей. Он добавил, что американские официальные лица, в том числе сенаторы и конгрессмены, сознательно проигнорировали выступление Зеленского. Политик назвал ситуацию неудачной для главы киевского режима и подчеркнул, что обычно такие выступления вызывают больше интереса у публики.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во время пресс-конференции в Зеленский признал утрату одной из крупнейших производственных линий ракет «Фламинго» в результате удара. Зеленский в общении с журналистами подтвердил желание Вашингтона заключить мирные соглашения по урегулированию «одним пакетом». Также он в очередной раз заявил, что Украина не примет соглашений, принятых «за ее спиной». Зеленский призвал к созданию «армии Европы» и подтвердил готовность к новому раунду переговоров в Женеве, выразив надежду на их «серьезность».