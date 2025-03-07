Можно ли разбить огород по окнами многоквартирного дома

Tекст: Ольга Никитина

Огород под окнами многоквартирного дома – явление, которое встречается довольно часто, особенно в небольших городах и поселках. Отношение к этому у разных жильцов дома может быть разным.

Зачем люди создают огород около многоквартирного дома

– Свежие продукты. Жители, разбившие огород, получают возможность выращивать свежие овощи, зелень и ягоды прямо под своим окном. Это особенно актуально для пожилых людей, которым тяжело ездить на дачу.

– Экономия. Выращивание собственных овощей и зелени может помочь сэкономить деньги на покупке продуктов.

– Хобби. Для некоторых людей огородничество – это увлекательное хобби, которое приносит удовольствие и помогает расслабиться.

– Экология. Огород может стать небольшим островком зелени в городе, улучшая экологическую обстановку и очищая воздух.

– Ностальгия по деревне. Для некоторых людей огород – это способ сохранить связь с землей и традициями, особенно для тех, кто переехал в город из сельской местности.

– Ухоженный огород может украсить двор, делая его более уютным. При этом нужно понимать, что представления о красоте у разных людей разные.

– Сообщество. Совместное создание и уход за огородом может способствовать укреплению добрососедских отношений и формированию чувства общности среди жильцов. Для людей пенсионного возраста, которые особенно часто увлекаются огородничеством под окнами, это может стать важной частью повседневной жизни.

Почему кому-то из соседей может не нравиться чужой огород под окнами дома

– Вопрос законности.

– Неудобства. Огород может создавать неудобства для других жильцов – например, ограничивая проход или парковку.

– Все тот же вопрос эстетики – люди субъективно могут считать огород, даже ухоженный, некрасивым, им может не нравиться такой вид.

Правовая сторона вопроса

Жилищный кодекс России гласит, что земельный участок, на котором стоит многоквартирный дом, и элементы озеленения являются общей собственностью всех жильцов. Это значит, что любое использование этого участка, включая организацию огорода, требует согласия большинства собственников помещений в доме.

Однако даже при наличии согласия жильцов необходимо учитывать и другие факторы. Земельный участок должен быть поставлен на кадастровый учет, а его разрешенный вид использования должен соответствовать ведению личного подсобного хозяйства. В большинстве случаев земля под многоквартирными домами предназначена для обслуживания дома, что делает организацию огорода незаконной.

Как быть, если хочется огород под окнами?

Шаг 1: Изучение законодательства и местных правил

Первым делом необходимо ознакомиться с законодательством, регулирующим использование придомовой территории. Основным документом является Жилищный кодекс РФ, который устанавливает, что земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом, находится в общей долевой собственности всех собственников помещений. Это означает, что любое использование данного участка, включая организацию огорода, требует согласия большинства жильцов.

Помимо федерального законодательства, необходимо изучить местные нормативные акты, которые могут содержать дополнительные требования к размещению и обустройству огородов на придомовой территории.

Шаг 2: Проверка статуса земельного участка

Прежде чем приступать к каким-либо действиям, необходимо убедиться в том, что земельный участок, на котором вы планируете разбить огород, поставлен на кадастровый учет. Информацию об этом можно получить в Росреестре.

Кроме того, важно проверить разрешенный вид использования земли. Чтобы изменить разрешенный вид использования земельного участка возле многоквартирного дома, придется, как говорят юристы, приложить немало усилий.

Важно: если же проигнорировать требования законодательства и разбить мини-огород, минуя все бюрократические процедуры, можно получить штраф за самовольное занятие земельного участка. В 2025 году для граждан такой штраф начисляется в размере от 1% до 1,5% кадастровой стоимости занятой части земельного участка, но не менее 5 тыс. рублей.

Шаг 3: Получение согласия собственников помещений

Если земельный участок соответствует необходимым требованиям, следующим шагом является получение согласия большинства собственников помещений в доме. Для этого необходимо провести общее собрание собственников, на котором вынести на голосование вопрос о возможности размещения огорода под окнами.

Подготовьтесь к собранию заранее: составьте план огорода, укажите его размеры, местоположение и виды растений, которые вы планируете выращивать. Чем более подробной будет ваша презентация, тем больше шансов получить поддержку соседей.

Шаг 4: Обустройство огорода

После получения согласия собственников можно приступать к обустройству огорода. Важно помнить о том, что огород не должен создавать неудобств для других жильцов, ограничивая проход или парковку. При выборе растений следует отдавать предпочтение тем видам, которые не издают резких запахов и не привлекают насекомых.

