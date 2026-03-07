  • Новость часаИран атаковал беспилотником танкер Louise P в Персидском заливе
    В противостоянии с США Иран начинает игру вдолгую
    Эксперт объяснил отказ Ирана наносить удары по соседним странам
    Иран заявил о применении США оружия для третьей мировой
    Актриса «Склифосовского» Екатерина Ведунова погибла в ДТП вместе с дочерью
    Временный совет Ирана запретил удары по соседним странам
    Президент Ирана заявил об ожидании поддержки России
    «Хезболла» заставила израильский десант бежать из Ливана
    Степашин сообщил о переезде графа Шереметева в Россию
    Минобороны показало кадры уничтожения украинского Ми-8 «Геранью»
    Мнения
    Андрей Сулейменов Андрей Сулейменов Попытка поворота русских рек ускорила коллапс техноутопии СССР

    В Советском Союзе спор вокруг мегапроекта разворота северных рек стал элементом демонтажа социализма, когда перешел из инженерного в разряд ценностного – о необходимости поступаться национальными интересами ради благополучия союзной экономики.

    6 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Кого заменит ИИ

    Если ИИ-зация, автоматизация и роботизация обеспечивают экономический рост, но не создают новых рабочих мест – а возможно, даже сокращают их, – то что делать с людьми? И, что еще интереснее, с какими именно людьми?

    11 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Баллы за убийство не повысят боевую эффективность ВСУ

    План нового министра обороны Украины по убийству 50000 российских солдат в месяц – идея не только бредовая, но и полезная для нас: таким образом украинская армия нанесет ущерб себе, а не Армии России.

    7 комментариев
    7 марта 2026, 15:58 • Справки

    Что делать с тюльпанами после 8 Марта 2026: можно ли сажать луковицы и когда высаживать тюльпаны в открытый грунт

    Что делать с тюльпанами после 8 Марта 2026: можно ли сажать луковицы и когда высаживать тюльпаны в открытый грунт
    @ Павлишак Алексей/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Тюльпаны часто дарят на 8 Марта в горшках или срезанными букетами, и у многих возникает вопрос — можно ли сохранить луковицы и посадить их в саду. Сделать это действительно возможно. Разбираемся, что делать с тюльпанами после 8 Марта, когда сажать луковицы в 2026 году и получится ли добиться цветения после весенней посадки.

    Можно ли посадить тюльпаны после 8 Марта

    Весенние праздники часто оставляют нам приятный «бонус» в виде тюльпанов. Но когда букет начинает увядать, возникает логичный вопрос: а можно ли дать этим цветам вторую жизнь? Ответ зависит от того, в каком виде к вам попали растения.

    Если тюльпаны были в горшке (выгонка)

    Это ваш счастливый билет в мир садоводства. Луковицы, которые использовали для зимней выгонки к 8 Марта, не стоит выбрасывать. После того как цветы завянут, продолжайте поливать растение, пока листья полностью не пожелтеют и не засохнут. За это время луковица накопит силы. Затем извлеките ее из грунта, просушите и храните в темном прохладном месте до осени. В октябре высадите ее в сад – и следующей весной она вполне может порадовать вас цветением, хотя и не таким обильным, как магазинное.

    Если это срезанный букет

    Здесь шансов на спасение практически нет. Срезанные тюльпаны – это уже финальный этап жизни растения. У них отсутствует корневая система, и даже если попытаться укоренить увядающий стебель, луковица не сформируется. Сохранить их не получится, как ни старайся.

    Технология пересадки

    Главное правило: растению дают отцвести естественным путем. Не срезайте зеленые листья сразу после увядания бутона – именно через них идет отток питательных веществ к луковице. Когда надземная часть полностью усохнет, луковицы аккуратно выкапывают, сортируют и отправляют на хранение. Высадка в открытый грунт производится под зиму.

    Чего ждать от цветения

    Важно понимать: полноценное цветение на следующий год после выгонки – явление редкое. Магазинные луковицы обычно истощены стимуляторами и условиями теплицы. Чаще всего они дают только листву или мелкие бутоны. Настоящее, крупное и яркое цветение в саду от таких «праздничных» тюльпанов стоит ожидать только через 1-2 года, когда луковица полностью восстановится в естественных условиях.

