    Выход из СНГ больно ударит по Молдавии
    Эксперт объяснил слова Трампа о ненужности Макрона
    Директор Долиной сообщил о возвращении артистки в Россию
    Лавров: Слова Писториуса о «неизбежной» войне России и НАТО остаются на его совести
    Лавров сравнил значение Крыма для России с Гренландией для США
    Лавров в шутку связал планы Дании по изъятию земли посольства с Гренландией
    Песков заявил о предсказуемости решения Молдавии выйти из СНГ
    Эксперт объяснил публикацию Трампом переписок с Макроном и Рютте
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв В Давосе торгуют страхом и унижением

    Американцы пытаются «взять на понт» своих союзников за океаном и давят на расшатанную психику Берлина, Парижа и Лондона. А европейские элиты дошли до той стадии, когда реально верят, что могут пригрозить США компромиссом с Россией.

    Владимир Можегов Владимир Можегов Гренландия сделает Трампа новым отцом-основателем для США

    Конечно, Трамп – эгоцентрик. Конечно, он часто несет околесицу в рамках хорошо продуманного шоу. Но ограничивать Трампа этой ролью было бы большой ошибкой.

    Никита Анисимов Никита Анисимов Агрессия США напомнила Латинской Америке заветы Боливара

    Последние годы в Латинской Америке много говорили о важности становления многополярного мира, справедливом мироустройстве и борьбе с неоколониализмом. Но реальность оказалась даже жестче, чем ожидали многие местные политики.

    20 января 2026, 16:24 • Новости дня

    Глава МВФ призвала украинцев рычать по утрам

    @ Ng Han Guan/AP/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава МВФ Кристалина Георгиева дала совет украинцам для обретения уверенности, призвав их каждый день по утрам издавать рык, словно львы.

    Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева выступила с необычным советом для граждан Украины, передает «Радио Sputnik» в Telegram-канале.

    Обращаясь к украинцам, Георгиева заявила: «Вы должны верить в себя, как лев. Поэтому вставайте по утрам и рычите – р-р-р! Уверенность имеет значение».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кристалина Георгиева 15 января прибыла в Киев для встречи с Владимиром Зеленским.

    20 января 2026, 12:27 • Новости дня
    ВС России нанесли массированный удар возмездия по Украине
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России в ночь на вторник ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, а также ударными беспилотниками по предприятиям военной промышленности (ВПК) Украины, а также объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ.

    Кроме того удары наносились по складам боеприпасов и цехам производства БПЛА дальнего действия, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В итоге цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России за последние сутки нанесено поражение командным пунктам и пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 158 районах.

    Средствами ПВО сбиты четыре управляемые авиабомбы, пять снарядов американской РСЗО HIMARS и 254 беспилотника.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 110 154 беспилотника, 646 ЗРК, 27 224 танка и другие бронемашины, 1 644 боевые машины РСЗО, 32 701 орудие полевой артиллерии и миномет, 52 351 единица спецтехники, перечислили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне ВС России поразили используемые ВСУ объекты энергетики. До этого ВС России нанесли удары по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры Украины.

    ВС России за прошлую неделю нанесли семь ударов возмездия по заводам ВПК Украины.

    19 января 2026, 21:40 • Новости дня
    Мирошник объяснил ненависть Зеленского к теме Гренландии

    Мирошник: Зеленский недоволен смещением внимания ЕС с Украины на Гренландию

    @ Ludovic Marin/Pool/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский крайне негативно относится к обсуждениям вокруг Гренландии, поскольку они оттягивают внимание европейцев от событий на Украине, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

    По его словам, Зеленский «катастрофически ненавидит» так называемый проект Гренландии и связанные с ним европейские дискуссии, передает ТАСС.

    Мирошник в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» отметил, что украинская делегация затратила большие усилия на подготовку переговоров в Давосе и организацию украинского завтрака с анонсированным подписанием договоров с президентом США Дональдом Трампом. Тем не менее, по его мнению, тематика Украины на Всемирном экономическом форуме в Давосе будет «только на разогрев».

