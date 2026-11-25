Вся эта климатическая движуха – прямое продолжение того самого доброго старого колониализма, как бы ни пытались авторы делать вид, что они жуткие прогрессисты. Это позволяет развитым странам душить на корню любую новую индустрию в неразвитых.3 комментария
Финляндия запланировала закупку новой партии шведских боевых машин пехоты
Ilta-Sanomat: Финляндия купит у Швеции новую партию боевых машин пехоты CV90
Вооруженные силы Финляндии приобретут у Швеции новую партию боевых машин пехоты CV90 в рамках совместной европейской программы.
Хельсинки рассчитывает приобрести новые боевые машины пехоты (БМП) CV90 шведского производства в рамках совместной европейской программы закупок, передает ТАСС со ссылкой на газету Ilta-Sanomat.
В данной инициативе также принимают участие Швеция, Норвегия, Нидерланды и Литва.
В настоящее время вооруженные силы республики располагают примерно 100 БМП, которые были закуплены в 2000 и 2004 годах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Силы обороны Финляндии решили приобрести тяжелые многоцелевые беспилотные комплексы.
В четверг министерство обороны республики сообщило о закупке взрывчатой продукции на 462 млн евро.
В прошлом месяце Хельсинки запланировал запустить производство противопехотных мин.