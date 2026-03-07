Турфирмы Катара начали возить туристов в аэропорты Саудовской Аравии

Турфирмы Катара начали возить туристов в Саудовскую Аравию за тысячу долларов

Tекст: Тимур Шайдуллин

Туристические компании Катара вместо экскурсий начали предоставлять перевозки желающим покинуть страну в соседнюю Саудовскую Аравию из-за сложной ситуации в регионе. По данным РИА «Новости», водители предлагают поездки до аэропортов Даммама и Эр-Рияда, при этом четырехместная машина обходится минимум в тысячу долларов.

В дни наиболее интенсивных атак стоимость одного места в автомобиле составляла тысячу долларов, однако при отсутствии полного состава водители соглашались снизить цену до 600 долларов за место. Некоторые компании также организуют поездки на автобусах до Эр-Рияда по 200 долларов за место.

Время поездки до международного аэропорта имени короля Халеда в Эр-Рияде занимает примерно семь-восемь часов с учетом пересечения границы между Катаром и Саудовской Аравией.

Агентство отмечает, что в связи с тем, что воздушное пространство Катара оставалось полностью закрытым в течение недели после начала ударов по Ирану, а туркомпании из-за сложной обстановки полностью прекратили экскурсионные программы, многие из них переориентировали бизнес на вывоз желающих в Саудовскую Аравию, где аэропорты не переставали работать.