    Дипломат заявил, что обсуждение Гренландии стало для европейской повестки главным, а украинский вопрос второстепенным. «Слушайте, а пустят его (Зеленского) туда вообще или нет? Потому что сегодня вся повестка полностью поменялась на гренландскую. И там европейцы уже говорят: «Ребята, Украина подождет», – сказал он.

    Мирошник добавил, что Зеленский категорически не хочет, чтобы гренландский вопрос становился все более обсуждаемым, ведь чем больше говорят о Гренландии, тем меньше внимания уделяется событиям на Украине.

    Ранее Трамп призвал Европу сосредоточиться на Украине вместо Гренландии.

    ЕС пообещал искать дипломатический выход из ситуации в Гренландии.

    19 января 2026, 21:18 • Видео
    Трамп против Евросоюза. Чья возьмет?

    В Евросоюзе пытаются выработать ответ на действия президента США Дональда Трампа, который требует уступить Америке датскую Гренландию и ввел против стран ЕС новые торговые тарифы. По гамбургскому счету у европейцев только три варианта действий.

    20 января 2026, 14:46 • Новости дня
    Axios: Подписание плана восстановления Украины между Трампом и Зеленским отменено

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Ожидавшееся подписание плана процветания между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским на Всемирном экономическом форуме в Давосе отменено, сообщил украинский источник.

    Неназванный украинский чиновник заявил Axios, что подписание плана между Трампом и Зеленским отменено, передает ТАСС.

    Уточняется, что стороны должны были договориться о сделке по послевоенному восстановлению Украины.

    Американский чиновник, комментируя ситуацию изданию, отметил, что конкретная дата подписания документа не была назначена. По его словам, план еще требует доработки и согласования ряда деталей.

    Ранее британская пресса писала, что власти США и Украины обсуждают возможность подписания соглашения на сумму 800 млрд долларов, предусматривающего гарантии безопасности для Киева.

    Ранее СМИ сообщали, что Трамп не планирует встречаться в Давосе с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

    20 января 2026, 06:35 • Новости дня
    Politico: Трамп не желает встречаться с Зеленским в Давосе

    Tекст: Катерина Туманова

    Во время Всемирного экономического форума в Давосе у американского президента Дональда Трампа не запланировано встреч с главой киевского режима Владимиром Зеленским, невзирая на готовность последнего мгновенно отреагировать на приглашение главы Белого дома.

    «Зеленский завсегда рад встретиться с Трампом, так как считает, что выгоды этих встреч всегда больше маленьких неудобств, а уж если он не будет с ним взаимодействовать, это сделают другие», – заявил газете Politico источник из Республиканской партии.

    Он уточнил, что нежелание встречаться исходит из Белого дома напрямую.

    Зеленского обуревают опасения, что ему не удастся донести до Трампа свою позицию, а другие наверняка что-нибудь переиначат. Сможет ли он что-либо изменить в расписании американского лидера, покажет время. Пока известно, что Трамп в Давосе встретится с представителями «коалиции желающих».

    Также ожидается, что глава Белого дома будет заниматься вопросами Газы и столь ненавистной Зеленскому Гренландии, завладевшей вниманием американского лидера.

    Напомним, ранее Трамп допускал возможность встречи с Зеленским в Давосе, но затем несколько раз «разочаровывался», называя преградой на пути к миру на Украине. Как ранее отмечала газета ВЗГЛЯД, Зеленский готовит для Трампа «экономический анекдот», надеясь согласовать в Давосе нулевые торговые пошлины и привлечь до 800 млрд долларов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в швейцарском Давосе стартовал 56-й Всемирный экономический форум. Bloomberg заявило, что Трамп в Давосе намерен подписать соглашение о «Совете мира» по Газе.

    20 января 2026, 07:19 • Новости дня
    Российские военные впервые ударили ракетой «Искандер-И» по Украине

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    ВС России якобы нанесли удар по украинской территории с помощью баллистической ракеты «Искандер-И» в первый раз, сообщают украинские СМИ.