    Когда сажать тюльпаны: традиционные сроки

    Наиболее благоприятным периодом для посадки луковиц тюльпанов в большинстве регионов России считается конец сентября – начало ноября. Однако, как отмечают опытные садоводы, каждый год вносит свои коррективы – и сроки могут смещаться в зависимости от погодных условий конкретной осени.

    Главный ориентир – температура почвы на глубине около 10 см должна стабильно держаться в пределах +7…+10 °C.

    Это сигнализирует о том, что луковицы успеют укорениться до наступления устойчивых заморозков, но не начнут активно прорастать, что нежелательно перед зимой.

    Когда сажать тюльпаны в зависимости от региона

    Климатические условия различных регионов России существенно влияют на оптимальное время посадки тюльпанов:

    Средняя полоса РФ (Подмосковье, Ленинградская область и аналогичные районы): наиболее подходящее время – с середины сентября до конца октября.

    Южные регионы и Кавказ: благодаря более мягкому климату, посадку можно проводить позднее – с начала ноября и до конца декабря. В этих регионах луковицы успевают укорениться даже при посадке в канун новогодних праздников.

    Урал и Сибирь: в регионах с ранними и суровыми зимами посадку следует проводить раньше – в первой декаде сентября.

    Можно ли сажать тюльпаны весной

    Некоторые садоводы практикуют весеннюю посадку тюльпанов – примерно в конце марта – начале апреля, когда почва прогреется до +9 °C на глубине 10 см. Однако этот способ сопряжен с определенными сложностями. При осенней посадке тюльпаны обычно зацветают на две недели раньше, чем посаженные весной. Поэтому при наличии возможности осенняя посадка считается более предпочтительной и менее хлопотной.

    Сажать тюльпаны можно и весной, но чтобы дело увенчалось успехом и тюльпаны все же порадовали цветением, пусть и с некоторыми оговорками, садоводу необходимо соблюсти ряд важных условий.

    Как сажать тюльпаны весной: правила и рекомендации

    Каждый цветовод знает, что луковицам тюльпанов для полноценного развития и последующего цветения необходим период покоя в течение зимних месяцев. Это естественный физиологический процесс, во время которого в луковицах происходят важные биохимические изменения, подготавливающие растение к вегетации и цветению.

    Если вы по каким-либо причинам не успели посадить тюльпаны осенью или приобрели посадочный материал весной, перед высадкой в открытый грунт луковицам необходимо обеспечить искусственную «зиму» продолжительностью не менее четырех-пяти недель. Для этого посадочный материал следует поместить в прохладные условия с температурой плюс 5-7 градусов Цельсия. Идеально подойдет для этой цели погреб или нижняя полка холодильника. Чем дольше луковицы пробудут в таких условиях (в пределах разумного), тем лучше.

    Подготовка луковиц к весенней посадке:

    – Очистите луковицы от кроющей шелухи, внимательно осматривая их на предмет повреждений.

    – Отбракуйте все заплесневелые, загнившие или имеющие другие признаки заболеваний экземпляры.

    – Обработайте оставшийся здоровый посадочный материал фунгицидными препаратами (для профилактики грибковых заболеваний) и растворами стимуляторов роста (для активизации ростовых процессов).

    Следует также учитывать, что к весенней посадке лучше всего подходят крупные, округлые луковицы диаметром до 5 см, так как именно в них с большей вероятностью уже заложен будущий цветонос.

    Еще один важный нюанс заключается в том, что тюльпаны, как правило, полноценно цветут лишь на второй год жизни. Поэтому от весенней посадки в первый год можно ожидать цветения, но оно может быть не таким обильным и ярким, как у тюльпанов, посаженных осенью.

    Сроки и особенности весенней посадки:

    Высаживать подготовленные луковицы тюльпанов весной следует как можно раньше, сразу после того, как сойдет снег и оттает почва. Не стоит опасаться возможных возвратных заморозков – посаженные луковицы достаточно укрыть нетканым материалом или слоем мульчи, чтобы защитить их от вымерзания.

    Некоторые садоводы практикуют выгонку тюльпанов в домашних условиях (на балконе или лоджии) ранней весной, а с наступлением устойчивого тепла пересаживают подросшие растения на клумбу. Этот метод также является одним из вариантов весенней посадки.

