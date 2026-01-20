Российские войска продвинулись на основных направлениях в зоне СВО

Tекст: Мария Иванова

Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны около Храповщины, Новой Сечи, Белополья и Хотени Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины возле Старицы, Захаровки, Охримовки и Волчанских Хуторов.

Противник при этом потерял более 185 военнослужащих, две бронемашины, боевую машину чешской РСЗО Vampire и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, две станции РЭБ, семь складов боеприпасов и матсредств.

Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям шести механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах Красного Лимана, Дробышево, Крестища, Щурово Донецкой народной республики (ДНР), Ковшаровки, Чернещины, Березовки, Грушевки и Глушковки Харьковской области.

При этом потери противника составили до 200 военнослужащих, два танка и 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin производства США. Уничтожены шесть складов с боеприпасами, перечислили в оборонном ведомстве.

Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ рядом со Славянском, Кривой Лукой, Куртовкой, Степановкой, Никифоровкой, Резниковкой и Константиновкой ДНР.

ВСУ потеряли свыше 145 военнослужащих, американские бронетранспортер Stryker, два бронеавтомобиля HMMWV и 155-мм самоходную артустановку Paladin. Уничтожены американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/ТPQ-50, три станции РЭБ и склад материальных средств.

В то же время подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. нанеся поражение формированиям шести механизированных, егерской, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии у Белицкого, Доброполья, Сухецкого, Гришино, Самарского ДНР и Новоподгородного Днепропетровской области, отчитались в Минобороны.

Потери украинских вооруженных формирований при этом составили более 425 военнослужащих, немецкий танк Leopard, пять бронемашин и два пикапа.

Между тем подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны поблизости от Любицкого, Терсянки, Зеленой Дибровы, Чаривного, Зарницы Запорожской области, Скотоватого и Великомихайловки Днепропетровской области.

Противник потерял свыше 230 военнослужащих, четыре бронемашины и два орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад матсредств., подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, накануне российские войска освободили запорожскую Павловку и Новопавловку в ДНР.

В минувшие выходные армия России освободила Прилуки в Запорожской области и Приволье в ДНР.