    Эта ракета дошла до Винницкой области, ее дальность составляет якобы 1 тыс. километров, передает «Лента.ру» со ссылкой на украинскую прессу.

    Отмечается, что официальных подтверждений от украинских властей этих данных не поступало.

    Ранее Минобороны сообщало, что в ходе ударов «Искандерами» и «Калибрами» в Киеве поразили два завода, собиравших ударные дроны, которые использовались для атак по России.

    20 января 2026, 10:31 • Новости дня
    Дмитриев иронично назвал союзников Украины «коалицией наказанных»

    Глава РФПИ Дмитриев иронично назвал союзников Украины «коалицией наказанных»

    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев иронично назвал группу стран, поддерживающих Украину, «коалицией наказанных».

    Дмитриев иронично назвал группу стран, поддерживающих Украину, «коалицией наказанных», передает ТАСС.

    Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), добавив к сообщению скриншот с изображением лидеров этих государств и Владимира Зеленского.

    Так называемая коалиция желающих состоит из более 30 стран, в основном европейских, которые заявили о готовности принять участие в возможной миротворческой миссии на Украине. Наиболее активную роль в этой группе играют Франция и Британия, которые выступают основными инициаторами объединения.

    Ранее европейские страны обсуждают возможность создания нового альянса в сфере безопасности без участия Соединенных Штатов.

    Дипломат Константин Долгов предположил, что Дональд Трамп может признать «коалицию желающих» препятствием для урегулирования ситуации на Украине.

    20 января 2026, 09:34 • Новости дня
    Мэр Киева сообщил об отключении отопления в 5,6 тыс. домов

    Мэр Киева сообщил об отключении отопления в 5,6 тыс. домов
    @ Bernd Elmenthaler/Zuma/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Более 5,6 тыс. многоэтажек остались без отопления в Киеве, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

    По его словам, более 5,6 тыс. многоэтажных домов остались без отопления в Киеве, передает РИА «Новости».

    Кличко сообщил: «без тепла 5635 многоэтажек. Почти 80% из них – дома, куда возвращали теплоснабжение с 9 января». Кличко отметил, что левобережные районы города также столкнулись с отсутствием водоснабжения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после серии взрывов в Киеве возникли перебои с водоснабжением и электроэнергией.

    Мэр Виталий Кличко призвал жителей покинуть город.

    В киевских многоэтажках начали лопаться трубы отопления.

    19 января 2026, 19:10 • Новости дня
    Балицкий назвал удар ВСУ по школе актом террора

    В Запорожской области три дрона ВСУ атаковали школу во время уроков

    Tекст: Денис Тельманов

    Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о целенаправленном ударе ВСУ по школе, когда в здании находились дети и педагоги.

    Вооруженные силы Украины совершили атаку на школу № 1 «Скифия» в Каменке-Днепровской Запорожской области, передает ТАСС. В момент удара в учебном заведении находились пятнадцать учеников и десять учителей, никто из них не пострадал.

    Губернатор Евгений Балицкий заявил: «ВСУ целенаправленно атаковали гражданский объект, где в учебное время находятся дети и педагоги. Применение трех беспилотных летательных аппаратов по школе является вопиющим актом террора, грубейшим нарушением всех норм международного гуманитарного права и не имеет никаких оправданий. Целью был явно мирный объект социальной инфраструктуры».

    Он уточнил, что на месте происшествия работают оперативные службы. По словам Балицкого, принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности школьников и педагогов, а также для оперативного восстановления повреждений здания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил об уничтожении нескольких десятков солдат двух элитных подразделений ВСУ в Запорожской области за трое суток. В 25 населенных пунктах Херсонской области произошло отключение электроснабжения из-за технического сбоя на подстанции в Запорожской области.

