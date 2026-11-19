Tекст: Денис Тельманов

Беспилотники Вооруженных сил Украины нанесли удары по территории Каменско-Днепровского муниципального округа, в результате чего повреждения получили четыре школьных автобуса и храм Святителя Николая Чудотворца, сообщает администрация округа в Max.

Кроме того, украинские дроны повредили три частных домовладения, одно из которых оказалось полностью уничтожено. Также повреждены два легковых автомобиля, один сгорел полностью. Во всех случаях обошлось без жертв и пострадавших среди мирного населения.

Власти округа назвали атаки на жилой сектор и гражданскую инфраструктуру терроризмом и грубым нарушением норм международного гуманитарного права. Жителей призвали сохранять бдительность и незамедлительно направляться в укрытия при возникновении угрозы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник две школы Запорожской области получили повреждения из-за атаки беспилотников ВСУ.

В понедельник украинский дрон повредил храм Николая Чудотворца при районной больнице в Каменке-Днепровской.

На прошлой неделе атаки украинских беспилотников привели к повреждениям частных домов в регионе.