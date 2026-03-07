В Советском Союзе спор вокруг мегапроекта разворота северных рек стал элементом демонтажа социализма, когда перешел из инженерного в разряд ценностного – о необходимости поступаться национальными интересами ради благополучия союзной экономики.0 комментариев
Американский бомбардировщик прибыл в Британию для ударов по Ирану
Бомбардировщик США B-1 приземлился в Глостершире после разрешения атаковать Иран
На базе Фэрфорд в Глостершире разместили стратегический бомбардировщик B-1, способный нести 24 крылатые ракеты, после решения Лондона открыть базы для ударов по Ирану.
Американский самолет B-1 прибыл на базу королевских ВВС в графстве Глостершир, пишет Independent. Это произошло после того, как британские власти разрешили Вашингтону использовать свою инфраструктуру для ударов по иранским целям.
«Американский бомбардировщик, способный нести 24 крылатые ракеты, приземлился в Великобритании», – отмечает издание, публикуя фотографию воздушного судна на базе Фэрфорд, передает РИА «Новости».
Премьер-министр Кир Стармер подтвердил, что Лондон удовлетворил просьбу союзников об использовании военных объектов для поражения складов в Иране. Политик заявил, что Вашингтон впервые обратился с соответствующим запросом 28 февраля.
При этом газета The Telegraph приводит иные данные, ссылаясь на собственные источники. Издание отмечает, что США запросили доступ к базам за 17 дней до начала операции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о готовности королевства предоставить США военные базы для подготовки ударов по Ирану.
Между тем официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о значительном негативном влиянии политики Вашингтона на стабильность Ближнего Востока.