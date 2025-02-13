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    13 февраля 2025, 17:40 • Справки

    Как коллекторы имеют право добиваться возвращения долгов

    Как коллекторы имеют право добиваться возвращения долгов
    @ Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Коллекторская деятельность в России регулируется федеральным законодательством, которое защищает права должников и устанавливает четкие рамки, в которых могут действовать представители банков или коллекторских агентств. Так как же коллекторам разрешается добиваться от заемщиков возвращения долгов?

    Кто такие коллекторы и зачем они звонят

    Коллекторские агентства покупают просроченные долги у банков или действуют от их имени на основании агентского договора. Банки часто прибегают к услугам коллекторов, чтобы не заниматься самостоятельно взысканием долгов.

    Заемщик узнает о смене кредитора из телефонного звонка коллекторов или письма от банка. Важно убедиться в законности требований коллекторов, проверив наличие свидетельства ФССП у агентства.

    Чтобы вернуть долги, коллекторы имеют право:

    1. Информировать о задолженности

    Для этого коллекторы могут связаться с должником лично, по телефону, отправлять сообщения (СМС, почтовые отправления, электронные письма) с целью информирования о наличии и размере задолженности, а также о способах ее погашения. При этом в части звонков от коллекторов, которые зачастую бывают назойливыми, есть ограничения – об этом далее в этой статье.

    2. Предлагать варианты погашения

    В том числе коллекторы могут предложить реструктуризацию, рассрочку и другие способы, которые могут помочь должнику выйти из щекотливого положения.

    3. Встречаться с должником

    Однако есть ограничение: не чаще одного раза в неделю по месту жительства должника.

    4. Обращаться в суд

    Если достичь соглашения сторонам не удается, коллекторы вправе подать на должника в суд, чтобы взыскать задолженность.

    Что запрещено коллекторам?

    – Угрожать физическим насилием, убийством или порчей имущества – подобное запрещено как в отношении самого должника, так и в отношении членов его семьи.

    – Унижать или оскорблять должника, оказывать разного рода психологическое давление – все это делать коллектор не имеет права. Также нельзя вводить в заблуждение относительно сроков, размеров и причин возникновения долга.

    – Нельзя распространять информацию о должнике, размере и причинах его задолженности третьим лицам, включая родственников, соседей и коллег.

    – Звонить и писать в ночное время. Ограничения действуют с 22.00 до 8.00 в будние дни и с 20.00 до 9.00 в выходные дни. Таким образом, должен соблюдаться режим тишины в определенные интервалы времени, который коллекторы не вправе нарушать.

    – Превышать установленное количество контактов. Количество звонков и сообщений, отправляемых должнику, строго регламентировано законом. Коллекторы не могут звонить чаще одного раза в сутки, двух раз в неделю и восьми раз в месяц. Количество сообщений также ограничено.

    – С некоторыми должниками коллекторам вообще не разрешается взаимодействовать напрямую. В том числе речь идет о лицах, которые были признаны банкротами, недееспособными или ограниченно дееспособными, инвалидами первой группы, а также находящимися на лечении в стационаре.

    Как наказать коллекторов за нарушение закона?

    Контроль за деятельностью коллекторских агентств осуществляет Федеральная служба судебных приставов (ФССП). В случае нарушения ваших прав со стороны коллекторов, вы можете обратиться с жалобой в ФССП.

    К жалобе необходимо приложить доказательства нарушений (фотографии, записи звонков, скриншоты сообщений и т. д.).

    В случае, если действия коллекторов содержат признаки уголовного преступления (угрозы насилием, порча имущества), необходимо обращаться в полицию или прокуратуру.

    Что делать, если звонят коллекторы

    Звонки коллекторов могут стать неприятным сюрпризом, особенно если вы не ожидаете подобных звонков. Важно сохранять спокойствие и знать, как правильно себя вести в подобных ситуациях.

    1. Установите личность звонящего

    Попросите коллектора представиться: ФИО, название коллекторского агентства, должность. Запишите эти данные.

    2. Выясните причину звонка

    Узнайте, от какого кредитора и по какому договору числится задолженность. Попросите предоставить документы, подтверждающие право коллекторов требовать долг именно с вас (договор цессии, агентский договор).

    3. Проверьте информацию

    Сверьте полученные данные с имеющимися у вас документами. Убедитесь в наличии и размере долга. Если вы не согласны с суммой или фактом задолженности, сообщите об этом коллектору.

    4. Записывайте разговоры

    Ведите аудиозапись всех разговоров с коллекторами. Это поможет в дальнейшем, если их действия будут неправомерными. Не забывайте, что ваш собеседник также может записывать разговор.

    5. Не паникуйте и не грубите

    Сохраняйте спокойствие и вежливость в разговоре. Не поддавайтесь на провокации и не грубите в ответ. Помните, что ваша цель – получить информацию и решить проблему, а не усугубить ситуацию.

    6. Не сообщайте лишнюю информацию

    Не сообщайте коллекторам персональные данные, которые не относятся к долгу (например, место работы, доходы, имущество, сведения о родных и близких, не стоит сообщать им, к примеру, о своих детях, а также о школе или детсаде, который они посещают – это информация не относится к вопросу вашего долга, однако недобросовестные коллекторы могут использовать ее против вашей семьи).

    7. Договоритесь о дальнейшем общении

    Уточните, каким образом коллекторы планируют дальше взаимодействовать с вами (звонки, письма, личные встречи). Постарайтесь договориться о времени и способе общения, которые будут для вас удобными.

    8. Знайте свои права

    Изучите законодательство о деятельности коллекторских агентств, особенно в части защиты прав должников. Получите консультацию юристов.

    9. Не бойтесь обращаться за помощью

    Если действия коллекторов выходят за рамки закона (угрозы, оскорбления, психологическое давление), обращайтесь с жалобами в ФССП или в прокуратуру.

    10. Помните о возможности реструктуризации

    Обсудите с коллекторами возможность реструктуризации долга или заключения мирового соглашения. Возможно, они предложат вам условия погашения задолженности, которые вы сможете выполнить.

    Дополнительные советы

    Не скрывайтесь от коллекторов и не избегайте общения с ними.

    Не берите новые кредиты для погашения старых долгов.

    Не позволяйте коллекторам запугивать вас и оказывать на вас давление.

    Сохраняйте все документы, связанные с кредитом и общением с коллекторами.

    Помните, что вы не обязаны выполнять все требования коллекторов, если они противоречат закону. Знание своих прав и умение вести конструктивный диалог помогут вам защитить свои интересы и решить проблему с долгом.

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