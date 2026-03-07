Американский бомбардировщик прибыл в Британию для ударов по Ирану

Бомбардировщик США B-1 приземлился в Глостершире после разрешения атаковать Иран

Tекст: Мария Иванова

Американский самолет B-1 прибыл на базу королевских ВВС в графстве Глостершир, пишет Independent. Это произошло после того, как британские власти разрешили Вашингтону использовать свою инфраструктуру для ударов по иранским целям.

«Американский бомбардировщик, способный нести 24 крылатые ракеты, приземлился в Великобритании», – отмечает издание, публикуя фотографию воздушного судна на базе Фэрфорд, передает РИА «Новости».

Премьер-министр Кир Стармер подтвердил, что Лондон удовлетворил просьбу союзников об использовании военных объектов для поражения складов в Иране. Политик заявил, что Вашингтон впервые обратился с соответствующим запросом 28 февраля.

При этом газета The Telegraph приводит иные данные, ссылаясь на собственные источники. Издание отмечает, что США запросили доступ к базам за 17 дней до начала операции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о готовности королевства предоставить США военные базы для подготовки ударов по Ирану.

Между тем официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о значительном негативном влиянии политики Вашингтона на стабильность Ближнего Востока.