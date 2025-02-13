Семья – это наивысшая точка творческой реализации человека. А если человек – творец и созидатель и в этом открывается сама сущность человеческого, строительство, реализация себя как человека, то без семьи человек встает на путь той самой атомизации, то есть путь расчеловечивания.0 комментариев
Как коллекторы имеют право добиваться возвращения долгов
Коллекторская деятельность в России регулируется федеральным законодательством, которое защищает права должников и устанавливает четкие рамки, в которых могут действовать представители банков или коллекторских агентств. Так как же коллекторам разрешается добиваться от заемщиков возвращения долгов?
Кто такие коллекторы и зачем они звонят
Коллекторские агентства покупают просроченные долги у банков или действуют от их имени на основании агентского договора. Банки часто прибегают к услугам коллекторов, чтобы не заниматься самостоятельно взысканием долгов.
Заемщик узнает о смене кредитора из телефонного звонка коллекторов или письма от банка. Важно убедиться в законности требований коллекторов, проверив наличие свидетельства ФССП у агентства.
Чтобы вернуть долги, коллекторы имеют право:
1. Информировать о задолженности
Для этого коллекторы могут связаться с должником лично, по телефону, отправлять сообщения (СМС, почтовые отправления, электронные письма) с целью информирования о наличии и размере задолженности, а также о способах ее погашения. При этом в части звонков от коллекторов, которые зачастую бывают назойливыми, есть ограничения – об этом далее в этой статье.
2. Предлагать варианты погашения
В том числе коллекторы могут предложить реструктуризацию, рассрочку и другие способы, которые могут помочь должнику выйти из щекотливого положения.
3. Встречаться с должником
Однако есть ограничение: не чаще одного раза в неделю по месту жительства должника.
4. Обращаться в суд
Если достичь соглашения сторонам не удается, коллекторы вправе подать на должника в суд, чтобы взыскать задолженность.
Что запрещено коллекторам?
– Угрожать физическим насилием, убийством или порчей имущества – подобное запрещено как в отношении самого должника, так и в отношении членов его семьи.
– Унижать или оскорблять должника, оказывать разного рода психологическое давление – все это делать коллектор не имеет права. Также нельзя вводить в заблуждение относительно сроков, размеров и причин возникновения долга.
– Нельзя распространять информацию о должнике, размере и причинах его задолженности третьим лицам, включая родственников, соседей и коллег.
– Звонить и писать в ночное время. Ограничения действуют с 22.00 до 8.00 в будние дни и с 20.00 до 9.00 в выходные дни. Таким образом, должен соблюдаться режим тишины в определенные интервалы времени, который коллекторы не вправе нарушать.
– Превышать установленное количество контактов. Количество звонков и сообщений, отправляемых должнику, строго регламентировано законом. Коллекторы не могут звонить чаще одного раза в сутки, двух раз в неделю и восьми раз в месяц. Количество сообщений также ограничено.
– С некоторыми должниками коллекторам вообще не разрешается взаимодействовать напрямую. В том числе речь идет о лицах, которые были признаны банкротами, недееспособными или ограниченно дееспособными, инвалидами первой группы, а также находящимися на лечении в стационаре.
Как наказать коллекторов за нарушение закона?
Контроль за деятельностью коллекторских агентств осуществляет Федеральная служба судебных приставов (ФССП). В случае нарушения ваших прав со стороны коллекторов, вы можете обратиться с жалобой в ФССП.
К жалобе необходимо приложить доказательства нарушений (фотографии, записи звонков, скриншоты сообщений и т. д.).
В случае, если действия коллекторов содержат признаки уголовного преступления (угрозы насилием, порча имущества), необходимо обращаться в полицию или прокуратуру.
Что делать, если звонят коллекторы
Звонки коллекторов могут стать неприятным сюрпризом, особенно если вы не ожидаете подобных звонков. Важно сохранять спокойствие и знать, как правильно себя вести в подобных ситуациях.
1. Установите личность звонящего
Попросите коллектора представиться: ФИО, название коллекторского агентства, должность. Запишите эти данные.
2. Выясните причину звонка
Узнайте, от какого кредитора и по какому договору числится задолженность. Попросите предоставить документы, подтверждающие право коллекторов требовать долг именно с вас (договор цессии, агентский договор).
3. Проверьте информацию
Сверьте полученные данные с имеющимися у вас документами. Убедитесь в наличии и размере долга. Если вы не согласны с суммой или фактом задолженности, сообщите об этом коллектору.
4. Записывайте разговоры
Ведите аудиозапись всех разговоров с коллекторами. Это поможет в дальнейшем, если их действия будут неправомерными. Не забывайте, что ваш собеседник также может записывать разговор.
5. Не паникуйте и не грубите
Сохраняйте спокойствие и вежливость в разговоре. Не поддавайтесь на провокации и не грубите в ответ. Помните, что ваша цель – получить информацию и решить проблему, а не усугубить ситуацию.
6. Не сообщайте лишнюю информацию
Не сообщайте коллекторам персональные данные, которые не относятся к долгу (например, место работы, доходы, имущество, сведения о родных и близких, не стоит сообщать им, к примеру, о своих детях, а также о школе или детсаде, который они посещают – это информация не относится к вопросу вашего долга, однако недобросовестные коллекторы могут использовать ее против вашей семьи).
7. Договоритесь о дальнейшем общении
Уточните, каким образом коллекторы планируют дальше взаимодействовать с вами (звонки, письма, личные встречи). Постарайтесь договориться о времени и способе общения, которые будут для вас удобными.
8. Знайте свои права
Изучите законодательство о деятельности коллекторских агентств, особенно в части защиты прав должников. Получите консультацию юристов.
9. Не бойтесь обращаться за помощью
Если действия коллекторов выходят за рамки закона (угрозы, оскорбления, психологическое давление), обращайтесь с жалобами в ФССП или в прокуратуру.
10. Помните о возможности реструктуризации
Обсудите с коллекторами возможность реструктуризации долга или заключения мирового соглашения. Возможно, они предложат вам условия погашения задолженности, которые вы сможете выполнить.
Дополнительные советы
Не скрывайтесь от коллекторов и не избегайте общения с ними.
Не берите новые кредиты для погашения старых долгов.
Не позволяйте коллекторам запугивать вас и оказывать на вас давление.
Сохраняйте все документы, связанные с кредитом и общением с коллекторами.
Помните, что вы не обязаны выполнять все требования коллекторов, если они противоречат закону. Знание своих прав и умение вести конструктивный диалог помогут вам защитить свои интересы и решить проблему с долгом.