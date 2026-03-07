Трамп назвал одолжением Европе усилия США по Украине

Tекст: Вера Басилая

Трамп сообщил, что участвует в урегулировании конфликта на Украине, делая это как одолжение Европе, передает РИА «Новости».

По его словам, ситуация с украинским кризисом «на самом деле не сильно влияет» на США, поскольку страны разделяет океан.

«Я делаю это как одолжение Европе», – заявил Трамп.

Кроме того, Трамп выразил уверенность, что урегулирование конфликта на Украине находится «на подходе», передает ТАСС.

«Я урегулировал восемь войн, и, думаю, еще одна на подходе. Мне казалось, это будет сделать проще всего. Посмотрим, что выйдет», – заявил Трамп.

Трамп также напомнил о своем опыте разрешения других международных конфликтов, добавив, что США неоднократно находились на грани соглашения по украинскому вопросу.

Ранее глава Белого дома возложил ответственность за решение данного кризиса на европейские страны.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что заключение договоренностей по конфликту на Украине невозможно без участия стран Евросоюза в переговорах.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев подчеркнул, что для Москвы ключевым остается достижение победы в спецоперации на Украине, а не сам переговорный процесс.