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Дроны ВСУ повредили храм и четыре школьных автобуса в Запорожской области
В результате атак беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины в Каменско-Днепровском муниципальном округе повреждены храм Святителя Николая Чудотворца, частные дома и школьные автобусы, обошлось без пострадавших.
Беспилотники Вооруженных сил Украины нанесли удары по территории Каменско-Днепровского муниципального округа, в результате чего повреждения получили четыре школьных автобуса и храм Святителя Николая Чудотворца, сообщает администрация округа в Max.
Кроме того, украинские дроны повредили три частных домовладения, одно из которых оказалось полностью уничтожено. Также повреждены два легковых автомобиля, один сгорел полностью. Во всех случаях обошлось без жертв и пострадавших среди мирного населения.
Власти округа назвали атаки на жилой сектор и гражданскую инфраструктуру терроризмом и грубым нарушением норм международного гуманитарного права. Жителей призвали сохранять бдительность и незамедлительно направляться в укрытия при возникновении угрозы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник две школы Запорожской области получили повреждения из-за атаки беспилотников ВСУ.
В понедельник украинский дрон повредил храм Николая Чудотворца при районной больнице в Каменке-Днепровской.
На прошлой неделе атаки украинских беспилотников привели к повреждениям частных домов в регионе.