    20 января 2026, 13:12 • Новости дня
    В Киеве после взрывов наступил масштабный транспортный коллапс

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Транспортный коллапс наблюдается в Киеве из-за ограничения работы метрополитена, сообщило издание «Страна».

    В Киеве после ночных взрывов наблюдается серьезный транспортный коллапс, сообщает ТАСС со ссылкой на издание «Страна». В городе резко выросли цены на такси, а на остановках общественного транспорта образовались длинные очереди.

    Согласно информации агентства Укринформ, многие жители вынуждены идти пешком к ближайшим работающим станциям метро, поскольку движение поездов ограничено из-за перебоев с электроснабжением. Телеканал «Киев-24» отмечает, что на перронах метро собираются огромные толпы, из-за чего передвигаться становится крайне затруднительно.

    Столичная администрация утром подтвердила, что поезда в киевском метро следуют без остановок на ряде станций у реки Днепр. Для связи между левым и правым берегом были запущены только два поезда с интервалом около 25 минут, что еще больше осложнило транспортную ситуацию.

    Кроме того, после взрывов в городе фиксируются серьезные перебои с электро- и водоснабжением. По данным городских властей, более 5,6 тыс. многоэтажек остались без отопления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве после взрывов возникли перебои с водой и электричеством.

    Мэр Виталий Кличко призвал жителей города уехать из Киева.

    В многоэтажных домах Киева начали лопаться трубы отопления.

    20 января 2026, 15:59 • Новости дня
    Страны G7 перевели Киеву 35 млрд евро из нового кредита

    Tекст: Ольга Иванова

    В рамках поддержки Киева страны G7 уже перечислили 35 млрд евро из утвержденных 45 млрд, при этом Европейский союз полностью выполнил свои финансовые обязательства.

    Страны G7 уже перевели Киеву 35 млрд евро в рамках утвержденной кредитной линии в размере 45 млрд евро, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление еврокомиссара по экономике Валдиса Домбровскиса. По словам Домбровскиса, Европейский союз полностью выполнил свою часть обязательств по данному кредиту, который предоставляется под доходы от замороженных российских активов.

    Еврокомиссар отметил: «ЕС настаивает, чтобы партнеры также выполнили свои обязательства уже в первом квартале, чтобы на Украине не возникло дефицита в ожидании нашего нового кредита, который станет доступен в апреле». Домбровскис подчеркнул, что своевременное поступление средств важно для обеспечения финансовой стабильности на Украине.

    Оставшаяся часть средств по линии G7 должна быть переведена до конца первого квартала текущего года. Новый кредит Евросоюза будет доступен Киеву начиная с апреля.

    Напомним, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис на пресс-конференции в Брюсселе заявили, что Украина вернет 90 млрд евро ЕС лишь при условии получения компенсаций от России.


    19 января 2026, 21:24 • Новости дня
    Депутат Рады предложил желающим вернуть границы 91 года добровольно идти в ТЦК

    Tекст: Дарья Григоренко

    Депутат Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что сторонники возвращения Украины к границам 1991 года военным путем должны лично отправляться в территориальные центры комплектования.

    Он отметил в эфире украинского YouTube-канала Politeka Online, военное возвращение этих территорий невозможно: «Я об этом говорю уже длительный промежуток времени, что невозможно вернуть эти территории сегодня военным путем. Нам это может с вами нравиться, может не нравиться, но объективная реальность такова», передает ТАСС.

    Разумков подчеркнул, что часто слышит в Киеве о необходимости выхода на границы 1991 года для окончания войны, но всегда предлагает таким людям пойти в ТЦК и подписать контракт, чтобы показать личный пример. По словам депутата, он уже тридцать раз делал подобные предложения, однако всегда сталкивался с отказом. Он добавил, что «воевать чужими руками и чужими жизнями намного проще, чем делать это самому».

    Ранее сообщалось, что результаты опроса исследовательского института IFO показали, что 47% украинских беженцев, готовы вернуться на Украину даже при наиболее благоприятном развитии событий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, число украинских военнослужащих, самовольно покинувших свои части, достигло 250 тыс. человек.