Шаг 5: Соблюдение правил и поддержание порядка

После создания огорода важно соблюдать установленные правила и поддерживать порядок на участке. Регулярно поливайте растения, удаляйте сорняки и следите за тем, чтобы огород не превратился в источник проблем для соседей.

Что делать, если мешает соседский огород под окнами?

Порой люди игнорируют вопросы законности и, не учитывая мнение соседей, создают огород под окнами высокоэтажек. Тем, кто недоволен таким внешним видом двора, следует знать правильный с правовой точки зрения алгоритм действий.

1. Определите статус земли

Прежде всего необходимо выяснить, кому принадлежит земельный участок, на котором расположен огород. Если это земля общего пользования многоквартирного дома (МКД), то порядок ее использования должен быть установлен на общем собрании собственников помещений в МКД.

Важно: избегайте конфликтов и не прибегайте к незаконным действиям (например, порча имущества соседей). Вандализм в любом случае недопустим.

2. Обратитесь к соседям

Попробуйте сначала решить проблему мирным путем, поговорив с соседями и объяснив им, что их огород создает вам неудобства. Возможно, они согласятся перенести его в другое место или привести в порядок. Ведите переговоры с соседями в присутствии свидетелей.

3. Обратитесь в управляющую компанию

Если огород расположен на земле общего пользования МКД, вы можете обратиться в управляющую компанию с жалобой на действия соседей. Управляющая компания обязана принять меры по устранению нарушения. При обращении в управляющую компанию убедитесь в наличии достаточных оснований для жалобы (нарушение правил пользования общим имуществом МКД, создание антисанитарных условий и т. д.).

4. Обратитесь в полицию

Если мирные переговоры не привели к результату, можно подать заявление в полицию о привлечении соседей к административной ответственности по статье 7.1 КоАП РФ (самовольное занятие земельного участка). В заявлении в полицию или иске в суд необходимо четко изложить свои требования и предоставить все имеющиеся доказательства.

5. Обратитесь в суд

В случае если соседи не реагируют на предупреждения полиции, вы можете обратиться в суд с иском о признании их действий незаконными и о возложении обязанности освободить земельный участок. Перед обращением в суд соберите доказательства того, что огород создает вам неудобства (фотографии, видеозаписи, показания свидетелей).

Зеленые насаждения под окнами: как решить проблему с деревьями и кустарниками

Помимо огорода, проблемой могут стать и разросшиеся деревья и кустарники, которые заслоняют свет, создают тень или даже угрожают падением веток. В этом случае также важно знать свои права и порядок действий.

Самовольная обрезка запрещена

Нельзя самостоятельно спиливать ветки или деревья, растущие на территории многоквартирного дома. Даже если они мешают вам или вашим соседям, за самовольную обрезку предусмотрено административное наказание.

Как действовать?

– Определите, кто отвечает за территорию. Если земля принадлежит жильцам МКД, то за содержание зеленых насаждений отвечает управляющая компания (УК) или ТСЖ. Если территория муниципальная, то ответственность лежит на местном отделе администрации (например, отдел по озеленению и благоустройству).

– Обратитесь с заявлением. Направьте заявление в УК, ТСЖ или администрацию с просьбой обрезать ветки или спилить дерево. В заявлении укажите адрес дома, квартиры, ФИО и контактные данные, а также причины, по которым требуется обрезка или спил (например, заслоняют свет, угрожают падением).

– Дождитесь ответа. Управляющая компания обязана ответить вам в течение 10 дней.

– Проверьте освещенность. Если дерево действительно загораживает свет, можно пригласить сотрудников Роспотребнадзора для замера освещенности помещения. Специалисты с помощью люксметра оценят отсутствие или недостаток необходимого естественного освещения и выдадут решение. Согласно СанПиН 2.1.2.2645-10, коэффициент естественной освещенности в жилых комнатах и кухнях должен быть не менее 0,5%.

– Получите разрешение. Если освещенность действительно ниже нормы, УК или администрация должны принять меры по обрезке или спилу дерева.

– Контролируйте исполнение. Убедитесь, что работы по обрезке или спилу дерева выполнены в срок и качественно.

Куда жаловаться?

Если УК, ТСЖ или администрация не реагируют на ваше заявление, можно написать жалобу в местную администрацию. В жалобе сошлитесь на нормы освещенности, а также укажите на нарушение порядка рассмотрения жалоб и отсутствие ответа в установленные сроки.

Помните

За обрезку веток или спил дерева без разрешительных документов предусмотрено административное наказание. Нарушитель обязан возместить ущерб в размере стоимости дерева. Так, в столице штраф составляет до 4,5 тыс. рублей.