В Москве мошенники похитили у пенсионера почти 12 млн рублей
Пожилой житель Москвы стал жертвой обмана, лишившись всех сбережений после звонка мошенников о якобы утечке его персональных данных, сообщает столичная прокуратура.
Мошенники под видом заместителя руководителя бывшей компании обманули 71-летнего мужчину, сообщает прокуратура Москвы. Ему позвонил человек, представившийся заместителем руководителя организации, в которой пенсионер ранее работал. Звонивший сообщил о якобы утечке персональных данных и проводимой проверке.
Затем мужчине предложили установить мессенджер для связи с якобы правоохранительными органами. После этого с пенсионером связался лжесотрудник одной из силовых структур, который заявил: «С вашими персональными данными совершены мошеннические действия. Для нейтрализации злоумышленников необходимо действовать по инструкции оперативных сотрудников».
Следуя указаниям аферистов, мужчина приобрел новый мобильный телефон, удалял переписку и не говорил родственникам о происходящем. Он рассказал злоумышленникам о своих счетах и сбережениях.
Сначала пенсионер снял 6 млн рублей под предлогом покупки автомобиля и передал наличные курьеру, затем снял еще 5 млн рублей и также отдал их. Остальные 870 тыс. рублей мужчина перевел якобы на «безопасные счета» по указанию мошенников.
Общая сумма похищенного составила более 11,8 млн рублей. В сообщении уточняется, что установление лиц, причастных к преступлению, находится на контроле в Перовской межрайонной прокуратуре.