    20 января 2026, 08:10 • Новости дня
    В Одессе возникли перебои со светом, водой и отоплением
    @ Viacheslav Onyshchenko/SOPA Images/Sipa USA/Reuters Connect

    Tекст: Вера Басилая

    В Одессе зафиксированы частичные отключения электричества и проблемы с водо- и теплоснабжением, сообщили украинские СМИ.

    Согласно информации, опубликованной изданием «Страна», в Одессе частично прекратилась подача электричества, передает ТАСС.

    Помимо электроэнергии, отмечаются перебои с водоснабжением и отоплением. В настоящее время в Одесской области действует режим воздушной тревоги.

    Ранее мэр Киева Кличко заявил о перебоях с электро- и водоснабжением в Киеве после серии взрывов.

    В Одесской области в понедельник  сообщили о повреждениях объектов энергоснабжения, газа и критической инфраструктуры.

    20 января 2026, 12:36 • Новости дня
    Российские войска продвинулись на основных направлениях в зоне СВО
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В результате активных наступательных действий российских войск противник в нескольких регионах за сутки потерял свыше 1240 военнослужащих и значительное количество техники, включая немецкий танк Leopard.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны около Храповщины, Новой Сечи, Белополья и Хотени Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины возле Старицы, Захаровки, Охримовки и Волчанских Хуторов.

    Противник при этом потерял более 185 военнослужащих, две бронемашины, боевую машину чешской РСЗО Vampire и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, две станции РЭБ, семь складов боеприпасов и матсредств.

    Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям шести механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах Красного Лимана, Дробышево, Крестища, Щурово Донецкой народной республики (ДНР), Ковшаровки, Чернещины, Березовки, Грушевки и Глушковки Харьковской области.

    При этом потери противника составили до 200 военнослужащих, два танка и 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin производства США. Уничтожены шесть складов с боеприпасами, перечислили в оборонном ведомстве.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ рядом со Славянском, Кривой Лукой, Куртовкой, Степановкой, Никифоровкой, Резниковкой и Константиновкой ДНР.

    ВСУ потеряли свыше 145 военнослужащих, американские бронетранспортер Stryker, два бронеавтомобиля HMMWV и 155-мм самоходную артустановку Paladin. Уничтожены американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/ТPQ-50, три станции РЭБ и склад материальных средств.

    В то же время подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. нанеся поражение формированиям шести механизированных, егерской, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии у Белицкого, Доброполья, Сухецкого, Гришино, Самарского ДНР и Новоподгородного Днепропетровской области, отчитались в Минобороны.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили более 425 военнослужащих, немецкий танк Leopard, пять бронемашин и два пикапа.

    Между тем подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны поблизости от Любицкого, Терсянки, Зеленой Дибровы, Чаривного, Зарницы Запорожской области, Скотоватого и Великомихайловки Днепропетровской области.

    Противник потерял свыше 230 военнослужащих, четыре бронемашины и два орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад матсредств., подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили запорожскую Павловку и Новопавловку в ДНР.

    В минувшие выходные армия России освободила Прилуки в Запорожской области и Приволье в ДНР.

    20 января 2026, 07:24 • Новости дня
    За ночь над Россией уничтожили 32 украинских дрона

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ночь с понедельника на вторник над страной перехватили и уничтожили 32 украинских беспилотника самолетного типа, сообщило Минобороны России.

    Над Брянской областью и над Крымом поразили по девять дронов, над Воронежской областью – три, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    По два БПЛА уничтожили над Белгородской, Курской, Волгоградской, Астраханской и Самарской областями.

    Один дрон поразили над Смоленской областью.

    Напомним, вечером 19 января за четыре часа над страной уничтожили четыре украинских дрона у Белгорода и Брянска. Позднее Минобороны доложило, что три часа уничтожили свыше 45 дронов над пятью регионами России.

