70 лет назад, в ноябре 1956-го, Советский Союз ввел дополнительные войска в Венгрию. Прав ли был Хрущев, усмиряя таким образом молодое социалистическое государство, которое так и норовило сойти с социалистического пути развития?14 комментариев
Минобороны Финляндии объявило о закупке взрывчатки на 462 млн евро
Силы обороны Финляндии приобретут взрывчатую продукцию на сумму 462 млн евро, сообщило министерство обороны республики.
Министр обороны Антти Хяккянен уполномочил силы обороны заказать взрывчатую продукцию у производителей Nammo и Componenta, передает РИА «Новости».
Заказ у финско-норвежского производителя Nammo обойдется в 307 млн евро, у финской Componenta – в 155 млн евро. Подробности заказа и сроки поставок не называются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду эксперты объяснили дискуссию в Финляндии о тратах на противостояние «российской угрозе» серьезным кризисом в стране.
В октябре министр обороны Финляндии Антти Хяккянен ответил экс-премьеру Санне Марин на призыв сбивать российские самолеты.
Силы обороны Финляндии запланировали запустить производство противопехотных мин и приобрести 1 млн таких боеприпасов.