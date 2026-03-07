В Москве мошенники похитили у пенсионера почти 12 млн рублей

Tекст: Тимур Шайдуллин

Мошенники под видом заместителя руководителя бывшей компании обманули 71-летнего мужчину, сообщает прокуратура Москвы. Ему позвонил человек, представившийся заместителем руководителя организации, в которой пенсионер ранее работал. Звонивший сообщил о якобы утечке персональных данных и проводимой проверке.

Затем мужчине предложили установить мессенджер для связи с якобы правоохранительными органами. После этого с пенсионером связался лжесотрудник одной из силовых структур, который заявил: «С вашими персональными данными совершены мошеннические действия. Для нейтрализации злоумышленников необходимо действовать по инструкции оперативных сотрудников».

Следуя указаниям аферистов, мужчина приобрел новый мобильный телефон, удалял переписку и не говорил родственникам о происходящем. Он рассказал злоумышленникам о своих счетах и сбережениях.

Сначала пенсионер снял 6 млн рублей под предлогом покупки автомобиля и передал наличные курьеру, затем снял еще 5 млн рублей и также отдал их. Остальные 870 тыс. рублей мужчина перевел якобы на «безопасные счета» по указанию мошенников.

Общая сумма похищенного составила более 11,8 млн рублей. В сообщении уточняется, что установление лиц, причастных к преступлению, находится на контроле в Перовской межрайонной прокуратуре.