    20 января 2026, 09:50 • Новости дня
    Полк ВСУ «Шквал» потребовал вывода с линии фронта в Запорожской области

    Tекст: Вера Басилая

    Военнослужащие полка ВСУ «Шквал» настаивают на выводе из-за серьезных потерь, понесенных в результате ударов ФАБ в районе Запорожской области, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    Украинский полк «Шквал» обратился с требованием вывести его с линии соприкосновения в Запорожской области, передает ТАСС.

    Советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что причиной стали большие потери среди личного состава, вызванные ударами российских ФАБ.

    По словам Кимаковского, ряды боевиков полка «Шквал» сильно проредили в Запорожской области наши ФАБы.

    Ранее, 16 января, Кимаковский сообщал, что элитные украинские полки «Скала» и «Шквал» были частично уничтожены в результате ударов ФАБ и БПЛА по разным населенным пунктам Запорожской области.

    В Запорожской области за трое суток уничтожены несколько десятков солдат двух элитных подразделений ВСУ. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский уточнил, что речь идет об уничтожении личного состава полка «Шквал».

    Европу к потере Гренландии привел отказ от российского газа

    Президент США Дональд Трамп пригрозил новой торговой войной против восьми европейских стран. Параллельно в ЕС появились опасения, что Вашингтон может перекрыть поставки своего СПГ, от которого европейцы после 2022 года стали сильно зависимы. Трамп, судя по всему, готов биться за Гренландию до конца. Подробности

    Европе предлагают выбор между Украиной и Гренландией

    Между США и Европой накаляются противоречия вокруг Гренландии: Белый дом, по данным прессы, отдал приказ подготовить план захвата острова, а Лондон, Париж и Берлин обсуждают усиление военного присутствия в Арктике. Во что может вылиться этот конфликт и как вовлеченность в украинский кризис мешает Европе дать адекватный ответ Вашингтону? Подробности

    Как российские войска откроют путь на Славянск

    В последние дни существенно возросли темпы наступления российских войск в районе Красного Лимана – последнего крупного населенного пункта перед Славянском. Кто и как проводит эти военные операции, что ВСУ пытаются этому противопоставить и какое значение освобождение Красного Лимана будет иметь для всей СВО в целом? Подробности

    Выход из СНГ больно ударит по Молдавии

    Молдавия запустила процедуру выхода из СНГ. Как отметили в Кремле, решение не стало неожиданностью, поскольку участие республики в работе содружества на протяжении длительного времени было заморожено. По оценкам экспертов, полный разрыв Кишинева с организацией ударит по молдавским производителям и рядовым гражданам страны. Почему Майя Санду решила пожертвовать благополучием собственного населения? Подробности

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Большие церковные праздники февраля 2026: даты, что отмечают, традиции и запреты

      Февраль в православном календаре – это особый, переходный месяц, который готовит верующих к одному из важнейших периодов года – Великому посту. В 2026 году февраль насыщен ключевыми духовными датами: от одного из главных двунадесятых праздников Сретения Господня до значимых подготовительных дней, таких как Вселенская родительская суббота и Прощеное воскресенье. Это время глубокого покаяния, поминовения усопших и внутренней работы перед началом строгого поста.

    • Святая вода на Крещение Господне 2026: когда набирать, сколько хранится и как использовать

      Праздник Крещения Господня, или Богоявления, – один из главных в православном календаре. С ним связано одно из самых известных и любимых в народе церковных установлений – освящение воды. Крещенская вода, которую часто называют «великой агиасмой» (святыней), обладает особым благоговейным почитанием. Как правильно набирать святую воду, сколько она хранится и как правильно ее использовать?

    • Коридор затмений в 2026 году: точные даты, что делать в этот период

      Каждый год с приближением коридора затмений в обществе оживают разговоры о судьбоносных переменах, кармических уроках и нестабильности. Этот интерес – на стыке древних верований и желания найти ориентиры в хаотичном мире. Несмотря на научный скепсис, многие люди продолжают учитывать эти астрологические периоды, планируя важные события на более спокойное время.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