    Как ухаживать за тюльпанами, посаженными весной

    Вегетационный период у тюльпанов, посаженных весной, начинается несколько позже, чем у осенних посадок. Поэтому особенно важно обеспечить им правильный уход:

    Регулярный полив. Следите за тем, чтобы почва на клумбе всегда была умеренно влажной, не допуская как пересыхания, так и застоя воды.

    Борьба с сорняками. Своевременно удаляйте сорную траву, которая может конкурировать с тюльпанами за питательные вещества и влагу.

    Подкормки. Как только появятся первые ростки, подкормите растения комплексным минеральным удобрением, содержащим азот, фосфор и калий. Вторую подкормку проведите в период бутонизации, а третью – во время цветения.

    Рыхление почвы. Регулярно аккуратно рыхлите почву вокруг растений для обеспечения доступа воздуха к корням.

    Куда сажать тюльпаны – на солнце или в тень

    Тюльпаны предпочитают солнечные или слегка затененные участки, защищенные от сильных ветров. Важно, чтобы на выбранном месте не застаивалась вода после таяния снега или сильных дождей, так как избыток влаги может привести к загниванию луковиц.

    Как подготовить почву

    Для успешного выращивания тюльпанов необходима рыхлая, хорошо дренированная почва с нейтральной или слабощелочной реакцией. Перед посадкой участок следует тщательно подготовить:

    – Перекопать почву на глубину штыка лопаты, удаляя при этом все сорняки и камни.

    – Улучшить структуру почвы: тяжелые глинистые почвы следует облегчить добавлением песка и перегноя или компоста. В песчаные почвы рекомендуется внести торф и перегной для удержания влаги и питательных веществ.

    – Внести удобрения: для обеспечения тюльпанов необходимыми питательными веществами при подготовке почвы рекомендуется внести на один квадратный метр клумбы:

    20 литров компоста или перепревшего навоза.

    200 граммов древесной золы.

    50 граммов суперфосфата.

    25 граммов аммиачной селитры.

    30 граммов калийной соли.

    Разровнять поверхность граблями, тщательно разбивая земляные комки.

    Как сажать тюльпаны: глубина, расстояние и ориентация

    Глубина посадки луковиц тюльпанов является одним из ключевых факторов, влияющих на их развитие и цветение. Существует общее правило: глубина посадки должна быть втрое больше высоты самой луковицы. Для крупных луковиц это составляет примерно 12-14 см, для мелких сортов – 6-8 см.

    Порядок посадки:

    • Выкопайте лунки на необходимой глубине. Это можно делать как отдельные лунки для каждой луковицы, так и траншеи.

    • Соблюдайте расстояние между луковицами, которое должно составлять не менее 5 см, а для крупных сортов – до 9-30 см в зависимости от желаемого эффекта и размера будущих цветов.

    • Поместите луковицу на дно лунки или траншеи донцем (с корешками) вниз, а острым концом вверх, слегка вдавливая ее в почву.

    • Засыпьте лунки грунтом и аккуратно уплотните поверхность ладонью.

    На одном месте тюльпаны могут успешно расти и цвести в течение трех-четырех лет.

    Посадка в контейнеры: создаем многоярусные композиции

    Посадка тюльпанов в контейнеры (кашпо) – отличный способ украсить террасы, балконы и патио. Правила посадки в целом схожи с посадкой в открытый грунт: используйте нейтральную почву и ориентируйте луковицы острыми концами вверх. Однако в контейнерах часто применяется техника «лазаньи»:

    • Уложите на дно контейнера слой дренажа (керамзит, битый кирпич).

    • Насыпьте слой грунта.

    • Разместите крупные сорта тюльпанов на нижнем слое, соблюдая небольшое расстояние между луковицами.

    • Засыпьте слоем грунта.

    • Уложите слой более мелких сортов тюльпанов.

    Повторяйте слои, чередуя грунт и луковицы разных размеров.

    На самом верхнем слое, по периметру контейнера, можно высадить мелколуковичные цветы, такие как крокусы, мускари или пролески, которые зацветут раньше тюльпанов, обеспечивая более продолжительное цветение.

    При наступлении резких похолоданий контейнеры с тюльпанами рекомендуется убирать в неотапливаемое помещение (например, подвал или гараж) и выносить обратно на улицу с первыми признаками потепления.

